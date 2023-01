Miguel Ángel Pichetto: “No hay ningún argumento válido para iniciar el juicio político a la Corte”

Miguel Ángel Pichetto, referente de Juntos por el Cambio, se refirió al juicio político a la Corte Suprema que busca impulsar el oficialismo en el Congreso de la Nación y aseguró que “no hay ningún argumento válido” para que la iniciativa presidencial se concrete. “Va a tener repercusión en la economía y el que va a sufrir es el ministro de Economía”, advirtió también el líder de Encuentro Republicano Federal.

Vale recordar que la Mesa Nacional de JxC reunió a sus principales figuras este mediodía —vía Zoom— con el objetivo de definir la estrategia política que emplearán para rechazar el juicio político que impulsa el gobierno nacional contra la Corte Suprema de Justicia. En diálogo con radio Mitre, Pichetto se refirió a este encuentro y precisó: “Nosotros entendemos de forma plural que no hay ningún argumento válido para iniciar el juicio político a la Corte”.

“Frente al juicio político que el oficialismo estaría dispuesto a iniciar, se definió una estrategia política y el compromiso de los bloques de no dar quórum, pero si ellos dan quórum, la idea es bajar a dar el debate dentro de la comisión de Juicio Político”, aclaró el ex candidato a vicepresidente. “Defender claramente el rol de cada uno de los jueces de la Corte y analizar la inviabilidad del juicio político, es la síntesis del comunicado que se publicó esta tarde”, señaló sobre el documento difundido.

“El primer análisis que hay que hacer en materia de juicio político es la viabilidad del mismo —analizó Pichetto—. La comisión va a analizar si es procedente o no iniciar el proceso. Nosotros entendemos que los argumentos que se explicitan desde el oficialismo, que hablan referido a los jueces, tienen que ver con fallos judiciales”. Y a continuación, enfatizó: “Estos fallos judiciales no son causales de juicio político: la opinión de los jueces traducida en un fallo no puede ser causal de un juicio político. Hay un largo precedente en esta materia”.

Sobre la iniciativa presidencial, comunicada el pasado 1 de enero por el propio Alberto Fernández, el referente de JxC detalló: “Lo primero que se analizará, juez por juez, es cuáles son los elementos que determinan el inicio del juicio político. No hay que olvidar que el oficialismo inicia e impulsa el juicio contra todos los integrantes de la Corte Suprema y a los motivos hay que analizarlos detenidamente”.

“Contra el presidente de la Corte hay un conjunto de argumentos que también forma parte hoy del debate público, por un chat o diálogo de un funcionario de la Corte”, comentó el ex senador y actual auditor general sobre los chats filtrados entre Marcelo D’Alessandro —ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires— y Silvio Robles —vocero del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti— que terminaron con el reciente pedido de licencia del funcionario porteño de Juntos por el Cambio. “Son temas que indudablemente podrán analizarse cuando inicie el juicio. Cada juez tendrá un caso en particular. Lo que digo es que la primera etapa del juicio político es la viabilidad del mismo”, aclaró Pichetto.

En relación al ministro de Seguridad de CABA y la reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio de hoy, el ex candidato a vicepresidente indicó: “No se habló de ningún chat en particular, ni tampoco se hizo ninguna defensa en particular. Lo que nosotros cuestionamos es la ilegalidad de esta obtención de mecanismos que indican el accionar de un espionaje ilegal. Lo que hemos repudiado es eso”.

En este aspecto, el abogado indicó: “Cuando uno estudia derecho, se denomina el ‘fruto del árbol envenenado’. O sea, cualquier prueba obtenida de forma ilegal, no tiene ningúna validez y por lo tanto no tiene por qué tener algún tipo de repercusión. Si (desde el oficialismo) quieren probar algún elemento de los que dicen tener a través del chat, tendrán que acreditar otras pruebas, porque la prueba del mismo chat clandestino obtenido de manera ilegal, no tiene ningúna repercusión en materia judicial”.

¿Qué otras determinaciones tomó Juntos por el Cambio esta tarde? “No va a haber ninguna posibilidad de tratar ningún tema en el Congreso mientras esta cuestión (juicio político) no esté saldada. Es un tema de complejidad especialmente para el ministro de Economía”, advirtió Pichetto sobre posibles “consecuencias para el Gobierno” que se desencadenan a través del pedido de juicio político. “Hay efectos económicos”, señaló el titular de Encuentro Republicano Federal.

En este aspecto, el ex legislador detalló: “Esto tiene como hecho negativo un impacto en la opinión pública, en la opinión exterior de la República Argentina, en el Fondo Monetario, en los intereses económicos, donde se visualiza que el país entra en un proceso casi de chavismo en el que se quiere iniciar un juicio político contra la Corte para querer liquidar a otro poder del Estado”.

“Esto tiene una lectura muy negativa y este es el perjuicio que van a pagar también en la Economía. Lo van a pagar en el proceso económico. Las dificultades se van a traducir por el lado económico y lo termina pagando la gente en el deterioro de su poder adquisitivo, en el aumento del dólar: estamos cerca de los 360 pesos”, advirtió Pichetto.

Juntos por el Cambio bloqueará en la Cámara de Diputados el proyecto de juicio político a la Corte Suprema y, a su vez, anunció que no acompañará otras iniciativas económicas impulsadas por Sergio Massa en el Congreso. Al respecto de este punto, Pichetto indicó: “Es un tema importante, que el ministro de Economía había planteado para tratar de acumular reservas en el Banco Central a través de un blanqueo, de una moratoria. Y también a través de una posibilidad de un acuerdo con Estados Unidos en la transmisión de información de cuentas. Este es un dato que el ministro de Economía viene hablando para alentar el blanqueo y para tratar de recaudar. Ahora bien, esto no se va a poder tratar si la acción que se inicia (en relación al juicio político) es una acción de fractura, en la que el objetivo es golpear al otro poder del estado”.

A propósito de la iniciativa presidencial contra los magistrados del máximo tribunal, Pichetto completó en alusión a Massa: “Como en la vida, en la política te podes dar todos los gustos pero tenes que aceptar las consecuencias. En algún lado de la ventanilla vas a pagar. Vas a iniciar el juicio de la Corte y vas a hacer ruido con repercusión nacional e internacional, pero también va a tener repercusión en la economía de la Argentina. Va a haber alteraciones y el que va a sufrir es el actual ministro de Economía, que está callado por ahora. No sabe qué van a hacer sus diputados”

Esta semana, a su vez, Santiago Cafiero habló del intento de golpe en Brasil e indicó “Es una derecha antidemocrática que en la Argentina está representada por Macri”. El ex senador nacional también habló al respecto, debido a que el tema se tocó en el encuentro de la Mesa Nacional de JxC.

“Hoy también lo que se analizó son estas declaraciones estúpidas, negativas de este Canciller que realmente compara a Macri con Bolsonaro y con Trump. Cuando Macri terminó el gobierno, entregó el mandato: perdió las elecciones, reconoció el resultado y estuvo en la ceremonia del paso de mando. Nunca hizo ningún acto destituyente, hay que cuidar las palabras, especialmente en boca de alguien que es Canciller de la República. Me parece lamentable. Incluso cómo lesiona el apellido de una persona importante”, comentó Pichetto, quien enfatizó que los dichos del funcionario nacional son “injustas y mentirosas”.

Pichetto también fue consultado sobre la posibilidad de acortar el tiempo entre las PASO y las presidenciales con el objetivo de reducir las probabilidades de un impacto negativo en el escenario político, social y económico. “Las primarias están en el escenario y no se pueden cambiar las reglas. Hemos defendido su existencia y esto es lo que a veces Diputados produce. el resultado de las PASO puede marcar a fuego generalmente lo que puede ocurrir en octubre. En general los que ganan en las primarias repiten en la primera vuelta”. Al mismo tiempo, insistió en su advertencia: “En el medio está el proceso económico”.

El referente de Juntos por el Cambio también fue contundente con respecto al futuro inmediato del juicio político que impulsa el oficialismo: “Ellos no tienen los dos tercios que tienen que tener en el recinto de Diputados para iniciar el juicio político y mandarlo a la cámara de senadores. En la comisión podrán emitir un dictamen simple, pero cuando tengan que ir al recinto necesitarán dos tercios así que ellos saben que el final de este proceso será negativo”.

