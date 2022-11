Cristina Kirchner vuelve al juicio de la obra pública y Alberto Fernández retoma viajes al interior del país

Cristina Fernandez de Kirchner y Alberto Fernández (REUTERS)

Alberto Fernández y Cristina Kirchner se preparan para enfrentar la última etapa de 2022 con dos agendas completamente diferentes. Síntoma de la gestión del Frente de Todos, que vuelve a repetirse. Mientras el Presidente retomará viajes por el interior del país, la Vicepresidenta volverá a estar presente en el juicio oral de la obra pública a la espera del veredicto que sería entre la primera y la segunda semana de diciembre.

El mandatario comenzará la semana inaugurando este lunes al mediodía la obra integral de renovación del techo de la estación de tren de la ciudad de La Plata de la línea Roca. Lo hará junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el ministro de Transporte, Alexis Guerrera. La continuidad de la agenda dependerá de su estado de salud. La semana pasada Alberto Fernández suspendió su viaje a Corrientes, en el que tenía previsto participar de la reunión con los gobernadores del Norte Grande, por recomendación médica. Tras la gastritis erosiva que sufrió durante el G20 en Bali, la Unidad Médica Presidencial le recomendó retomar sus actividades de manera paulatina.

“Tiene que ir retomando actividades de a poco”, manifestaron desde Casa Rosada. Nuevamente, la palabra médica será clave para determinar si el Jefe de Estado está en condiciones de viajar el jueves a San Luis donde tiene previsto una reunión con Alberto Rodríguez Saá y encabezar la entrega de casas en el marco del plan de construcción de viviendas del Gobierno Nacional. En principio el presidente viajará al encuentro con el mandatario provincial puntano -y su socio político- y lo haría acompañado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, quien asumió en el cargo a principio de mes en reemplazo de Jorge Ferraresi.

Te puede interesar: Alberto Fernández suspendió su viaje a Corrientes por recomendación médica

Alberto Fernández junto a Alberto Rodríguez Saá

El Jefe de Estado busca dejar atrás el revés de salud que sufrió durante su gira última gira internacional, para evitar que se traduzca en una imagen pública de debilidad, y tener mayor presencia en la gestión frente a la centralidad que volvió a adquirir Cristina Kirchner en la coalición del Frente de Todos. Y tal como contó Infobae este domingo, el Presidente continuará poniendo el foco en mostrar “gestión” en actividades vinculadas a la Obra Pública, donde cuenta con uno de los pocos ministros que mantiene explícito su respaldo: Gabriel Katopodis.

Otros de los funcionarios “albertistas” continuarán esta semana tendiendo vínculos con los gobernadores peronistas. Este lunes el canciller Santiago Cafiero viajará a Catamarca donde junto a Raúl Jalil mantendrán reuniones con empresarios pyme. Por su parte, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, sobre quien aún se mantiene el interrogante sobre su futuro en el Gobierno por su interés de regresar a Tucumán para encabezar la campaña electoral 2023, se encontrará a las 13.30 con el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet.

Cristina Kirchner en la audiencia de alegatos del juicio oral

Mientras tanto, Cristina Kirchner tendrá la atención puesta en su situación judicial. Este martes a las 9.30 volverá a estar presente en el juicio oral de la obra pública en la audiencia en la que podrá hablar por última vez frente a los jueces antes del veredicto que se prevé para las próximas semanas. Los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso ya comenzaron a hablar sobre la resolución, precisaron fuentes de la Justicia.

El juicio que comenzó en mayo de 2019, entró en su etapa final la semana pasada. Finalizó la prueba y los alegatos -en el que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron condena para los 13 acusados- y comenzaron las palabras finales: el momento en el que los acusados pueden -o no- hablar por última vez antes del veredicto.

El vieres participaron el empresario Lázaro Báez y el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, dos de los principales acusados. Mientras que en la audiencia de mañana, además de CFK, podrán hablar el ex presidente de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro; el ex funcionario del Ministerio de Planificación y primo del ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner; y el ex secretario de Obras Públicas José López.

Se espera que la Vicepresidenta hable por videconferencia: será la tercera vez que lo haga en el juicio. En las anteriores oportunidades el contenido del discurso giró sobre el mismo eje: críticas a la causa y denuncia de persecución política. Insistió con “el tribunal del lawfare” al cual acusó de ya tener “la condena escrita”. “A mi me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia”, dijo en su indagatoria.

Este martes los magistrados darán todo el cronograma: se espera que la fecha del veredicto sea en la primera quincena de diciembre. Ese día se conocerá si los acusados son culpables o inocentes y marcará no solo la agenda judicial y política, también la continuidad de la campaña electoral de cara al 2023.





Seguir leyendo: