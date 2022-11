Presionado por los tiempos legislativos, el kirchnerismo cuenta los votos para aprobar la moratoria previsional

Cecilia Moreau junto a Fernanda Raverta y Paula Penacca

La moratoria previsional que permite jubilarse a pesar de no contar con la cantidad necesaria de aportes se vencerá el próximo 31 de diciembre. Esta norma había sido sancionada en 2014, durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, y vencía en junio. El plan del kirchnerismo era reemplazarla con una nueva ley. Sin embargo, el proyecto que logró aprobar en el Senado no pudo ser ratificado en Diputados. Finalmente, Alberto Fernández tuvo que prorrogar la moratoria por decreto, pero es un mecanismo que ya no podrá volver a usar.

La semana pasada, la titular de ANSES, Fernanda Raverta, y la diputada Paula Penacca (ambas de La Cámpora) se reunieron con la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, para volver a darle impulso a la iniciativa. Sin embargo, a pesar del poco margen de tiempo, durante los últimos días no se discutió el tema en comisión. Tampoco hay ninguna reunión oficial prevista para la semana que viene.

Con la moratoria el oficialismo no enfrenta un panorama tan complicado como en otros proyectos, como el impuesto a la renta inesperada o la suspensión de las PASO. El texto elaborado por los camporistas Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde obtuvo media sanción en el Senado con 38 votos, gracias al apoyo del rionegrino Alberto Weretilneck, la riojana Clara Vega y la cordobesa Alejandra Vigo.

El voto de la esposa del gobernador Juan Schiaretti representa una señal claramente positiva para el Frente de Todos, ya que los tres diputados del bloque Córdoba Federal suelen votar en sintonía. Algo similar ocurre con el interbloque Provincias Unidas (Juntos Somos Río Negro y Frente de la Concordia Misionero)

Ante la consulta de Infobae, el misionero Diego Sartori dijo que no tenía una postura definida y que todavía estaba evaluando el proyecto junto al ministro de Hacienda de su provincia, Adolfo Safrán. Por su parte, el rionegrino Agustín Domingo señaló que se trata de un nuevo “parche” que no resuelve el problema de fondo. En esa línea, recordó que presentó un proyecto de reforma previsional que, entre otros puntos, plantea que quienes llegaron al límite de edad con menos de 30 años de aportes reciban una jubilación proporcional.

Desde junio solo hubo una reunión informativa en el marco de la Comisión de Previsión Social

A pesar de los cuestionamientos, el oficialismo cuenta con que los cuatro diputados de Juntos Somos Río Negro y del Frente de la Concordia Misionero sigan la línea de los senadores de sus espacios políticos: Alberto Weretilneck y Maurice Closs, respectivamente, también votaron a favor. Así, a los 117 votos oficialistas se sumarían otros 7 (124).

Según pudo saber Infobae, para llegar al mínimo de 129 el Frente de Todos podría sumar algunos votos más dentro del Interbloque Federal, por ejemplo, los dos diputados del socialismo santafesino. Alejandro “Topo” Rodríguez, de Identidad Bonaerense, insistió con la necesidad de modernizar el sistema previsional para “incorporar activa y regularmente a millones de personas que trabajan sin estar registrados”. No obstante, aclaró que todavía están evaluando técnicamente el proyecto. Desde el entorno de su compañera Graciela Camaño deslizaron que es probable que apoyen el proyecto en general.

Con estos otros cuatro, el oficialismo sólo debería sumar al neuquino Rolando Figueroa o al santacruceño Claudio Vidal para llegar al quórum. Ambos han acompañado al oficialismo en votaciones importantes. También podría negociar con los cuatro legisladores del Frente de Izquierda.

Hasta el momento el Frente de Todos no pudo convocar a un plenario de comisiones porque todavía no alcanzó los consensos para garantizarse el dictamen de mayoría.

Por su parte, la oposición cuestiona el costo fiscal y la sustentabilidad del sistema previsional. En el Senado el PRO votó en contra y la UCR optó por abstenerse.

¿Qué propone la nueva ley?

Sin una nueva moratoria, las personas que cumplan la edad jubilatoria a partir de enero del año que viene ya no podrán acceder al beneficio de completar los meses o años de aportes que tienen pendiente con la ley actual.

El proyecto de ley de Plan de Pago de deuda provisional incluye una moratoria para los que ya alcanzaron la edad jubilatoria -65 años para los varones y 60 para las mujeres- y no tienen los 30 años de aportes realizados. Pero la novedad es que también incluye a las personas que aún están a 10 años de cumplir la edad jubilatoria -o menos- y no cuentan con todos los aportes: en este caso, podrán comenzar a regularizar sus deudas con anticipación.

El plan de pago de la deuda previsional para quienes ya tienen edad jubilatoria permite cancelar los aportes adeudados hasta 2008 en cuotas mensuales. Ese aporte se calcula por una unidad de pago de deuda provisional (UPDP). El monto por cada mes adeudado es igual al 29% de la remuneración mínima imponible que equivale a unos $4.900 a diciembre de este año.

La deuda total se podría cancelar en cuotas, con un mínimo de dos y un máximo de 120, de acuerdo a la cantidad de años que se quieran pagar. El valor de la cuota luego se va ajustando de acuerdo a la movilidad en forma trimestral. Desde la Anses calculan que este plan podría incluir a unas 447.000 mujeres y unos 295.000 varones.

