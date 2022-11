Soledad Acuña defendió el sumario administrativo al vicerrector que incentivó una toma: “Las acciones deben tener consecuencias”

Video: el vicerrector del Mariano Acosta arenga a los alumnos que hicieron la toma del colegio

El gobierno porteño le inició ayer por la tarde un sumario administrativo al vicerrector de la Escuela Normal Superior N° 2 DE 6 “Mariano Acosta”. El directivo, llamado Julio Pasquarelli, protagonizó un video que se volvió viral en el que se alinea con la toma del colegio que llevaban adelante los estudiantes.

“Hay un equipo directivo que sabe que tiene espalda suficientemente grande para cuando toquen a un solo padre, a un solo estudiante, a un solo docente, vamos a salir a luchar y no lo vamos a permitir”, dijo Pasquarelli frente a parte de la comunidad educativa del colegio que se había convocado en la puerta del establecimiento.

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, explicó los motivos que fundamentan esta decisión: “Queremos demostrar que las acciones tienen consecuencias”. “Tomar una escuela es un acto ilegal, que viola el derecho a la educación de los estudiantes y un directivo tiene la responsabilidad de garantizar el funcionamiento de la institución y tiene prohibido adoctrinar”, especificó en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en radio Mitre.

Según advirtió la funcionaria que aspira a pelear por la Jefatura de Gabinete en 2023, “hacer una arenga a la toma, en forma violenta, en democracia, no solo no tiene sentido, sino que no corresponde a la ejemplaridad que debe tener un directivo de una escuela”.

“En la escuela educamos para formar ciudadanos libres, con capacidad de pensar y elegir su futuro, y no para bajar línea. Vamos a rechazar y sancionar las conductas que vayan en contra de este principio”, señaló Acuña en la misma línea.

Las autoridades aseguran que las actitudes del vicerrector implican un incumplimiento tanto del viejo Estatuto Docente como del nuevo texto que se aprobó este año en la Legislatura, además del Reglamento Escolar (Resolución Nº 4776-MEGC/06 y modificatorias).

Esas normas establecen que es obligación del personal docente “propender a la armonía de las relaciones entre miembros de la comunidad educativa”, observar una conducta acorde “con las normas de la ética” y “con la función educativa”, así como “desempeñar digna, eficaz y lealmente las funciones inherentes a su cargo”, a la vez que prohíbe “desarrollar toda forma de proselitismo político partidario”.

La Junta de Disciplina considera que el discurso que se viralizó de Pasquarelli “atenta contra los principios más elementales de la práctica de una ciudadanía responsable y comprometida con los valores democráticos que sustentan la convivencia pacífica en sociedad”.

Pasquarelli durante uno de sus discursos pro-toma en el colegio

Según supo Infobae, una de las sanciones más factibles para el vicerrector es la suspensión por algunas semanas sin goce de sueldo. Como antecedente, en mayo, dos docentes de la Escuela Primaria N.º 19 “José Martí” de Villa Soldati fueron suspendidos por 30 días por agredir a un funcionario porteño durante una visita al establecimiento.

El Mariano Acosta fue la institución que comenzó la ola de tomas que se extendió durante los últimos días de septiembre y los primeros de octubre. Allí una veintena de colegios porteños fueron tomados por sus estudiantes. Participaron, entre otros, el Lengüitas, el Mariano Moreno, el Esnaola, la Osvaldo Pugliese, la Agustín Tosco, la Claudia Falcone, la García Lorca, la Escuela de Cerámica N° 1, la Rodolfo Walsh, la Julio Argentino Roca, el Nicolás Avellaneda, el Danzas N° 1, la de Teatro, el Yrurtia y el Liceo 5.

Seguir leyendo: