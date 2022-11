Mauricio Macri evitó hablar sobre el video de Patricia Bullrich contra Felipe Miguel: “No voy a opinar porque no lo vi”

Mauricio Macri disertó sobre economía y habló del populismo

En medio de las turbulencias internas que sacuden a Juntos por el Cambio (JxC), el ex presidente Mauricio Macri evitó este martes opinar sobre la discusión en la que Patricia Bullrich, la actual titular del PRO, amenazó con golpear al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, al asegurar que no lo puede hacer porque no vio el video en el que quedó registrada esa pelea verbal entre ambos. “No voy a opinar de algo que no vi”, argumentó.

Así lo expresó ante una consulta de Infobae, al finalizar su participación en un evento que compartió en el Yacht Club de Puerto Madero junto a los también ex mandatarios Mariano Rajoy, de España, Sebastián Piñera, de Chile, y Álvaro Uribe, de Colombia.

Se trató de una disertación sobre el “clima de negocios en el mundo” en un foro que fue organizado por la consultora ABECEB, en el que los dirigentes debatieron sobre el populismo, la economía y los desafíos globales del sistema internacional.

Macri abrió el panel y centró su discurso en cuestionar a los líderes populistas. “El populismo es la nueva amenaza global”, categorizó el fundador del PRO y enfatizó: “Hay que enfrentar al populismo con un relato tan fuerte que incluya a la sociedad civil y al sector privado”.

En otro momento, el ex jefe de Estado se refirió también a la contienda electoral de cara a 2023. “El año que viene se acaba el populismo en la Argentina por varias décadas”, lanzó Macri y, rápidamente, deslizó por lo bajo, en tono irónico: “Dejémoslo acá”. La frase motivó la risa y los aplausos del auditorio.

Las declaraciones de Macri surgen luego de un día convulsionado en el PRO. Esta mañana se viralizó un video en el que Patricia Bullrich cruzó a Felipe Miguel, jefe de Gabinete de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad. “La próxima te rompo la cara”, lo amenazó la presidenta del PRO al funcionario porteño. El video profundizó la crispación que atraviesa el partido amarillo por la discusión de las candidaturas de cara a 2023.

Consultado por Infobae sobre el cruce entre Bullrich y Felipe Miguel, Macri eludió la pregunta con cuatro palabras: “No vi el video”, se desmarcó. “No voy a opinar de algo que no vi”, insistió. El líder del PRO sostuvo su línea de mostrarse por encima de los conflictos en la coalición opositora y no dio definiciones concretas sobre una eventual candidatura.

Durante su disertación, el ex presidente no aludió al tema. Sin embargo, insistió en la línea que viene sosteniendo en el contexto de la publicación de su libro, “Para qué”, donde refuerza su discurso halcón y cuestiona la concepción que pregona el sector de las Palomas de la coalición opositora, con Rodríguez Larreta como uno de sus principales expositores. Son discusiones que tensionan la disputa por el liderazgo en el PRO.

Macri junto a Rajoy y Piñera

“Hoy más que nunca hacen falta liderazgos basados en equipos, para sostener entre todos políticas de largo plazo y evitando el populismo, que promete un maravilloso presente destruyendo el futuro”, señaló Macri en el Yacht Club. En otro tramo, el ex presidente se refirió al rol de la revolución tecnológica y, seguidamente, diagnosticó al presente como “la era de la revolución de la expectativa”.

Al respecto, Macri explicó que “las clases medias del mundo, mucho más que las humildes, han salido a reclamar demandas infinitas que hacen que nuestras democracias no puedan resolver en los tiempos que plantea un sistema democrático”, y sentenció: “Y ahí arranca la oferta populista que está haciendo tanto daño”.

Mientras disertaban sus ex colegas, Macri los escuchaba con atención y tomaba notas. En el medio, el cónclave no estuvo exento de bromas futboleras entre Macri, Piñera y Uribe. “No te quiero humillar deportivamente porque hoy eres anfitrión”, ironizó el chileno.

En relación con las declaraciones de Macri, Rajoy se sumó y advirtió que “en el mundo no hay liderazgos fuertes para enfrentarse a los populismos”. En el mismo eje se posicionó Piñera, quien remarcó que “este tiempo nuevo merece un liderazgo que no sea solamente mirar las encuestas”, y exhortó: “Los líderes tienen que tener algo de estadísticas, pero no tienen que dejar de ser políticos”.

A su turno, Uribe elogió al ex presidente argentino por su paso a la política, tras dejar la presidencia de Boca Juniors. “Al presidente Macri le marco la construcción de equipos en el deporte que ha traspasado a la política”. Luego, el colombiano pidió “atreverse a oponerse a las corrientes y no hacerle caso a las encuestas”.

El panel fue moderado por Mariana Camino, socia CEO de ABECEB. Se trata de una organización que integra Dante Sica, ex ministro de Producción y Trabajo del gobierno de Macri. El economista fue uno de los pilares en la organización del evento, que se empezó a pergeñar en marzo de este año.

El evento comenzó por la mañana y tuvo una serie de paneles que intercalaron ponencias de dirigentes, académicos y empresarios. Bajo el lema “El otro cambio climático”, el foro debatió las modificaciones en el escenario de negocios luego de la pandemia de Coronavirus. En ese esquema, se deliberó sobre la nueva geopolítica y la disrupción en el mundo de los negocios, con foco en la innovación, la sustentabilidad y la inclusión social.

Dentro de los invitados y conferencistas a lo largo de la jornada, sobresalió la presencia de exponentes como Sica; Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil; Andrés Malamud, politólogo e investigador de la Universidad de Lisboa; Ricardo Hausmann, economista venezolano y profesor de Economía en la Universidad de Harvard; Sergio Abreu, secretario General de ALADI; Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá; Hugo Eurnekian, CEO de Compañía General de Combustibles, y Gastón Remy, co-Founder and CEO de Nuqlea, entre otros.

