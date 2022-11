Silvia Lospennato criticó a Patricia Bullrich: “Si frente a un desacuerdo respondemos con una amenaza, no creo que merezcamos representar a los argentinos”

Silvia Lospennato: “Ameritaría una disculpa pública de Patricia Bullrich porque en el PRO no tenemos esos modos”

En medio de las tensiones políticas que se viven dentro del PRO por las candidaturas del año 2023, el exabrupto que Patricia Bullrich, presidenta del PRO, tuvo con Felipe Miguel, Jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, quedó registrado en un video.

“No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso”, le dijo la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri al hombre de confianza de Horacio Rodríguez Larreta cuando se encontraron cara a cara, días atrás, en un evento en La Rural.

Alertada por estas declaraciones y por las consecuencias políticas que pudieran provocar dentro de la oposición y la sociedad, la diputada Silvia Lospennato -que responde al PRO- solicitó que Bullrich saliera a pedir disculpas públicamente e hizo un mea culpa por la conducta de la ex ministra.

Te puede interesar: “La próxima te rompo la cara”: fuerte cruce entre Patricia Bullrich y un hombre de confianza de Rodríguez Larreta

“Ameritaría una disculpa pública porque en el PRO no tenemos esos modos. Somos un partido democrático y republicano que soporta las disidencias”, remarcó al ser entrevistada por María Laura Santillán en CNN Radio.

“No me siento representada por ese modo y pedir disculpas contribuiría a la pacificación que estamos obligados a tener”, insistió Lospennato luego de que Bullrich dijera que no piensa hacerlo.

Te puede interesar: “No voy a pedir disculpas”: Patricia Bullrich habló de su ataque a Felipe Miguel

“Si frente a lo que consideramos un desacuerdo o una agresión verbal respondemos con una amenaza, me cuesta creer que merezcamos representar a una mayoría de los argentinos, que está muy lejos de pensar que la violencia es una forma de resolver los conflictos de la sociedad, en un contexto de frustración social por la situación grave que vive nuestro país”, se sinceró la legisladora.

“¿Cómo le voy a pedir disculpas a una persona que dijo que soy funcional al kirchnerismo?”, contraatacó Bullrich frente a los pedidos de los integrantes de su partido. Y aclaró que es mucho más violento que Miguel la ofenda de esa manera cuando ella fue una de las que más criticó a esa agrupación política. “Cuando alguien dice algo que después se banque las consecuencias de sus dichos”, arremetió la ex funcionaria.

Patricia Bullrich discute con Felipe Miguel

Mas allá de sus explicaciones, Lospennato señaló que “la violencia es un límite intolerable en la política” y pidió que los dirigentes dejen de pararse en ese lugar para “conseguir likes” en las redes o “especular con conseguir más votos”.

Para ella, lo más importante en este momento de crisis “es saber lidiar con la crítica” ya que “es una obligación” que tienen todos los que hacen política. Y en ese contexto, agregó: “La violencia no es una forma de resolver los conflictos que hay en la sociedad”.

Lospennato se mostró convencida de que “se rompe cualquier convivencia cuando se pretende saldar diferencias a los golpes” y que “la violencia no es una forma de resolver los conflictos que hay en la sociedad”.

Dijo que cuando las diferencias de opiniones terminan en estos duros cuestionamientos “se decepciona a la gente” y que lo que hoy necesitan los argentinos es escuchar a hablar a los políticos “con templanza” con un “discurso pacífico”.

“Es muy lógico tener desacuerdos y que se nos critique fuertemente. Pero no corresponde redoblar la apuesta y recurrir a una contestación violenta y amenazante”, concluyó la diputada, quien indicó que estos episodios “le hacen mal a Juntos por el Cambio”.

Consciente de que esta situación se dio a raíz de los desacuerdos con miras al 2023, Lospennato lanzó una feroz crítica a sus compañeros de espacio: “Hay instalada una agenda de disputas por las candidaturas y la gente quiere saber cómo resolver los problemas que los aquejan hoy”.

Seguí leyendo: