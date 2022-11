En un almuerzo con Mauricio Macri, Sebastián Piñera escuchó los dilemas y las tensiones de Juntos por el Cambio

Mauricio Macri y dirigentes de Juntos por el Cambio con el ex presidente chileno Sebastián Piñera

De visita en el país, el ex presidente chileno Sebastián Piñera tuvo un crudo, aunque animado, acercamiento a las vicisitudes de la política argentina.

En el Club Alemán, el trasandino iba a encontrarse para charlar con Mauricio Macri y otros dirigentes de Juntos por el Cambio. Miguel Ángel Pichetto fue protagonista en dar un baño de realidad. El actual auditor general de la Nación llamó la atención por una extraña luz roja que titilaba en un aire acondicionado. ¿Un artefacto oculto de espías? La sospecha del experimentado dirigente rápidamente se despejó y tan solo era un desperfecto, tras la diligente intervención de los encargados del mantenimiento del lugar.

Apenas una anécdota que pinta la jerarquía de la reunión, y los cuidados y mañas presentes en un contexto complejo. La Fundación Libertad, que encabeza Gerardo Bongiovanni, organizó un almuerzo informal con Piñera a la que fueron invitados, además de Mauricio Macri y Pichetto, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés (UCR), los diputados Ricardo Lopez Murphy (Republicanos), Rodrigo de Loredo (UCR-Evolución), y el ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian y el ex ministro de Economía de Cambiemos, Hernán Lacunza. En ese marco, el ex mandatario chileno escuchó las complicaciones de la economía y de las tensiones del principal espacio opositor.

Según fuentes consultadas por Infobae, la charla giró sin casette y discursos prefabricados sobre la coyuntura de Argentina y Chile. Estuvo muy presente los dilemas y frustraciones de Juntos por el Cambio, luego de la amarga votación dividida en el Presupuesto 2023 que expuso los desacuerdos de la coalición.

“Piñera escuchó nuestras desavenencias a flor de piel”, contó una de las voces que participaron del almuerzo informal. Respetuoso de las diferencias opositoras, el chileno minimizó el nivel de confrontación y adjudicó las disputas a solo “candidatos que están compitiendo” por ver quién será el que quedará al final de la carrera presidencial.

Piñera es optimista con el futuro de la oposición argentina hacia 2023. Cree que hay importantes chances de que el espacio de JxC se imponga en las urnas. Sin embargo, coincide en la profundidad de las crisis y de dificultades que, a primera vista, parecen “asintomáticas”.

Lacunza, Melconian y López Murphy se explayaron en algunos de estos aspectos que “generan incertidumbre”, como la emisión de pesos, las condiciones para la renovación de los bonos o el ordenamiento fiscal. El ex presidente trasandino escuchó atentamente. “Piñera estuvo más interesado en saber cómo estaba la Argentina en vez de cómo estamos nosotros”, acotó otro de los asistentes varones de la reunión.

Durante un almuerzo que se extendió por dos horas, quedó de manifiesto el problema de la falta de una “narrativa” que discuta con la del oficialismo. Para estos dirigentes, entre el Chile de Gabriel Boric y la Argentina del Frente de Todos hay paralelismos, como la lógica “que se puede solucionar todo ya” en contraste con las medidas de “racionalidad” económica y de ajuste fiscal que propugnan propuestas como las de Piñera o Juntos por el Cambio. El problema es que esa “racionalidad”, afirmó una de las fuentes en off, es “menos seductora” políticamente para el electorado.

El almuerzo fue organizado por al Fundación Libertad

Mauricio Macri ya había deslizado en público su preocupación sobre la retórica del “populismo”. “A nuestros valores e ideas hay que darle emoción, poner el corazón, transmitir la misma locura (que ellos) a través de nuestras ideas que son racionales. Las tenemos que llevar con vehemencia, desde el corazón. Si nos quedamos en la racionalidad no llegamos. Ellos tienen un relato poderoso”, dijo en un panel del Miami Dade College.

Pero hay otro asunto que al ex presidente argentino lo obsesiona. La cuestión del programa económico y político, algo que la coalición que impulsó la candidatura de Sebastián Piñera resolvió en su momento con eficacia. A la búsqueda de horizontes, esa experiencia ajena llamó la atención entre los asistentes. “La candidatura a presidente de Piñera y el programa se definió un año antes de que ganara. Fue una campaña con solidez y unidad. Eso es un dato interesante”, reflejó una de las fuentes sobre el proceso que coronó dos veces en el poder a Piñera.

Recién llegado de Arabia Saudita, el “Para qué” de 2023 de Juntos por el Cambio lo introdujo Mauricio Macri. A tono con sus intervenciones públicas, el fundador del partido amarillo repitió en ese ámbito informal su preocupación de que “no haya una toma de conciencia sobre la profundidad de los problemas” de parte del resto de los socios de la coalición, y la ausencia de claridad sobre las soluciones. Todos trazaron su propio diagnóstico en el convite. Rodrigo de Loredo interpeló a Macri en esa percepción más negativa, al señalar que la gestión de Cambiemos dejó como legado el error de financiar el déficit con más emisión o endeudamiento.

En comparación con Argentina, los comensales coincidieron en que Chile no cuenta con los desafíos de “péndulo” en políticas públicas. La estabilidad pesa —en este caso negativamente— a Gabriel Boric, que prometió rápidas reformas y que ve debilitarse su estrella, luego de que la sociedad chilena le diera la espalda en el último referendum constitucional.

“Una coincidencia central es la necesidad que tienen nuestros países de construir densidad institucional y salir del péndulo de políticas cortoplacistas, que sólo generaron pobreza y aumentaron desigualdades, a partir de un déficit fiscal crónico”, reveló Loredo sobre el contenido de las conversaciones en el Club Alemán.

Piñera tiene previsto volver a cruzarse con Macri este martes. Ambos fueron convocados a un panel junto a los ex presidentes Mariano Rajoy (España) y Álvaro Uribe (Colombia). Los cuatro disertarán en la 12º edición del foro “El otro cambio climático” en el Yacht Club Puerto Madero, organizado por la consultora Abeceb.

En el almuerzo convocado por Bongiovanni, la conversación se dio de manera amena y descontracturada. Almorzaron de entrada burrata y jamón crudo, y como plato principal comieron carne con puré de zapallo. Endulzaron el final, cada uno, con una bocha de helado. Con las diferencias, miradas y contradicciones expuestas ante el visitante chileno, a nadie se le atragantó el menú.

Seguir leyendo: