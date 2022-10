Mauricio Macri fue operado en un sanatorio de Palermo

El ex presidente Mauricio Macri (Luciano González)

El ex presidente Mauricio Macri fue operado de la próstata en la mañana de hoy y permanece internado en el Sanatorio Trinidad de Palermo. Según se informó, se trató de una intervención menor programada a la que ingresó en la madrugada, cursa una excelente evolución y se prevé que abandone el establecimiento en las próximas horas.

El ex mandatario se encuentra en el país luego de realizar una serie de actividades en España, como una participación en la Fundación Internacional para la Libertad, liderada por el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, en donde consideró que la sociedad argentina “debe ser la más fracasada delos últimos 70 años” y manifestó su deseo para que “el país que inventó el populismo con Evita y Perón sea el primero en sacárselo de encima”.

Por otro lado, también en los últimos días manifestó su postura con relación a la votación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en donde la Argentina se abstuvo de votar el debate de un informe crítico sobre la situación de Venezuela. ”Pido perdón a nuestros queridos hermanos venezolanos por la abstención de la Argentina a la condena de crímenes de lesa humanidad en su país”, sostuvo el líder del PRO a través de su cuenta de Twitter.

El ex presidente Mauricio Macri dijo que Argentina "debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años", acompañado de Mario Vargas Llosa y Gerardo Bongiovanni

Y agregó: “Los argentinos de bien sentimos vergüenza por este gobierno que no defiende ni la libertad ni los derechos humanos”. Dé esta manera, el referente opositor criticó al Gobierno del Frente de Todos por abstenerse en la votación que se celebró en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, para definir La continuidad de la investigación sobre la violación a los derechos humanos en Venezuela.

Macri, por otro lado, se encuentra ocupado con los preparativos de la presentación de su nuevo libro “Para qué”, editado por Planeta, que saldrá a la venta el próximo 18 de octubre y del que Infobae publicó un anticipo ayer, lunes. En el capítulo 25, titulado “Segundo tiempo”, el referente de Juntos por el Cambio anticipa que “el próximo gobierno será más fuerte y su fortaleza requerirá que las reformas estructurales se sancionen en las primeras horas”.

“El Estado argentino, tal como lo conocimos, ha colapsado. Hoy no es otra cosa que una gigantesca fábrica de déficit, inflación y pobreza. No será cuestión tan solo de hacer recortes aquí y allá. Es mucho más que eso. Existe una larga lista de empresas públicas que deberán pasar a ser gestionadas por el sector privado sin excepciones, o que deberán ser eliminadas”, menciona también en el texto.

En cuanto a la intervención quirúrgica, no es la primera vez que el ex presidente debió ser operado por problemas particulares. En septiembre de 2020, le extirparon un tumor benigno en el Sanatorio Otamendi. “Fue en el intestino grueso, exactamente en el ciego, lo que se denomina adenoma médicamente, que ya había sido biopsiada previamente y era benigna, pero por su conformación y su ubicación hacían muy difícil sacarla por vía endoscópica. Estábamos preparados para la eventualidad de una cirugía laparoscópica”, indicó en aquel Pedro Ferraina (MN 35.125), médico que encabezó la intervención del ex mandatario.

En tanto, en 2017 también ingresó al Otamendi para someterse a la tercera operación en su rodilla derecha, “una artroscopía para exploración de la inflamación articular”, según informó el equipo médico del doctor Miguel Khoury.

