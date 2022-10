Axel Kicillof habló sobre los incidentes en La Plata: “El operativo fue espantoso”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó como “espantoso” el operativo policial que derivó en la brutal represión a hinchas de Gimnasia y Esgrima La Plata el pasado jueves al inicio del partido contra Boca Juniors y que causó una muerte y varios heridos. El mandatario bonaerense respaldó al ministro de Seguridad, Sergio Berni, pero aclaró que actuará “en consecuencia” una vez que la Justicia determine las responsabilidades del hecho.

“El operativo fue espantoso. La policía actuó de la peor manera; está para proteger, no para agredir”, cuestionó el dirigente del Frente de Todos que, no obstante, sostuvo que se trató de un caso aislado: “Tenemos tres mil espectáculos deportivos en un año, acá lo que pasó es muy particular, no es lo que ocurre siempre”. “Nuestro gobierno no promueve la violencia institucional, no la protege, no la encubre, no la oculta ni la tolera”, enfatizó en diálogo con C5N.

Recordando lo sucedido en la noche del jueves, Kicillof comentó que ni bien se enteró de los incidentes en el estadio de Gimnasia, se puso en contacto con Berni y los ministros de Justicia, Julio Alak, y de Salud, Nicolás Kreplak, para actuar al respecto y que “inmediatamente tomé la decisión de apartar de la policía al jefe del operativo”: “Esa persona hoy está detenida, lo echamos de la fuerza”.

Sobre la organización del evento, el gobernador manifestó que “30 mil personas estaban dentro del estadio y entraron sin ningún incidente” y que “se está investigando que era peligroso que siguiera entrando gente a la cancha”. “Se cierra la puerta y ahí se desencadena esta locura de balas de goma y gases”, continuó su relato. “La Justicia tiene todos los elementos, hay un hecho a investigar y hay que castigar a los responsables”, remarcó.

“Determinar si hubo sobreventa de entradas”, si los efectivos “actuaron por alguna orden o por su propia cuenta”, incluso si lo ocurrido responde a una interna dentro de la fuerza, son algunos de los “interrogantes” que planteó Kicillof, que considera que la Justicia debe esclarecer y luego él “actuar en consecuencia”.

Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires (Cristian Gastón Taylor)

Consultado sobre el respaldo al ministro de Seguridad, contestó: “Berni no está acusado de ningún hecho de corrupción, trabaja con muchísima dedicación, pone el cuerpo, tiene compromiso; acompañó la decisión de apartar a quien yo determiné, a otro oficial más y a quien le disparó al camarógrafo; Berni dijo inmediatamente que la policía actuó mal”. “Sobre esta cuestión en particular, una vez que tenga el resultado de las investigaciones tomaré la decisión que tenga que tomar”, aclaró sobre el futuro del funcionario de su Gabinete.

Tras los incidentes del último jueves, el gobernador señaló que está “trabajando” y “dispuesto” a “transformar” la policía bonaerense. No obstante, señaló que los problemas en la fuerza “vienen desde hace mucho tiempo”. “Ojalá fuesen simplemente cuestiones de autoridad o disciplina y no tuvieran otros elementos mucho más oscuros, yo estoy dispuesto a transformar eso pero no va a ser inmediato”, se excusó. “Estoy dando una dura pelea para transformar la fuerza. Por primera vez igualamos los salarios de la policía bonaerense con las fuerzas federales. Mejoramos los aspectos tecnológicos, la organización en cada distrito. Es un tema profundo y complejo que mejoramos desde el inicio de la gestión”, agregó en ese sentido.

Sobre los que puede ocurrir en los próximos partidos manifestó que “se están tomando decisiones porque hay partidos en los próximos días y todos debemos actuar como corresponde”. De cara al futuro, en espectáculos deportivos como el del otro día, Kicillof consideró que tendría que haber “un cuerpo especial” de seguridad “con entrenamiento especial y al mismo tiempo jefaturas claras”.





SEGUIR LEYENDO: