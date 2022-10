Axel Kicillof equilibra entre la gestión de Sergio Massa y las demandas del kirchnerismo duro

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof junto a los ministros Andrés Larroque, Jorge D'Onofrio, Alberto Sileoni y la directora de Juventud, Ayelén López

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, mantiene diálogo directo con el titular de Economía Sergio Massa y también con la vicepresidenta Cristina Kirchner. El rumbo económico y el análisis hacia fin de año forman parte de esas conversaciones que se dan en paralelo a la demanda de un sector del Frente de Todos para que el responsable de la política económica del país ejecute hacia fin de año algunas medidas con impacto directo en los sectores bajos y medios.

En la última semana volvió a la discusión en Frente de Todos, la demanda de sectores -más cercanos a Cristina Kirchner- hacia el gobierno nacional para que antes de fin de año haya señales de recupero económico que impacten en los sectores populares y medios. El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires y una las figuras de peso dentro de La Cámpora, Andrés Cuervo Larroque, remarcó en distintas entrevistas que “hay un sector del trabajo formal de los asalariados que han perdido notoriamente su poder adquisitivo y hay que resolverlo urgentemente. Viene del arrastre del gobierno de Macri, y de todo lo que implicó la pandemia y los muchos pasos en falso que hemos dado en esta etapa”. En el kirchnerismo, como marcó Máximo Kirchner en su reaparición pública tras el ataque a CFK, siguen cuestionando la medida del ex titular de Economía que era sostenido por el presidente Alberto Fernández, Martín Guzmán.

Cuando Larroque pide resolver urgentemente la pérdida del poder adquisitivo, no lo hace en nombre del gobierno bonaerense ni de Axel Kicillof, pese a que se siente en la mesa ministerial del Ejecutivo bonaerense. Lo hace a nombre suyo y como señal de un sector importante del Frente de Todos, que va más allá de La Cámpora. Así lo interpretan cerca del mandatario bonaerense, aunque la lectura que hace el funcionario sea “muy parecida” a la que realiza el gobernador bonaerense.

Cerca del mandatario provincial aseguran que la lectura que se maneja sobre la situación es casi la misma, pero que no hay cuestionamientos a la gestión de Massa. “Estamos todos en el mismo barco, no hay margen para salir a romper”, le deslizan a Infobae desde el entorno de Kicillof.

Enfocado en la gestión, tampoco hay intenciones de salir a marcar posicionamiento sobre el rumbo económico. Silencio público y distancia, es el mantra que repiten en La Plata. El plan es que Kicillof evite meterse en terrenos hostiles a la vida interna del Frente de Todos en este momento político, que nuevamente empieza a entrar en estado de ebullición con las salidas del ministro de Trabajo, Claudio Moroni y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.

El ministro de Economía, Sergio Massa

Sin embargo, Massa sí recibe señales de otros sectores que están en la primera línea de las demandas kirchneristas. Por caso, la diputada nacional del Frente de Todos, Natalia Zaracho, que integra Patria Grande, espacio que conduce Juan Grabois, sostuvo días atrás que “hoy cuando se recupera, si se quiere, una estabilidad política o se discute la orientación económica de nuestro país tenemos que saber cuáles son las prioridades. Faltan tres meses para diciembre y todavía no se anuncia nada concreto. Como vamos a hacer para llevar adelante una política concreta para la gente que no tiene garantizada la comida”.

La vicepresidenta lo había marcado con anterioridad cuando el INDEC dio a conocer el índice de Pobreza e Indigencia correspondiente al primer semestre del año, que se ubicó en el 36,5% de la población y representa una baja de 4,1 puntos respecto al 40,6% registrado en el mismo período del 2021, pero que impactó en una suba de personas indigentes, del 8.2% al 8,8%. “Esto evidencia el impacto del fuerte aumento en los precios de los alimentos. Está más que claro que estamos ante un fenómeno de inflación por oferta y no por demanda. Las empresas alimentarias han aumentado muy fuerte sus márgenes de rentabilidad. El ministerio de Economía ha trabajado duro en todas las áreas de su competencia, pero es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector y, al mismo tiempo, diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia”, marcó la vicepresidenta.

En la provincia de Buenos Aires, el gobernador que también aún es uno de los referentes económicos que interactúa con la ex presidenta, van detrás del mensaje de Cristina Kirchner. “El principal problema sigue siendo la inflación. Después del ordenamiento que trajo Sergio entendemos que lo que sigue es bajar y controlar los precios. No importa cómo, Economía tendrá sus formas y métodos, pero es necesario”, resaltan en la gobernación bonaerense donde no dejan de mirar las expectativas electorales del año que viene si las variables macroeconómicas se estancan.

La semana pasada, durante un acto en la gobernación, Axel Kicillof tuvo un gesto para con Sergio Massa. Fue durante el acto de ampliación del Boleto Educativo para universidades del interior. Allí, frente a ministros provinciales, rectores universitarios y estudiantes, explicó que en este Presupuesto 2023 Massa incluyó “por primera vez en un Presupuesto”, un anexo con los gastos tributarios, en el que aparece los compromisos que afrontará el Estado para cubrir la exenciones impositivas a ciertos sectores por contar con regímenes especiales. “Es un montón de plata”, describió el mandatario provincial y avisó que “está puesto ahí arriba de la vidriera, para esos amantes del ajuste”.

“Si quieren ahorrar plata en lugar de ahorrar de los sectores más vulnerables, si quieren generar un superávit, en vez de ir a buscar a esos invisibles, que a veces no están y no aparecen y privarlos de un determinado renglón del gasto, si quieren ahorrar gastos vayan a discutir los gastos tributarios primero. Esos sectores muchas veces ya están favorecidos porque disponen del capital y además tiene un gasto del Estado que aparece camuflado como una exención”, describió el gobernador quien celebró que esta vez Economía incluyera ese anexo donde decantan fondos que el Estado deja de recaudar.





