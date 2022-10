Mauricio Macri presentó “Para qué”, el libro donde escribe sobre las elecciones de 2023

Foto: Para qué, el nuevo libro de Mauricio Macri

El ex presidente Mauricio Macri formalizó este miércoles el lanzamiento de su segundo libro, titulado “Para qué”.

“Aprendizajes sobre liderazgo y poder para ganar el segundo tiempo”, promete el ex mandatario en la tapa de la obra, que fue editada por Planeta y saldrá a la venta el próximo 18 de octubre.

“El segundo tiempo” del que habla Macri es un enlace a su primer libro, “Primer tiempo”, que funcionó como memorias de su gestión al frente de la Argentina entre 2015 y 2019.

Al igual que en el primer texto, Macri contó con la colaboración de Pablo Avelluto y Hernán Iglesias Illia para la realización de “Para qué”, un trabajo que llega en un momento sensible de la interna de Juntos por el Cambio. Hasta ahora, el ex mandatario ha evitado una definición sobre el rol que tendrá en los comicios del año que viene y se ha limitado a respaldar a los dos precandidatos que tiene su partido: Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

En política existe una máxima que indica que cada vez que un dirigente edita un libro termina siendo candidato a algún cargo electivo. ¿Será este caso una excepción o una confirmación de la regla?

La contratapa de Para Qué, el nuevo libro de Macri

“Uno nunca sabe en qué momento va a encontrar su verdadera vocación. Pero si hay algo que aprendí es a no aceptar lo dado y estar siempre abierto. Es como el amor, se trata de una vibración que sólo se siente en el corazón. No hay que resignarse a vivir sin amor o a no encontrar la vocación. Están allí, esperándonos en algún lugar. Se trata de encontrarlos. Son nuestros para qué”, reflexiona Macri en la contratapa del libro.

“Este libro trata sobre este misterioso camino hacia la felicidad. Es sobre mi viaje personal y lo que aprendí en el él. Es el para qué de tantas cosas hechas y vividas y de tantas que aún quedan por hacer. Para qué ser el presidente de un club de fútbol, para qué cambiar una ciudad y, sobre todo, para qué cambiar un país”, agrega.

“Está dedicado a los que me acompañaron en cada una de las etapas y a los que hoy están emprendiendo sus propios caminos, donde sea que los lleven. Para todos ustedes, aquí va mi experiencia”, completa.

El ex secretario de Cultura Avelluto también se pronunció sobre el lanzamiento del libro en redes sociales: “Recomiendo su texto en la contratapa. Un Mauricio auténtico cuenta el para qué de su historia personal y el para qué del cambio que los argentinos venimos construyendo desde hace tiempo. ¡A no perdérselo!”





Son días de estreno para la familia del ex Presidente. El sábado pasado, Juliana Awada, esposa de Macri, lanzó su primer libro “Raíces”, donde comparte tips y recetas de cocina que fue elaborando durante la cuarentena. “Que emoción que hoy sale mi primer libro ‘Raíces’. En él van a encontrar diferentes aspectos de mi vida cotidiana, el contacto con la naturaleza, todo lo que estoy aprendiendo de la tierra y la huerta”, escribió Juliana en su cuenta de Instagram, que inmediatamente recibió los comentarios de admiración de varias famosas como María Vázquez, Zaira Nara, Julieta Spina, Andrea Bursten y Viviana Canosa, entre otras.