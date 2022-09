Cristina Kirchner habla hoy en el juicio oral por la obra pública para cerrar el alegato de su defensa

Cristina Kichner y su abogado Alberto Beraldi cerrarán hoy el alegato de su defensa en el juicio oral por la obra pública

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kichner, hablará hoy en el juicio oral por la obra pública que recibió el empresario Lázaro Báez en el que es la principal acusada y en el que la Fiscalía pidió que sea condenada a 12 años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La ex presidenta expondrá ante el Tribunal Oral Federal 2 en la audiencia de alegatos de su defensa, a cargo del abogado Alberto Berladi.

La audiencia será virtual y se espera que Cristina Kirchner exponga en su despacho del Senado. Comenzará a las 9:30 horas. Primero hablará Beraldi para continuar con las respuestas a la acusación de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola. Luego hablará la Vicepresidenta. Se estima que sea cerca de las 11 u 11:30, le adelantaron a Infobae allegados a la defensa de la ex mandataria. Y por la tarde, Beraldi cerrará el alegato con el pedido formal de absolución de Cristina Kichner.

La de hoy será la segunda vez que Cristina Kirchner hable en el juicio. La primera fue el 2 de diciembre de 2019 en su indagatoria. Fue presencial en los tribunales de Comodoro Py. “Este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mi me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia. Preguntas van a tener que contestar ustedes no yo”, le dijo Cristina Kirchner a los jueces en su declaración. También sostuvo que la causa “fue un plan ordenado por el gobierno saliente” en referencia al de Mauricio Macri, habló de su relación con Báez y de cómo se confecciona el presupuesto nacional para las obras públicas.

Cuando la Fiscalía finalizó su alegato, Cristina Kirchner pidió ampliar su indagatoria. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso rechazaron el planteo porque el momento para eso ya había pasado. La Vicepresidenta decidió hacer una exposición por sus redes sociales. “Me quedé corta cuando dije que la sentencia ya está escrita, porque cuando llegamos al Gobierno nos enteramos lo que hicieron desde la mesa judicial en el anterior gobierno y el sistema de espionaje que montaron desde la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) y la Gestapo para los dirigentes sindicales en La Plata”, sostuvo el 23 de agosto desde el Senado. “Nada de lo que dijeron los fiscales fue probado”, agregó y habló de la relación del ex secretario de Obras Públicas José López con el empresario Nicolás Caputo, amigo de Macri, a través de los mensajes encontrados en el celular del ex funcionario para responder a lo que los fiscales llamaron el “plan limpiar todo”.

Cristina Kirchner cuando habló en su indagatoria en diciembre de 2019

Se espera que la Vicepresidenta vaya hoy por la misma línea de argumentación. El alegato de la defensa de Cristina Kirchner comenzó el lunes y siguió el martes. En la primera, Beraldi y su colega Ary Llernovoy criticaron la actuación de los fiscales y compararon las causas de Cristina Kirchner con las que tuvo Juan Domingo Perón. Y el martes respondieron al plan limpiar todo e hicieron referencia a la relación comercial entre Báez y la vicepresidenta. “El plan limpiar todo no existe”, dijo Beraldi.

La exposición de hoy de Cristina Kirchner se hace a 22 días del intento de homicidio que sufrió el 1 de septiembre en la puerta de su domicilio cuando Fernando Sabag Montiel le puso un arma Bersa calibre 32 a centímetros de su cara y gatilló. Por el caso hay cuatro personas detenidas.

La vicepresidenta habló por primera vez del atentado hace una semana. “Yo siento que la recuperación de la democracia no fue solo volver a votar, yo entiendo que recuperar la democracia fue recuperar la vida y la racionalidad de que podamos discutir política, erradicando la violencia y la verdad que lo que pasó el otro día fue algo más. Fue una ruptura de eso que tenemos que volver a reconstruir urgentemente”, dijo en un encuentro en el Senado con curas Villeros, curas en opción por los pobres y hermanas, religiosas y laicas: “Estoy viva por Dios y por la Virgen”.

Los fiscales acusaron a Cristina Kirchner de ser la jefa de una asociación ilícita y por administración fraudulenta. Pidieron que sea condenada a 12 años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. También solicitaron que sean condenados los 12 acusados en el juicio.

El fiscal Diego Luciani

La de CFK es la sexta defensa en alegar. Desde el lunes quedarán siete. Iba a continuar la de Báez pero hubo un acuerdo entre las partes para modificar el esquema. Así, el lunes lo hará la de Carlos Kirchner, ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal y primo de Néstor Kirchner. Ya la adelantó al tribunal que usará una sola audiencia. También un solo día, el martes, expondrá la de López. Luego será el turno de la de Báez que lo hará como mínimo en dos con la posibilidad de usar la tercera. Y luego continuarán el resto de los que faltan. El tribunal le dio a las defensas tres audiencias para alegar.

Tras los alegatos, el Código establece la etapa de réplicas y dúplicas. No es obligatoria, sino que las partes pueden pedirla si entienden que deben responder algo de los alegatos que no se expuso durante el juicio. Luego vendrán las últimas palabras de los acusados. Para esos dos tramos todavía no hay agenda del tribunal.

Finalmente, el veredicto. Con el cronograma que tiene el juicio será antes de fin de año. Y esa es la intención de los Jorge Gorini, Rodrigo Giménez y Andrés Basso para que su decisión no sea en 2023, año de elecciones presidenciales, y no tenga ninguna interpretación política.

