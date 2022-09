Alberto Fernández: “Necesitamos una Argentina en la que el que piense distinto no se convierta en el objeto del odio”

Luego de su reaparición pública ayer en La Rural, donde participó de la Convención 2022 de la Cámara Argentina de la Construcción, el presidente Alberto Fernández entregó este miércoles antes del mediodía más de 1.000 netbooks a estudiantes de segundo año de varias escuelas del municipio de San Martín, en el estadio de la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester, en un escenario rodeado de cientos de estudiantes secundarios.

“Los actos más gratificantes son cuando entrego una casa al que lo necesita, o los que son con jóvenes, porque ustedes son el futuro. Son la Argentina que viene y la Argentina que viene tiene que ser mejor, una Argentina más igual donde todos tengamos las mismas oportunidades. Una Argentina que no discrimine, que a todos respete, donde el que piense distinto solo piense distinto y no se convierta en el objeto del odio. Una Argentina donde todos crezcamos, expresó el Presidente en un tramo de su discurso que duró apenas 9 minutos y en el que reiteró el concepto de reflexionar sobre la violencia verbal en la sociedad como también lo había hecho en su alocución del día anterior en la Convención de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO).

“Les pido como jóvenes que me ayuden a cambiar, a que toda la Argentina entienda la necesidad de respetarnos, que estamos hartos de la violencia, que toda la Argentina entienda que nos necesitamos, que podemos vivir en la diversidad. Ustedes lo saben mejor que yo, ustedes conviven con sus compañeros, con los que piensan distinto, no hacen discriminación al género de sus compañeros”, instó el jefe de Estado a quienes lo escuchaban a su alrededor, apenas unos seis días después del intento de asesinato que sufriera la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Una sociedad más justa, más igualitaria, una sociedad donde el odio sea una palabra que no se pronuncie nunca más”, insistió Alberto Fernández sobre el final. “Ayúdenme a construir esa Argentina. Es la que nos hace falta. El deber que tenemos es reconocerles el derecho que tienen. Estamos dándoles el derecho a la información y al conocimiento”, describió.

Tampoco ahorró críticas hacia la gestión educativa del gobierno que lo precedió, el de Mauricio Macri. “En 2010 Cristina (Kirchner) advirtió esto que debíamos garantizarles el mejor futuro en el mundo en que vivimos, en los que la ciencia y la tecnología son pilares fundamentales”, Pero después sostuvo que “durante 4 años eso no se entendió así. La escuela pública era donde algunos caían y algunos creían que no las universidades no eran necesarias porque los pobres no pueden llegar a la universidad. Nosotros creemos que todos y todas deben ir al colegio y a la universidad”.

El Presidente destacó que se van a entregar hasta fin de año “otras 700 mil netbooks y ya licitamos un millón más. Y que además de la computadora estamos trabajando para que los alumnos tengan la conectividad en cada rincón del país”.

El acto se enmarcó en el Programa Conectar Igualdad, que busca reducir las brechas digitales, educativas y sociales. Lo acompañarán el ministro de Educación, Jaime Perczyk, el de Obras Públicas, Gabriel Katopodis (hombre fuerte en ese distrito del que fue jefe comunal), y el intendente local, Fernando Moreira.

La entrega a los alumnos de 17 escuelas dentro del Conectar Igualdad se produjo luego de los cuestionamientos a los recortes en el presupuesto de varios ministerios tras la llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía. En Educación, en un principio, se anunció que unos $ 50 mil millones de pesos se le iba a quitar a la cartera educativa, dentro de una reasignación de partidas presupuestarias que se dispuso por $ 210 mil millones.

A través de un comunicado del Ministerio de Educación se había aclarado que el ajuste del presupuesto destinado al área “no afecta al Programa Conectar Igualdad”, ya que es “una política central y prioritaria” para el gobierno de Alberto Fernández.

“Este año vamos a entregar 600 mil computadoras, ya adjudicamos un millón más y avanzamos en el proceso de conectividad en escuelas, capacitación docente, producción de contenido y distribución de pisos tecnológicos”, aseguró el ministro Perczyk. “Un tercio (del presupuesto anterior) se va a utilizar para pagar el anticipo de la licitación de netbooks y eso está garantizado”, amplió.

“Los dos tercios restantes se ceden para que disponga su uso el Ministerio de Economía, porque la restricción para la importación de componentes de las netbooks, que es de público conocimiento, impidió que se usaran esos recursos”, explicó.

Desde que se reinició el programa Conectar Igualdad, según las cifras que difundió el Gobierno Nacional, ya se entregaron 453.805 netbooks en todo el país. Para ello, el ministerio que encabeza Perczyk trabajó para garantizar el servicio de internet en las aulas y su disponibilidad para todas las escuelas de gestión estatal, con el objetivo de alcanzar al 90% de las y los estudiantes del país al finalizar el presente ciclo lectivo.

En una primera etapa, el programa está dirigido a estudiantes de segundo año de la escuela secundaria urbana, de primero a tercero de las escuelas secundarias rurales y a la totalidad de la matrícula de las escuelas Educación Intercultural Bilingüe (EIB). En una segunda etapa, se continuará con el ciclo básico de todas las escuelas secundarias de gestión estatal.

Por la tarde, Alberto Fernández presentará, junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, el Programa Fierritas, que forma parte de la Ley 1000 días, que consiste en la distribución de un suplemento para prevenir la anemia, en Casa Rosada.