Cristina Kirchner agradeció una foto de una de las marchas frente a su departamento

Cristina Kirchner junto a la foto que le regalaron

La vicepresidenta Cristina Kirchner mostró este lunes en sus redes sociales una foto que recibió y que retrata una de las manifestaciones de apoyo que se vienen registrando desde la semana pasada frente a su departamento en el barrio porteño de Recoleta.

La ex mandataria nacional hizo una pausa en su agenda de trabajo en el Senado, que retomó en las últimas horas con varias reuniones que tuvo vinculadas con temas tanto legislativos como partidarios, para posar junto a un cuadro.

“Gracias, Sebastián. La verdad… ¡un fotón!”, escribió la ex mandataria nacional en su cuenta de Twitter, junto a una imagen de ella sosteniendo el retrato hecho por Sebastián Miquel, un fotógrafo independiente.

El agradecimiento de Cristina Kirchner en las redes

En la foto en cuestión se puede ver a una mujer sujetando un afiche con el rostro de la vicepresidenta, al lado de una de las columnas del frente de un comercio con la persiana baja y, a pocos metros de ella, a un grupo de agentes de la Policía de la Ciudad.

El autor de esta imagen es, según consta en la biografía de su página web, un fotógrafo y politólogo recibido en la UBA, con experiencia en el ámbito editorial y artístico, que desarrolla sus actividades de manera independiente y expuso en diferentes espacios culturales del país y del exterior.

Miquel trabajó en varios medios, entre los cuales se destacan las revistas Viva, Caras y caretas y ANFIBIA; Página 12; el diario El País, de España; la agencia Télam; Tiempo Argentino, y la editorial Sudamericana, entre otros.

La dedicatoria que le escribió el fotógrafo en el reverso del cuadro

La vicepresidenta posó junto al cuadro en el despacho que ocupa en el Senado, donde este lunes llevó adelante una agenda de trabajo que incluyó reuniones con representantes de asociaciones de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos, H.I.J.O.S. Capital y CELS, entre los que estaban Estela de Carlotto y Taty Almeida.

Tras ese encuentro, volvió a criticar los operativos de seguridad en su departamento y, puntualmente, a Horacio Rodríguez Larreta: “Si al jefe de Gobierno lo pinchan y le dicen que no tiene carácter y sale la otra a chicanearlo por televisión, entonces manda camiones a mi casa. No sea ridículo, jefe de Gobierno, así no se demuestra la autoridad, créame. La autoridad no se demuestra con los débiles, se demuestra cuando se tiene autoridad con los poderosos. Lo demás es un ejercicio o simulación de autoridad”, sostuvo.

En esta línea, la ex presidenta les pidió a los miembros de la oposición que “resuelvan su interna de otra manera entre los halcones y las palomas”, porque “tienen derecho a querer ser candidato de esa fuerza política”, pero reclamó que “no lo hagan a costa de la vigencia de la democracia”.

Al respecto, insistió con la idea de que “hay gente que es muy violenta y que fue violenta siempre”, pero consideró como una “necesidad imperiosa” que aquellos que tienen “responsabilidades del Estado” recuperen “el eje”.

“Se lo dice alguien que gobernó nuestro país ocho años y estuvo al lado de un hombre que fue tres veces gobernador, una vez intendente y una vez presidente, así que realmente de ejercicio de la autoridad, no digo que tenga toda la experiencia, pero no es lo que está haciendo”, agregó.

