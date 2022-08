Siguen las marchas y cortes de calle frente a la casa de Cristina Kirchner

Los militantes volvieron a concentrarse en la casa de Cristina Kirchner (Télam)

Un grupo de militantes volvió a concentrarse este lunes frente al departamento de la vicepresidenta Cristina Kirchner, en el barrio porteño de Recoleta, como vienen haciendo desde la semana pasada, cuando el fiscal Diego Luciani solicitó una condena en su contra en el marco de la causa conocida como Vialidad, que la tiene como principal acusada.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes de seguridad a Infobae, cerca de las 18:00 había en el lugar unas 350 personas que estaban cortando únicamente la esquina donde se encuentra el domicilio de la ex mandataria nacional, sobre la calle Juncal, entre Uruguay y Paraná.

Agentes de tránsito y algunos pocos policías estaban trabajando en el lugar

Debido a que la manifestación hasta el momento no era muy grande, en la zona no se desplegaron agentes de la Policía de la Ciudad, como sucedió los días anteriores, aunque esta opción no se descartaba si la situación se desbordaba.

Sin embargo, los uniformados que se encontraban prestando servicio en los alrededores del lugar confiscaron seis parrillas que se habían instalado en la vía pública, a la espera de la llegada de los militantes, los cuales fueron a recibir a Cristina Kirchner a su casa, quien todavía se encontraba terminando una jornada de trabajo en el Senado.

Una de las parrillas confiscadas por la Policía

La prohibición de colocar puestos de comida fue uno de los puntos que acordaron las autoridades porteñas y las nacionales durante la reunión que mantuvieron el sábado pasado, después de los incidentes que se registraron entre los policías y la gente que se había concentrado para respaldar a la vicepresidenta.

El ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, detalló que en aquel encuentro se negoció que se iban a quitar las vallas de contención en la zona si los militantes no cortaban más la calle ni realizaban parrilladas.

“Ellos pretendían hacer una feria y un acampe. Este es el límite. Terminemos con esta situación. ¿Cómo generamos la convivencia? Ellos, cuando empezaron con los actos divididos, se sabía que a partir de ahí querían concentrar también en Uruguay y Juncal, y eso no lo podíamos permitir”, señaló el funcionario.

Este mismo lunes, en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en radio Mitre, D’Alessandro aseguró que no le va “a temblar el pulso para usar la fuerza pública cuando tenga que hacerlo para recuperar la paz social”.

Los militantes ya llevan una semana concentrándose frente al domicilio de la vicepresidenta

“No quiero redoblantes, no quiero cortes de calles, no quiero fuegos artificiales y ese fue el compromiso que asumieron ellos. Lo cumplieron hasta ayer, a las 19, cuando llegaron 350 militantes de Ituzaingó y cortaron la calle. Volvió la Infantería y restituimos la circulación; gracias a Dios no hubo enfrentamientos”, relató.

Efectivamente, el domingo último los militantes volvieron a marchar al departamento de la ex presidenta, en lo que fue el séptimo día seguido de movilización, para esperar el regreso de la dirigente, que más temprano había salido para visitar a su hija Florencia, con quien compartió un almuerzo en familia que se extendió hasta las 20.

Al volver, la ex mandataria saludó al grupo de personas que la estaba esperando en el lugar y, a diferencia de la jornada anterior, los miembros de la Policía de la Ciudad se apostaron en los alrededores y no colocaron vallas. Luego de algunas horas, los manifestantes se retiraron y el personal de seguridad, luego de terminar de despejar la zona, también se marchó.

