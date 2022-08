Cristian Ritondo: “Hay que discutir las diferencias adentro, pero el que gobierna es Horacio Rodríguez Larreta”

Cristian Ritondo tomó postura: “Hay que discutir las diferencias adentro, pero el que gobierna es Horacio Rodríguez Larreta” (Gustavo Gavotti)

Aún resuenan las paredes dentro de Juntos por el Cambio tras el choque entre el Jefe de Gobierno de la Ciudad y Patricia Bullrich. Las diferentes miradas sobre cómo debía actuar el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ante la movilización de los militantes kirchneristas, para respaldar a Cristina Kirchner, generó una nueva interna en el partido que busca mostrarse firme de cara a las elecciones de 2023. Por eso, y con ánimos de bajar la temperatura a la discusión, Cristian Ritondo tomó postura: “Hay que discutir las diferencias adentro, pero el que gobierna es Horacio Rodríguez Larreta”.

Con esa firmeza, el diputado nacional buscó poner paños fríos a la situación, opinó sobre la postura de ambos dirigentes y explicó qué opina de cada uno: “ Patricia tiene una mirada y todo el mundo sabe la mirada que tiene ella, es una experta en seguridad . Yo creo que no es una discusión que tengan que tener sobre el tema del vallado, ni que haya que profundizar. El intento de Horacio tiene que ver con modificar una situación y proteger a los ciudadanos. Hay que discutir las diferencias adentro, pero el que gobierna es Horacio Rodríguez Larreta, los demás podemos dar una opinión, pero yo prefiero darla adentro”.

Aunque cuando fue consultado sobre qué hubiera decidido él, Ritondo no dejó dudas: “ Yo haría cualquier cosa que tenga que ver con respetar la ley y evitar el caos , los vecinos de la zona de recoleta están muy cansados porque no duermen. Entrar en una discusión sobre las vallas es ayudar y ser cómplice de lo que pasa en el país sin dar respuesta como dirigencia política”.

La situación de fondo, y que llevó al choque entre la ex ministra de Seguridad y el jefe de Gobierno de la Ciudad, es que colisionan dos aspectos, tanto el de la libre manifestación como el derecho de los vecinos a vivir en tranquilidad. En ese sentido, el presidente del bloque PRO sostuvo: “Es un alegato porque cuando quieren ir ahí chocan con dos derechos, el de los vecinos de vivir tranquilamente con el de poder manifestarse. Sin embargo no es una manifestación pacífica, hay batucada, fuegos artificiales, parrillas, desborda una zona tranquila de la ciudad donde tiene su vivienda la vicepresidenta”.

Además, el político salió al cruce del líder de La Cámpora, Andrés Larroque, quien había sostenido que la casa de Cristina Kirchner, ubicada en Juncal y Uruguay, era un santuario, en referencia a que una gran cantidad de gente había decidido ‘manifestarse absolutamente de forma espontánea’. “El kirchnerismo en todo tiene relato, en los fiscales, en los jueces, hace de la vida real un relato que no tiene nada que ver con la realidad. No es ningún santuario, es la casa donde vive la vicepresidenta ”, expresó Ritondo.

Lejos de la interna de la oposición, el legislador fue más allá y dio detalles de cómo debería ser una exitosa elección de su partido para poder realizar los cambios que, según él, necesita el país: “El triunfo de Juntos por el Cambio no solamente tiene que venir con la elección de un presidente, si no con la elección de los diputados. Hoy siendo 116 podemos tener ciertas cuotas de equilibrio dentro del congreso. Necesitamos volver a ganar una elección con mucho empuje para estar lo más cerca de los 129 posibles”.

En su discurso, el diputado resalta que en 2015, cuando ganó Mauricio Macri, su partido llevó el gobierno con solamente 71 legisladores en la cámara baja, lo cual no les permitió realizar las modificaciones estructurales que consideraban. “Los cambios tienen que ser en los primeros días y con la fuerza de la ley. Yo creo que los primeros 90 días en un gobierno es cuando tenés el mayor crédito que la sociedad te dio para hacer los cambios que debes hacer. O somos el cambio en serio o no somos nada. Porque cuando vos mandas una reforma laboral lo tenés que hacer, si no tenés la cantidad de diputados y senadores que tenés que tener vos mandas para hacer un auto y del otro lado sale un karting, necesitas una fuerza legislativa que acompañe al gobierno”, aseguró.

Continuando con su proyección del próximo año, Ritondo habló sobre los posibles candidatos de su espacio: “El que va a elegir al candidato es la gente en las PASO. Sin dudas veo a Macri como un buen candidato, fue creador del PRO, de Juntos por el Cambio, llegó al gobierno y le faltó cosas como las que digo para hacer las transformaciones que tenía que hacer, gobernó la argentina con 71 diputados”.

Para cerrar su balance sobre uno de los momentos culmines para la política, el diputado analizó los mandatos del kirchnerismo: “Cristina Kirchner, junto a su marido, gobernaron el país por 12 años, y ahora llevan casi tres más, 15. Cuando ves el tiempo histórico de los últimos 20 años, el peronismo gobernó el 80% del tiempo. Todo lo que le pudieron dar a la argentina ya se lo dieron y todo lo que podían sacarle ya se lo sacaron”.





