Cristina Kirchner se metió en la interna de Juntos por el Cambio: “Si al Jefe de Gobierno lo pinchan entonces manda camiones a mi casa”

La vicepresidenta argentina Cristina Kirchner, enjuiciada por presunta corrupción, recibió el sábado el respaldo de manifestaciones en plazas de todo el país, con epicentro frente a su domicilio en Buenos Aires y donde hubo incidentes por el intento policial de frenar a la multitud con vallas.

Cristina Kirchner se metió en la interna de Juntos por el Cambio, que se profundizó a raíz del operativo de seguridad y los incidentes ocurridos el último fin de semana frente a su departamento entre las fuerzas policiales y la militancia kirchnerista que salió a respaldarla tras el pedido de 12 años de detención en el marco de la causa Vialidad.

La Vicepresidenta recibió este lunes en el Senado de la Nación a referentes de los organismos de derechos humanos: Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos, H.I.J.O.S. Capital, y CELS entre otras.

Ante ellos, se refirió al vallado que montó el Gobierno de la Ciudad en las inmediaciones de su vivienda para evitar la concentración de militantes del kirchnerismo y consideró que se trató de una nueva disputa de la oposición: “Resuelvan su interna de otra manera entre los halcones y las palomas pero no a costa del funcionamiento de la democracia”.

Al respecto, comparó la situación vivida el último fin de semana con “los sucesos del 2001″ del gobierno de Fernando De la Rúa, quien “quiso demostrar autoridad con un estado de sitio y terminaron con 38 muertos y un gobierno inconcluso”.

“Por favor, traten de demostrar que son mejores uno, que la Presidenta del Pro es mejor, que el Jefe de Gobierno es mejor que Macri, me parece bárbaro pero no a costa de la vida, de la sangre y la seguridad de los argentinos. Les pido por favor”, reclamó insistiendo con que la interna no se resuelva “a costa de la vida ciudadana y de la tranquilidad y la paz social”.

En ese sentido, señaló que “es legítimo el querer ser presidente” y que “todos los dirigentes de la oposición tienen derecho a querer ser candidato de esa fuerza política pero no lo hagan a costa de la vigencia de la democracia. Dejen de espiar, dejen de filmar manifestantes”.

Patricia Bullrich mostró diferencias con Larreta por el operativo en Recoleta

“Escuchar a alguien que dice: ‘Cuando uno ejerce la seguridad no tiene que tener miedo’. Yo creo que hay gente que es muy violenta y que fue violenta siempre” , continuó apuntando a Patricia Bullrich, quien en sus últimas declaraciones cuestionó el accionar del Gobierno porteño.

La ex ministra de Seguridad había dicho que si las autoridades demuestran miedo, “se lo transmitís a la policía”. Y “simbólicamente para Juntos por el Cambio” significa una señal de “debilidad”. “Nos tenemos que hacer fuerte como fuerza política de alternativa en mostrar que somos responsables de la calle, la manejamos, y no la dejamos manejar ni por Cristina Fernández de Kirchner, ni el Kirchnerismo ni por nadie”, manifestó Bullrich el domingo en diálogo con Todo Noticias (TN).

Cristina Kirchner remarcó que “necesitamos imperiosamente recuperar el eje, por lo menos los que tenemos responsabilidades del Estado”. “Si al Jefe de Gobierno lo pinchan y le dicen que no tiene carácter y sale la otra a chicanearlo por televisión, entonces manda camiones a mi casa” , expresó sobre la interna opositora.

“No sea ridículo Jefe de Gobierno, así no se demuestra la autoridad, créame. La autoridad no se demuestra con los débiles, se demuestra cuando se tiene autoridad con los poderosos. Lo demás es un ejercicio o simulación de autoridad” , apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta. “Se lo dice alguien que gobernó nuestro país ocho años y estuvo al lado de un hombre que fue tres veces gobernador, una vez intendente y una vez presidente así que realmente de ejercicio de la autoridad, no digo que tenga toda la experiencia, pero no es lo que está haciendo”, agregó y le sugirió que “deje” que Bullrich grite y “que diga cualquier cosa”. “Tenemos que permitirnos disentir, estar en las antípodas pero lo único que no se puede perder es la racionalidad”, concluyó.





