En un renovado clima de tensión entre Bullrich y Larreta, hoy se reúne el PRO

El accionar del Gobierno porteño frente a los militantes kirchneristas que se acercaron los últimos días a respaldar a Cristina Kirchner sumó un nuevo capítulo en la interna de Juntos por el Cambio. En medio de las críticas de Patricia Bullrich a Horacio Rodríguez Larreta y las acusaciones cruzadas por ser “funcional al kirchnerismo”, los referentes del PRO mantendrán este martes un almuerzo para intentar limar asperezas y acercar posiciones.

La ex ministra de Seguridad y el jefe de Gobierno de la Ciudad se verán las caras este mediodía. También estará Mauricio Macri, quien por el momento no intervino en el conflicto.

El pasado domingo Bullrich apuntó contra Larreta acusándolo de dar una señal de “debilidad” al levantar las vallas luego del enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y la militancia kirchnerista.

En diálogo con Todo Noticias (TN), señaló que Cristina Kirchner y La Cámpora “estaban midiendo la capacidad y el carácter, y si te miden tenés que actuar con carácter y capacidad”.

No obstante, aclaró que no está peleada con Larreta pero que su objetivo era ”transmitirle a la sociedad que quiero representar a un Juntos por el Cambio que no se deje manejar o manipular por la prepotencia kirchnerista y que sea capáz de ponerle la fuerza de la convicción adelante y entender que no podemos regalar al desorden y la falta de ley”.

Este lunes, la presidenta del PRO optó por no echar más leña al fuego y guardó silencio frente a quienes desde el Gobierno porteño la acusaron de ser “funcional” al Frente de Todos con sus declaraciones. La ex funcionaria de Macri analizó la situación con su círculo íntimo, pero la decisión final fue no escalar el tono de la pelea con el alcalde de la Ciudad.

En las últimas horas circularon versiones que señalaban que un sector del larretismo exigirá la renuncia de Bullrich a la presidencia del PRO, acusándola de “estar haciendo campaña para su proyecto político personal”. Sin embargo, desde el entorno de Larreta negaron rotundamente los transcendidos ante la consulta de Infobae. Un pedido de esa índole generaría una virtual situación de fractura en el principal espacio opositor en medio del avance de CFK.

Pese a que el Jefe de Gobierno no avanzará sobre Bullrich, si está “furioso” por la actitud de la ex ministra de Seguridad y considera rota la tregua que había alcanzado con ella en mayo pasado y que permitió desde entonces una convivencia pacífica entre ambos.

La postura de Mauricio Macri

A horas del almuerzo entre los referentes del PRO, Macri aún no ofició de mediador entre Bullrich y Larreta. “Mauricio cree que Horacio y Patricia son dos candidatos presidenciales del PRO, que tienen posturas diferentes y que deben tratarse con respeto” señaló a Infobae un dirigente cercano al ex Presidente.

Y si bien ayer circularon versiones que hablaban de una reunión de urgencia entre Macri, Larreta y la presidenta del PRO, desde los diferentes entornos desmintieron ese contacto. Tampoco hablaron entre ellos los propios protagonistas del conflicto generado tras el operativo policial frente al edificio de la Vicepresidenta en el barrio porteño de Recoleta. Las caras se las verán este mediodía y se aguarda que sirva para bajar el tono del enfrentamiento. El interrogante está puesto en cómo actuará Macri frente a ellos, si es que lo hace.





