Patricia Bullrich mostró diferencias con Larreta por el operativo en Recoleta: “Estaba claro que era una provocación política”

Patricia Bullrich mostró diferencias con Larreta por el operativo en Recoleta

Patricia Bullrich tensó una vez más la interna en Juntos por el Cambio al marcar diferencias con Horacio Rodríguez Larreta por el manejo del operativo en Recoleta en el que se desató el enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y la militancia kirchnerista que los últimas días fue a respaldar a Cristina Kirchner frente a su departamento. Para la presidenta del PRO se trató de una “provocación política” orquestada por la Vicepresidenta y consideró que el Jefe de Gobierno porteño debió haber mantenido la firmeza contra los manifestantes.

La ex ministra de Mauricio Macri definió lo sucedido el fin de semana en las inmediaciones de la vivienda de CFK como “un episodio más de mucha violencia” en el marco de un plan de la ex presidenta “para quedar como una heroína”.

“Cuando vos tomás la decisión de cercar la casa de la Vicepresidenta, para cuidarla a ella y a los vecinos, la tenés que mantener”, manifestó Bullrich en clara alusión a la administración de Larreta: “El problema es que hoy la calle la tiene la militancia, si seguimos naturalizando que el orden y la ley lo tienen grupos informales y no el Estado de derecho se rompe el contrato de convivencia social y se genera el privilegio del poder. Había que mantener la decisión de mantener la valla, porque lo que están poniendo en duda es lo simbólico, no podés entregar el orden” .

Para la titular del PRO, si las autoridades demuestran miedo, “se lo transmitís a la policía”. Y si bien dijo que no cree que el Jefe de Gobierno de la Ciudad estuviese involucrado directamente en el operativo, “simbólicamente para Juntos por el Cambio” significa una señal de “debilidad”. Considera que la sociedad opinará que “nunca vamos a poder gobernar porque nos toman la calle”. “Nos tenemos que hacer fuerte como fuerza política de alternativa en mostrar que somos responsables de la calle, la manejamos, y no la dejamos manejar ni por Cristina Fernández de Kirchner, ni el Kirchnerismo ni por nadie” .

Imagen del enfrentamiento entre la policía y la militancia kirchnerista (REUTERS)

En diálogo con Todo Noticias (TN), Bullrich declaró que se trató de “una provocación política” de parte de CFK y el Frente de Todos: “Estaban midiendo la capacidad y el carácter, y si te miden tenés que actuar con carácter y capacidad” .

“La decisión (de poner las vallas) la tenés que mantener e ir a fondo. Es evidente que te están midiendo. Hay que actuar, si no actúas le regalas la calle a La Cámpora”, agregó apuntando nuevamente hacia el Gobierno de la Ciudad.

No obstante, aclaró que no se trata de una discusión sobre si mantener o quitar las vallas, sino “una concepción profunda de cómo se maneja el Estado” y “con qué carácter y definición vamos a conducir la Argentina”: “No estamos discutiendo las vallas, eso es totalmente técnico. No estoy peleada con Larreta, quiero transmitirle a la sociedad que quiero representar a un Juntos por el Cambio que no se deje manejar o manipular por la prepotencia kirchnerista y que sea capáz de ponerle la fuerza de la convicción adelante y entender que no podemos regalar al desorden y la falta de ley” .

“Vos estás marcando qué es lo que vas a hacer cuando seas gobierno y acá en la Ciudad somos gobierno. No es una pelea personal, no tengo una discusión con Larreta”, enfatizó pero se diferenció del alcalde porteño al sostener que “Cristina no logra cambiarme los principios”. “Si nos dejamos atropellar ahora, nos va a atropellar cuando seamos gobierno de nuevo. A mi no me van a dominar ni discursiva ni simbólicamente”, agregó.





SEGUIR LEYENDO: