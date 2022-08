Alfonso Prat Gay: “El presidente dejó una puerta abierta para el indulto de Cristina Kirchner”

El economista sostiene que en caso de que el mandatario le quite la responsabilidad del delito, este estaría en falta con la ley

El ex ministro de economía Alfonso Paty Gay, hoy dirigente de Juntos por el Cambio cercano a los cuadros de la Unión Cívica Radical, opinó sobre las declaraciones públicas que realizó el presidente Alberto Fernández en las últimas horas en las que defendió a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa judicial que se sigue en su contra, conocida como Vialidad. Prat Gay se refirió a la posibilidad de que el presidente indulte a su compañera de fórmula e interpretó que en sus afirmaciones el mandatario nacional “d ejó una puerta abierta” para el indulto de Cristina Kirchner.

“Lo que es increíble es que están discutiendo el indulto cuando todavía falta la sentencia del tribunal”, advirtió Prat Gay al realizar una lectura de cómo se expresó el presidente sobre la posibilidad de intervenir para liberar a Kirchner del proceso en el que se la juzga. En ese sentido, apuntó: “Alberto Fernández no dijo que no, en todo caso sostiene que no le gusta el indulto, pero dice que el Poder Judicial en Argentina funciona mal, dejó una puerta abierta”

El economista sostiene que en caso de que el mandatario le quite la responsabilidad del delito a la vicepresidenta, este estaría transgrediendo la ley: “En ese caso no está previsto el indulto. Lo que tendría que haber dicho Alberto Fernández era eso, sin embargo no dijo que no. Sostiene que no le gusta el indulto, pero dice que el Poder Judicial en Argentina funciona mal, dejó una puerta abierta. Una puerta que nunca se pudo haber abierto porque la constitución no se lo permite”, indicó durante una entrevista con Alejandro Fantino en el programa de América, Animales Sueltos.

Prat Gay, quien también se desempeñó como presidente del Banco Central a principios de este siglo, insistió a lo largo de la conversación en que los máximos referentes del gobierno nacional están encabezando un ataque claro contra la Justicia, iniciado luego de que el fiscal Diego Luciani finalizara su alegato en el juicio oral solicitando 12 años de prisión para la vicepresidenta. Allí apareció la versión del indulto presidencial como opción, algo que la oposición rechaza de plano. “E s increíble es que están discutiendo el indulto cuando todavía falta la sentencia del tribunal . Acordémosnos que esta causa empieza en 2008, porque si no parece que los jueces están queriendo agarrarla porque está en una situación de debilidad”, afirmó Prat Gay.

Prat Gay: "El presidente está violando la constitución, podemos discutir si es oportuno o no el juicio, pero qué le cabe a un presidente que viola la constitución"

Al mismo tiempo, interpretó que con el foco de atención de la agenda pública centrado en los problemas judiciales de Cristina Kirchner, el Frente de Todos termina evadiendo la discusión por la precaria situación económica del país. “Esto pareciera querer tapar una situación económica muy compleja, la combinación de estos dos elementos me lleva con preocupación”.

Tras los comentarios de los líderes del Frente de Todos, el economista expresó su inquietud por la vehemencia con la que estos se expresan contra el fiscal: “A mi me preocupa mucho la virulencia con la que están actuando fundamentalmente Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Básicamente Cristina y Alberto atacan a un fiscal, que es miembro de un poder independiente. Y lo están atacando por hacer su trabajo. Cuando hay un juicio hay una parte querellante, que se defiende y la fiscalía siempre acusa. El estado acusa al que está haciendo sospechado, hasta ahora solo hubo una acusación”.

En esa misma sintonía, el ex ministro de Macri resaltó uno de los errores que está cometiendo Alberto Fernández, en su opinión, al expresarse de esta forma: “Según el artículo 109, el presidente ni puede opinar de las causas judiciales, fue en televisión en vivo y dijo que era un absurdo que todo lo que decía Luciani estaba mal. El presidente está violando la constitución, podemos discutir si es oportuno o no el juicio, pero qué le cabe a un presidente que viola la constitución . Le cabe el pedido de juicio político, no hay más remedio. El que está violando la constitución es el presidente”.

Según el político, existe un trasfondo que explicaría esta respuesta: “Esto pareciera querer tapar una situación económica muy compleja, la combinación de estos dos elementos me lleva con preocupación”

Pero más allá de la resolución de la causa que enfrenta Cristina Kirchner, Prat Gay opinó sobre las declaraciones del Presidente al relacionar al fiscal Luciani con la muerte de Alberto Nisman: “ Lo que dijo ayer Alberto fue prácticamente una amenaza . Además dijo que en la causa Nisman nadie piensa otra cosa que un suiciodio, y sin embargo en esa causa hay un solo procesado y está procesado por homicidio. Ahora encima el presidente no solo es abogado, es profesor de derecho penal, entonces la gravedad de lo que está haciendo es una doble vía: se está llevando por delante la constitución, y creo que en la argentina que viene tenemos que tomarnos en serio la constitución, y además está devaluando su palabra todos los días”.

Juicio político a Alberto Fernández

Este jueves, en conferencia de prensa, el interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados anunció que presentó un pedido de juicio político contra Alberto Fernández por sus dichos contra Diego Luciani y la comparación con el fallecido fiscal Alberto Nisman.

Por su parte, el titular del bloque de la UCR, Mario Negri, aseguró que las declaraciones de Alberto Fernández causaron “gran conmoción” y señaló que son “más propias de un código mafioso que de un Presidente”. A su vez, denunció que el kirchnerismo está intentando llevar los temas judiciales “a la calle” y advirtió que “eso genera violencia”.

SEGUIR LEYENDO: