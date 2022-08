Causa Vialidad: uno por uno, quiénes tienen pedido de condena y de qué se los acusa

Obra pública: la fiscalía pidió 12 años de prisión para Cristina Kirchner y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos

Durante el último tramo del alegato, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola puntualizaron los agravantes que tuvieron en cuenta a la hora de evaluar el monto de las penas para las doce personas que intervinieron en lo que definieron como “la mayor maniobra de corrupción” de la historia y los motivos por los cuales pidieron una inhabilitación especial perpetua para todos ellos.

En algunos casos como el de José López o Julio De Vido, los fiscales destacaron las condenas previas por otras causas de corrupción y sus roles dentro de la estructura estatal. En el caso de Cristina Kirchner, el fiscal Diego Luciani además mencionó “el desprecio hacia la ciudadania en general, hacia los ciudadanos de Santa Cruz en particular, y hacia los empleados que se quedaron en la calle”.

“La democracia tiene una deuda en materia de corrupción (...) Sin Justicia, no hay orden ni paz social. Hoy más que nunca la sociedad reclama Justicia. Está en sus manos señores jueces que se siga banalizando la corrupción sistémica. Señores jueces, es corrupción o justicia”, lanzó Luciani antes de dar a conocer el monto de las penas.

- Cristina Kirchner: 12 años de prisión

La Vicepresidenta fue acusada como autora de la defraudación y jefa de la asociación ilícita

Cristina Kirchner

A la hora de evaluar la pena, los fiscales tuvieron en cuenta como agravantes la magnitud de los delitos cometidos, su poder de dirección respecto a los otros imputados, la extension del daño, y el lucro personal buscado. También valoraron que tenía “un contexto socioeconómico favorable” y “la ausencia de motivos para incurrir en los delitos de los que se la acusa”.

El fiscal Diego Luciani además mencionó “el desprecio hacia la ciudadania en general, hacia los ciudadanos de Santa Cruz en particular, y hacia los empleados que se quedaron en la calle”. Y destacó “la falta de arrepentimiento” luego de cometidos los delitos.

Sobre el final, Luciani dijo que no había “un solo atenuante a los graves crímenes cometidos” por la ex presidenta.

- Lázaro Báez: 12 años de prisión

El empresario fue acusado como organizador de la asociación ilícita y partícipe primario de la defraudación

Báez ya fue condenado a 12 años de prisión en otra causa (EFE/Carlota Ciudad/Archivo)

Los fiscales tuvieron en cuenta de manera negativa el armado societario que desarrolló el empresario patagónico y su utilización durante un período de doce años. Al igual que la entonces presidenta, Báez gozaba de una posición socio económica favorable.

En el caso del empresario, los fiscales destacaron “el desprecio hacia sus empleados, al dejar de pagarles el sueldo y finalmente despedirlos”.

Otro de los agravantes mencionados fue la condena a 12 años por “la ruta del dinero K”, aunque la misma no está firme.

Pese a que el empresario tiene diabetes y arritmia, los fiscales aseguraron que “no influye en el hecho cometido”.

- Julio De Vido: 10 años de prisión

El ex ministro de Planificación fue acusado como organizador de la asociación ilícita y partícipe primario de la defraudación

Julio de Vido

Los fiscales aseguraron que De Vido “tuvo un rol de importancia en la canalización de los fondos hacia Báez” y que participó del denominado “plan limpiar todo”, luego del final del mandato de Cristina Kirchner.

Aunque no tuvo participación en el trámite de los procesos licitatorios, el ex ministro de Planificación no activó los controles correspondientes y fue clave en el plan de direccionamiento de la obra pública. “Su aparente menor visibilidad no puede ser entendida como menor injerencia”, dijo Luciani.

Al igual que en el caso de Báez, también se tuvo en cuenta que De Vido tiene dos condenas por otros hechos de corrupción.

- José López: 10 años de prisión

José López y Julio De Vido, cuando eran funcionarios.

Los fiscales valoraron su nivel de instrucción, como ingeniero civil, y su experiencia en el rubro de las obras públicas por sus cargos en el Estado.

También mencionaron los antecedentes penales del ex secretario de Obras Públicas, donde se destaca una condena por enriquecimiento ilícito a 6 años de prisión.

- Nelson Periotti (ex titular de Vialidad): 10 años de prisión

- Mauricio Collareda (jefe de Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV): 6 años.

- Juan Carlos Villafañe (ex jefe de la AGVP): 6 años.

- Raúl Daruich (responsable del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV): 5 años.

- Raúl Pavesi (ex titular de la AGVP): 5 años.

- Abel Fatala (ex subsecretario de Obras Públicas): 4 años de prisión.

- José Raúl Santibáñez (ex presidente del directorio de AGVP 13): 4 años.

- Héctor Garro (ex presidente de la AGVP): 3 años de prisión en suspenso.

- Carlos Santiago Kirchner (ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal): absolución por asociación ilícita y 2 años por administración fraudulenta.

