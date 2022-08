El pedido de citación al juez Bento cambió de comisión en el Consejo y se tratará la semana que viene

Walter Bento (NA)

La causa por presunto mal desempeño contra el juez federal de Mendoza Walter Bento -procesado por cobrarle coimas a imputados a los que debía investigar y por enriquecimiento ilícito- pasó dentro del Consejo de la Magistratura de la Nación de la Comisión de Disciplina a la de Acusación, que la semana que viene se reunirá para tratar el pedido de citación al magistrado para que de explicaciones.

Se trata de un pase interno que impacta en la causa. En la Comisión de Disciplina se tratan las causas en las que las denuncias tienen en principio una posibilidad de sanción para los jueces. Mientras que en la de Acusación se tramitan los expedientes con imputaciones más severas que podrían derivar en un juicio político.

Ambas comisiones estaban unificadas pero con la puesta en marcha del nuevo Consejo de 20 miembros y la presidente del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosattti, tras el fallo del máximo tribunal sobre la inconstitucionalidad del organismo, se separaron. Con esa división el Consejo analiza qué expedientes van a cada una.

El diputado del PRO Pablo Tonelli, presidente de la Comisión de Acusación, pidió que las causa de Bento pase a su comisión. También una denuncia contra el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena por la presenta irregularidad en la devolución de 434 mil dólares y 600 mil pesos que estaban embargados.

La Comisión de Disciplina, a cargo de la senadora nacional del Frente de Todos Inés Pilatti de Vergara, analizó ambos planteos. Por unanimidad, aprobó el pase de la causa de Bento a Acusación y postergó el tratamiento del expediente de Villena.

Con el pase, Tonelli convocará para el jueves de la semana que viene a una reunión de la comisión para tratar el caso de Bento, le dijeron a Infobae fuentes del Consejo.

Hace diez días Tonelli presentó un dictamen de 74 paginas en el que pide la citación de Bento. Pidió que sea convocada para responder las acusaciones por mal desempeño en su contra.

Bento es el titular del juzgado federal 1 de Mendoza. En ese rol investiga las causas de crimen organizado, como narcotráfico y trata de personas, y es el magistrado electoral de la provincia. Bento está procesado por los delitos de asociación ilícita, cobro de coimas, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por ser el jefe de una organización que desde su juzgado cobraba dinero para beneficiar a acusados y detenidos en causas judiciales que tenía a su cargo.

Pablo Tonelli (Adrián Escandar)

El procesamiento fue dictado con prisión preventiva pero Bento no fue detenido por sus fueros como juez. El Consejo lo investiga por mal desempeño de sus funciones y el año pasado Tonelli había pedido su suspensión y el quite de fueros para que se puede proceder a su detención. Pero la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo rechazó al planteo al sostener que legalmente no se puede suspender y desaforar a un juez, lo que se logra con la remoción del cargo en un juicio político.

Ahora Tonelli, el encargado de la causa contra Bento en el Consejo, pidió que sea citado a declarar. Fue por distintos hechos. El primero por “haber incurrido en conductas enderezadas a recibir dinero u otros bienes a cambio del dictado de resoluciones judiciales favorables a quienes han realizado dichos pagos, en su rol de jefe u organizador de una asociación ilícita”. También por “haber experimentado un enriquecimiento patrimonial apreciable e injustificado y haber desplegado maniobras destinadas a dar apariencia de lícitos a fondos de origen ilícito” y por “haber falseado y omitido insertar datos en sus declaraciones patrimoniales juradas integrales, presentadas ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, en violación a lo establecido en la normativa aplicable”.

Si Bento es citado luego de su descargo la Comisión quedará en condiciones de resolver si pide su juicio político para ser destituido. La decisión final será del plenario del Consejo.

