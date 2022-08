El paro de colectivos en el AMBA por subsidios adeudados abrió un nuevo foco de conflicto entre Nación y CABA

El paro de colectivos en el AMBA por subsidios adeudados abrió un nuevo foco de conflicto entre Nación y Ciudad (Archivo/NA)

La última reunión entre el Gobierno y las cámaras que nuclean a las empresas de colectivo que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires —en el marco de la deuda que reclama el sector privado— abrió un nuevo foco de conflicto entre Nación y CABA por los subsidios a las líneas que operan puntualmente en territorio porteño. Es que desde la cartera encabezada por Alexis Guerrera responsabilizan a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta por una parte del monto adeudado.

Ayer, tras haberse concretado una nueva mesa de diálogo entre los Ministerios de Transporte de Nación y provincia de Buenos Aires con la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.), desde el sector privado se anunció una nueva medida de fuerza a pesar de la promesa de pago por parte del Estado.

Las partes registran su tercera semana de conflicto en un contexto de paros nocturnos anunciados como medidas de fuerza por el monto adeudado: llegaría a más de 17 mil millones de pesos. Alrededor de diez días atrás hubo una tregua cuando el Ministerio de Transporte realizó un pago de $2.100 millones .

“El ministro (Guerrera) ofreció un pago de 3.900 millones durante esta semana con el objetivo de ir compensando esta deuda que tiene nada más que un mes -o menos- y que ha generado este lockout patronal con un perjuicio que consideramos muy alto para el usuario del AMBA”, le precisó a este medio el Secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano. “Vamos a evaluar cuánto transfirieron y a partir de ahí ver cómo seguir”, agregaron a su vez desde el sector privado respecto a los posibles pagos que se realizarán este miércoles.

En la reunión de ayer al mediodía, según pudo reconstruir Infobae, Transporte de Nación señaló que el último viernes notificó a la Ciudad de Buenos Aires sobre su responsabilidad a la hora de cubrir parte del subsidio que reciben las 32 líneas de colectivo que prestan servicio en territorio porteño. “Del 90% del boleto, Nación abona el 49% y CABA el 51%”, comentaron desde el sector privado respecto al detalle de los subsidios.

“Junto a Guerrera nos reunimos con las Cámaras de Transporte: Provincia está al día y el faltante que debe Nación corresponde al pago que debe realizarle CABA”, detalló ayer en este sentido el ministro de Transporte de PBA en diálogo con Radio Del Plata. “Le pedimos a los empresarios que hagan un esfuerzo para no dejar a los usuarios en la calle. Quienes no cumplan con el servicio no recibirán el subsidio de los kilómetros que no recorran”, completó Jorge D’Onofrio.

“Planteamos que CABA se haga cargo de la deuda que tiene con sus 32 líneas. Lo venimos diciendo desde enero. Necesitamos que esa responsabilidad se convierta en recursos ”, enfatizó Giuliano.

“Lo hablamos en la reunión (de ayer), que el Gobierno porteño ponía el 51% de lo que era el costo del transporte en la Ciudad. Si la Ciudad Autónoma aceptara esta responsabilidad y si hiciera efectivo lo que aportaba antes, hoy estarían otro lugar distinto ”, completó el Secretario de Transporte de la Nación.

Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, replicaron: “Desde el 2019, el GCBA colabora en el pago de subsidios de colectivos que sólo circulan en CABA. Respecto a 2022, ya se efectuó una colaboración para todo el primer semestre del año, que fue coordinada en su momento con las autoridades del Ministerio de Transporte de Nación. Actualmente estamos en negociaciones para cerrar el número correspondiente al segundo semestre ”.

En esa postura, fuentes de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas porteña —encabezada por Manuela López Menéndez— detallaron: “Las 32 líneas que tienen origen y destino en la Ciudad de Buenos Aires siguen siendo administradas por el gobierno nacional, que es el responsable de garantizar la sostenibilidad en su política regulatoria y tarifaria de colectivos como el GCBA lo es para el subte”.

La deuda del Estado con las empresas ronda los 17 mil millones de pesos (Archivo/NA)

Es importante recordar que este nuevo foco de conflicto se da en un escenario que ya cuenta con meses de negociación entre Nación y Ciudad de Buenos Aires por el traspaso de las líneas de colectivo que circulan en territorio porteño. “El traspaso de esas líneas se está trabajando en paralelo e intervienen distintas áreas del Ministerio de Transporte nacional. No hay tiempos ni plazos previstos”, completaron desde la Ciudad. Hace poco más de un mes atrás, ambos sectores justamente lograron avances técnicos tras un nuevo encuentro .

Amén de esto, para el sector empresario los números están claros en lo que respecta a la deuda: “Del total, $4.800 millones es lo que le debe la Ciudad de Buenos Aires al sector. Esto se desprende que por el primer semestre, en materia de compensación, el Gobierno de la Ciudad le debe al Gobierno Nacional $2.000 y, a partir de julio —que comprende julio y agosto—, $1.400 millones por mes . Esos $4.800 millones es la deuda que tiene el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de transporte en materia de compensaciones. El resto de la deuda es Provincia de Buenos Aires y Nación”.

Según precisaron desde las cámaras empresarias, durante la reunión de ayer se anoticiaron del rol de la Ciudad de Buenos Aires en la deuda que reclaman. “Ahora deberemos abrir nuevos frentes de negociación con el Gobierno porteño” , adelantaron.

Desde la gestión porteña, mientras tanto, analizaron: “Cualquier modificación en la política de subsidios se tiene que dar a partir de un diálogo serio y constructivo que, sobre todas las cosas, tenga una mirada metropolitana. Y más allá de esta discusión puntual, es fundamental que podamos dar el debate de fondo, que tiene que ver con cómo mejorar el servicio de transporte para la gente ”.

Mientras se abre un nuevo debate por las responsabilidades en la deuda del sector que nuclea a las empresas que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las medidas de fuerza se mantienen desde ese sector. Anoche —tal como sucede desde el último viernes— se registró un paro entre las 22 de anoche y las 5, con un servicio reducido durante el resto de la jornada.

