A pesar de la promesa de pago del Gobierno, continúa el paro de colectivos y esta noche tampoco habrá servicio

A pesar de la promesa de pago realizada por el Gobierno este martes, c ontinuará el paro de colectivos y esta noche tampoco habrá servicio a partir de las 22 y hasta las 5 de mañana . Así lo anunciaron a Infobae desde el sector que nuclea a las empresas que operan en el Área Metropolitana de buenos Aires (AMBA) luego de una reunión que mantuvieron con los Ministerios de Transporte de Nación y Provincia de Buenos Aires en el marco del reclamo por un atraso en el pago de los subsidios.

Mañana, en caso de recibir parte del pago adeudado por el Estado, las empresas de transporte público de pasajeros que integran la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.) estudiarán los nuevos pasos a seguir en el reclamo , según precisaron hoy.

Ayer se supo, además, que las autoridades nacionales comenzaron a multar a las más de 100 líneas que adhieren a la protesta y que anoche dejaron de circular nuevamente.

Vale recordar que las partes registran su tercera semana de conflicto en un contexto de paros nocturnos anunciados por el sector privado en el marco del reclamo de un monto atrasado por parte del Estado: llegaría a más de 17 mil millones de pesos. En este contexto, este martes a las 13.30 terminó una nueva reunión entre los titulares de Transporte de Nación (Alexis Guerrera) y Provincia de Buenos Aires (Jorge D´Onofrio) y los titulares de CEAP, CETUBA y C.T.P.B.A.

Según comentaron desde el sector privado, se retiraron de la reunión con un compromiso de pago por parte del Gobierno: mañana se cumplirá con el pago de un nuevo monto adeudado. A pesar de ello —y que se trató de una “reunión cordial”—, aclararon que mantendrán el paro nocturno de los últimos días y un servicio reducido al 50% entre las 5 y las 21.59, “hasta que impacten los pagos en las cuentas correspondientes” .

“Vamos a evaluar cuánto transfirieron y a partir de ahí ver cómo seguir”, agregaron desde el sector privado respecto al posible escenario de mañana, en el que contarían con parte del dinero adeudado.

Nueva medida de fuerza anunciada por el sector privado

Vale recordar que semanas atrás, ante un escenario bajo el mismo reclamo, hubo un paro y las empresas levantaron la medida de fuerza ante un pago de 2.100 millones realizado desde del Ministerio de Transporte de la Nación.

El viernes, tras el anuncio de la medida de fuerza para aquella noche, desde la cartera de Transporte nacional señalaron que “el esquema de pagos planteado a las compañías fueron realizados y acreditados”. “En el día de hoy —por el viernes— recibieron una nueva transferencia como parte de pago”, detallaron.

En este sentido, agregaron que si bien aún queda una parte de deuda, se viene pagando semana a semana y reduciendo. Aclararon, además, que “no es entendible el anuncio realizado a la fecha cuando los usuarios comenzaron a pagar un incremento de tarifa desde el primero de agosto y perciben un 40% de aumento”.

En la reunión de este mediodía, según comentaron desde las cámaras empresarias, Transporte de Nación señaló que el último viernes notificó a la Ciudad de Buenos Aires sobre su nuevo papel a la hora de cubrir parte del subsidio que reciben las 32 empresas que prestan servicio en territorio porteño. “Ahora, del 90% del boleto, Nación deberá abonar el 51 y CABA el 49%”, comentaron respecto a los subsidios. “Las cámaras se anoticiaron hoy y ahora deberemos abrir nuevos frentes de negociación con el gobierno porteño”, comentaron.

“Junto a Alexis Guerrera nos reunimos con las Cámaras de Transporte. Provincia está al día y el faltante que debe Nación corresponde al pago que debe realizarle CABA”, detalló en este sentido D’Onofrio en diálogo con Radio Del Plata. “Le pedimos a los empresarios que hagan un esfuerzo para no dejar a los usuarios en la calle. Quienes no cumplan con el servicio no recibirán el subsidio de los kilómetros que no recorran”, completó.

