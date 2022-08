Cristina Kirchner saldrá a contestarle a la Justicia luego del pedido de 12 años de prisión en su contra

Cristina Kirchner se pronunciará a través de sus redes sociales luego del pedido de condena en su contra

Cristina Kirchner se prepara para cargar nuevamente contra la Justicia y apuntará contra el fiscal Diego Luciani tras el pedido de condena de 12 años de prisión más la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos, y el rechazo para que amplíe su indagatoria.

Luego de la decisión del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de negarle contestar los cargos que se le formulan en el marco de la causa por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez, durante los gobiernos kirchneristas, la vicepresidenta anunció que este martes igual hablará.

Lo hará a partir de las 11 de la mañana a través de sus redes sociales. Según pudo confirmar Infobae, la alocución será mediante una transmisión en vivo. “Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019”, protestó ayer la ex mandataria.

“Voy demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guion que montaron los fiscales” , adelantó CFK, quien en su cuenta de Twitter hizo hincapié a “la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel”. “Los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”, continuó.

Anoche a última hora habló el abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, quien en relación al rechazo para que amplíe su indagatoria, adelantó que este martes Cristina Kirchner “va a cumplir el acto que le denegaron” .

“Va a mostrar las pruebas que indican cómo el fiscal Luciani ha mentido de una manera descarada”, aseguró el jurista en declaraciones al canal C5N.

“Un imputado puede declarar cuantas veces considere necesario y no puede ser confundido con las ultimas palabras. Es imprescindible que revisen esta decisión porque se esta desnaturalizando este proceso. No es posible avanzar en este proceso sin que se escuche a la señora Kirchner”, había manifestado Beraldi luego de que se informara la decisión del Tribunal. A pesar de esto, el TOF 2 ratificó su decisión de no hacer lugar al pedido e informó que el juicio se retomará el 5 de septiembre.

El fiscal Diego Luciani

Beraldi además anticipó que CFK hablará del “direccionamiento de la obra pública” en la Ciudad de Buenos Aires, “de la obra del soterramiento” y “va a mostrar cómo ha sido esta doble vara permanente en la Justicia”. “Esto que va a hacer mañana la doctora Kirchner es solamente el inicio del alegato, nos van a tener que escuchar aunque no quieran. Vamos a mostrar todas las mentiras que se dijeron desde el minuto uno”, arremetió el abogado de la vicepresidenta.

Luciani acusó a la ex presidenta de ser ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El fiscal tuvo en cuenta una serie de agravantes para pedir la condena a Cristina Kirchner: la magnitud de los delitos cometidos, que su aporte fue principal, su poder de dirección para el resto de los acusados, los medios empleados, la extensión en el tiempo de daños. También la calidad de los motivos de la maniobra (“el lucro personal buscado”) y el “apartamiento de cualquier tipo de escrúpulos”.

“No tuvo arrepentimiento y ostentaba el cargo máximo del estado nacional y empleó su poder sobre el resto de los imputados para alcanzar la finalidad de lucro tan anhelada”, concluyó el fiscal este lunes en la última jornada de alegatos.

El abogado Carlos Beraldi solicitó que su defendida pueda ampliar la declaración, pero se lo negaron (Adrián Escandar)

La decisión del Tribunal motivó un impasse en la interna del Frente de Todos. Ayer por la tarde Alberto Fernández se comunicó con CFK para solidarizarse y acordar volver a verse personalmente. El Presidente le pidió a funcionarios de su entorno y dirigentes políticos mas cercanos que respalden a la vicepresidenta a través de las redes sociales. Más allá de pronunciaciones personales, el contenido quedó plasmado en el comunicado que emitió el Gobierno en el que condenó “la persecución judicial y política” y señaló que “ninguno de los actos atribuidos a la ex presidenta han sido probados”.

Por su parte, Alberto Fernández publicó en su cuenta de Twitter que fue “un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas”. “Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta Cristina Kirchner”, agregó el mandatario.





