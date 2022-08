Funcionarios y dirigentes peronistas apoyaron a Cristina Kirchner en el marco de la causa judicial en su contra

(Crédito: Aglaplata)

Este martes, en el marco del juicio que investiga el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, el fiscal federal Diego Luciani concluirá sus alegatos y pedirá que se condene a la vicepresidenta Cristina Kirchner, además de solicitar que quede impedida de ejercer cargos públicos.

En ese sentido, fueron muchos los identificados con el kirchnerismo los que se expresaron en redes sociales y acusaron a la justicia de buscar una condena a la ex presidenta sin pruebas.

Las principales reacciones:

Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense: “Con Cristina no se jode”.

Santiago Cafiero, canciller: “Quieren proscribir a Cristina Kirchner. La extrema derecha de América Latina es antidemocrática. Lo hicieron con peón y recientemente con líderes populares de la región como Evo Morales y Lula Da Silva. Pero nuestros pueblos son justos: no abandonan a quienes se la juegan por ellos”.

Edgardo Depetri, subsecretario de Obras Públicas de la nación: “Sin una sola prueba, armaron un circo judicial y mediático para proscribir a Cristina. El lawfare es la herramienta que utilizan para perseguir a los líderes populares, tal como lo hicieron con Lula y Evo. Pero el pueblo tiene memoria y no se deja engañar”.

María Teresa García, presidenta del bloque del Frente de Todos en el Senado bonaerense: “Le sacaron tanto al pueblo... la alegría, los derechos, los sueños, que también le sacaron el miedo”.

Daniel Gollán, diputado nacional del Frente de Todos: “Ella está en el corazón del pueblo”

Martín Insaurralde, jefe de Gabinete bonaerense: “Rechazo la persecución judicial contra Cristina Kirchner, que atenta también contra las reglas claras de nuestra democracia, y ratifico mi solidaridad y acompañamiento a quien le cambió la vida a millones de argentinos y argentinas con sus políticas públicas”.

Axel Kicillof, Gobernador de la provincia de Buenos Aires: “Basta de Persecución. Basta de Lawfare. Todos con Cristina”.

Julio Vitobello (Secretario General de Presidencia): “No existe ningún decreto, decisión administrativa u otra disposición firmada por Cristina adjudicando la realización de obra pública al Sr. Lázaro Báez. Sin pruebas, es solo persecución política, un antecedente gravísimo para la democracia”.

Victoria Donda, Titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo: “Quieren proscribir a la figura política más importante de las últimas décadas. La receta: inventar causas y avanzar sin pruebas. Esto es el lawfare y el partido judicial en su máxima expresión. El pueblo no olvida”.

Mayra Mendoza, Intendenta de Quilmes: “La condena está escrita por el Partido judicial macrista. Como a Perón, quieren proscribirla, por su inteligencia y su coraje para darle dignidad a los trabajadores y enfrentar al poder real que ganan a costa del hambre de nuestro Pueblo”.

Rodolfo Tailhade, Diputado Nacional del Frente de Todos: “Dos fiscales y tres jueces corruptos, alcahuetes del poder económico y los privilegios, quieren proscribirla. No tienen idea de lo que se les viene”.

La Campora, organización de militantes kirchneristas: “El pueblo no olvida”.

Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo: “No podemos permitir que Cristina sea condenada ni que vaya presa. Hay que hacer una pueblada, es lo único que le va a salvar. Hay que defender la con todo. Nosotros somos la justicia”.

Mariano Recalde, Senador Nacional y Presidente del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires: “Todos con Cristina”.

Pablo Echarri, Actor: “Si la tocan a Cristina que quilombo se va a armar”.

Leopoldo Moreau, Diputado Nacional del Frente de Todos: “Mañana (por este lunes) culmina el montaje de un gran operativo de persecución política contra Cristina Kirchner. Un fiscal sin pruebas concretas en el juicio apelará a un compendio de frases construidas en el tiempo por Clarín, La Nacían, Lanita y hasta Viviana Canosa. También echará mano a dichos en otros juicios. Sabe que goza de la impunidad de ser compinche del presidente del tribunal otro ejemplar del odio que anida en los chetos que se creen representantes de las clases superiores y vengadores de quienes tuvieron que pagar con cárcel por la violación de los Derechos Humanos durante la dictadura militar. De estos hay unos cuantos parientes refugiados en los tribunales de Comodoro Py. Y sino pregunten, por ejemplo, en el juzgado que era de Bonadio. El pueblo movilizado pacíficamente se encargará de defender el Estado de Derecho”.

Bloques de Diputados y Senadores de la legislatura bonaerense: “Repudio a la persecución judicial contra Cristina Fernández de Kirchner”.

Victoria Montenegro, diputada porteña del Frente de Todos: “Si vienen por Cristina, vienen por la Argentina”.

Cristina Álvarez Rodríguez, Ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y presidenta del Museo Evita: “La persecución judicial a Cristina es un ataque a todo el movimiento nacional y popular. Buscan proscribirla porque siempre defendió los intereses del pueblo frente al poder real. ¡Si la tocan a Cristina nos tocan a todos y todas!”.

Pablo Javier Zurro, intendente de Pehuajó: “Cristina no se toca”.

Daniela Vilar, Ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires: “Siempre con vos Cristina”.

Norma López: Concejala de Rosario y vicepresidenta del Partido Justicialista de Santa Fe: “Si la tocan a Cristina que quilombo se va a armar. El Pueblo no olvida a quien no lo traiciona. Estamos todos con Cristina”.

Ayelén Durán, senadora provincial del Frente de Todos: “El lawfare no logrará que el pueblo pierda su memoria. Hoy y siempre, estamos todas y todos con Cristina”.

Interbloque de senadores nacionales del Frente de Todos: “El interbloque de senadores y senadoras del Frente de Todos repudia la persecución política, judicial y mediateca contra Cristina Fernández de Kirchner”.

Agustín Rossi, interventor de la Agencia Federal de Inteligencia: “Hoy seremos testigos de una etapa más del disparate jurídico contra Cristina. Desde hace años que se ha desatado una campaña de persecución política-judicial- mediática sobre CFK que tiene en el Partido Judicial su ariete más incisivo. Hoy como siempre todos con Cristina”.

Cristina Britez, Diputada Nacional del Frente de Todos: “No hay ataque mediático judicial que borre el amor que te tiene el pueblo. Todos con Cristina”.

Lucila Masin, Diputada Nacional del Frente de Todos: “El pueblo no olvida, el pueblo la va a defender”.

Mariano Cascallares, Diputado bonaerense del Frente de Todos: “Repudiamos la persecución judicial contra Cristina que afecta a las instituciones democráticas. Nuestro acompañamiento a quien por las transformaciones que concretó cuenta con el amor incondicional del pueblo”.

Paula Penacca, Diputada Nacional del Frente de Todos: “Los jueces, fiscales, políticos y periodistas empleados del poder económico y garantes de la impunidad de Macri persiguen a Cristina porque es la que representa y defiende los intereses de las grandes mayorías. Pero el pueblo no olvida”.

Lucas Boyanovsky, concejal de Vicente López por el Frente de Todos: “Con la boca llena de mentiras quieren proscribir a una mujer que representa no sólo la esperanza de millones sino la garantía de que esa esperanza se concrete. No van a poder. No lo vamos a permitir”.

Adrián Grana, Diputado bonaerense del Frente de Todos: “Ni lo intenten: el pueblo la cuida”.

Marisa Fassi, intendenta de Cañuelas: “Repudiamos la persecución judicial contra Cristina. Todo nuestro acompañamiento a quien defendió siempre con coraje y valentía los intereses de las grandes mayorías, y por eso cuenta con el amor incondicional de nuestro pueblo”.

Federico Achaval, Intendente de Pilar: “Rechazamos la persecusión judicial hacia Cristina. La persiguen porque siempre defendió los intereses de las grandes mayorías”.

