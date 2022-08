Facundo Manes criticó la interna provocada por Elisa Carrió en JxC: “Me hace ver políticos totalmente disociados de la realidad”

En medio del revuelo provocado por las explosivas declaraciones de Elisa Carrió, que apuntaron contra los “negociados” de otros dirigentes de Juntos por el Cambio, el diputado nacional Facundo Manes lamentó la discusión con la referente de la Coalición Cívica. “ Me hace ver políticos peleándose entre ellos, totalmente disociados de la realidad argentina ”, dijo al pronunciarse sobre la tensión política en la coalición.

El legislador bonaerense por la UCR apuntó que la “Argentina profunda” del interior del país está alejada de la interna y de la “intoxicación política” de la dirigencia. “Cuando salís de la intoxicación política podés ver los ojos de las personas que, a pesar del dolor y el sufrimiento, tienen esperanza”, afirmó Manes.

“Con la pandemia las personas cambiaron el click. La Argentina profunda está mirando otro canal”, insistió en una entrevista en diálogo con FM Millenium.

El neurocientífico se sumó al coro de voces que se expresaron de manera crítica sobre las últimas declaraciones de Elisa Carrió, que esta semana recalentó la interna de Juntos por el Cambio y las diferencias entre los dirigentes del espacio. En el mismo registro, y con tono “anti grieta”, el ex senador Esteban Bullrich lamentó el “espectáculo lamentable” que estaba ocurriendo en el espacio opositor.

La controversia se desencadenó cuando la referente de la Coalición Cívica cuestionó personalmente a algunos dirigentes de la oposición por su vínculo estrecho con sectores del peronismo y del Frente de Todos, y por establecer presuntos “negociados”, al punto de señalar una infidencia de la vida personal del ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio. “Ya cubrí un gobierno y me tuve que aguantar operaciones de la SIDE que afectaron mi familia”, se sinceró, tras disparar a un conjunto de dirigentes con nombre y apellido, entre ellos, Gerardo Morales, Emilio Monzó, Gerardo Milman y Cristian Ritondo.

Las declaraciones de Elisa Carrió de esta semana hicieron crujir a la coalición opositora

De esta manera, la fundadora de la Coalición Cívica logró un fenómeno que hacía varios meses no se daba en la oposición: que “palomas” y “halcones”, cada uno con su estilo, se unieran contra ella para repudiarla en duros términos. Desde el “Basta Carrió” de Patricia Bullrich, pasando por “el límite son los agravios” de Larreta, a la dirigente le cuestionaron todos. Morales, el gobernador de Jujuy y titular de la UCR, le dijo a Carrió que “no vale todo” y la acusó de irresponsable.

En ese marco, Facundo Manes reprochó el tono de la discusión opositora e insistió que para las elecciones presidenciales de 2023 que “la unidad por unidad misma no es garantía de nada”, y que solo “tiene sentido” si se produjera un “acuerdo programático”.

“ Cuando haya un acuerdo impulsado por la sociedad no va a haber personalismo que pueda romperlo ”, expuso sobre el requisito político necesario para el próximo turno electoral. “Cambiemos fue una alianza para ganarle al kirchnerismo, lo que me pareció bien para frenar un riesgo de autocracia después de 12 años en el poder, pero se hizo sin un plan de país y así le fue. En 2019 fue otra alianza electoral, el Frente de Todos, que ganó sin un programa y sin plan de gobierno. Y así le va, este gobierno es un desastre”, resaltó.

Manes aseguró que “está trabajando” con su equipo un plan de gobierno, que incluya una “visión de desarrollo”, algo que careció, de acuerdo a su opinión, la alianza de Cambiemos. “Nunca se educó a la población sobre como ir al desarrollo”, sostuvo.

El diputado Facundo Manes junto con el gobernador peronista, Juan Schiaretti

Desde su punto de vista, el diputado de la provincia de Buenos Aires consideró que “si dejamos la coalición como está, perdemos”, y que para eso “ hay que cambiar la base de la coalición y para eso tenemos que hablar con todos, expandirla ”, al insinuar futuras alianzas electorales que modifiquen la composición de la coalición opositora, algo que disparó críticas tanto de Elisa Carrió como el propio ex presidente Mauricio Macri.

“No creo que la transformación venga de los extremos (de Cristina o de Macri). Nos guste o no, no van a poder convocar a una mayoría social para tener una mayoría legislativa y poder transformar. Estamos en una etapa preideológica para reconstruir una Nación”, agregó. Y concluyó: “Juntos por el Cambio no puede ir con lo mismo, sin autocrítica, a la elección presidencial que viene. Acá hubo muchos proyectos narcisistas de poder, autobiográficos, la cuestión no es ganar una elección, sino poder gobernar”.

