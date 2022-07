“Se va a quedar en el país y va a tener un lugar importante en la política”, reveló el empresario que se reunió con Guzmán

Antonio Aracre, CEO de Syngenta, y el ex ministro de Economía, Martín Guzmán

El ex ministro de Economía Martín Guzmán reapareció ayer tras su salida del gabinete nacional por las constantes críticas internas de dirigentes vinculados a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Se mostró junto al CEO de Syngenta, Antonio Aracre, quién hoy aseguró que el ex funcionario quiere quedarse en el país y seguir vinculado a la actividad política .

“ Es una persona ambiciosa, la política lo va a encontrar muchos años a Martín. Es un cuadro fantástico, en un futuro mediato tiene un lugar importante en la Argentina ”, señaló Aracre en diálogo con el periodista Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos. Además, ante la consulta sobre si la idea de Guzmán es ser presidente, el empresario afirmó: “No lo sé, pero podría ser tranquilamente”.

El propio Aracre publicó ayer la imagen, junto con un texto: “Al igual que cuando era ministro, seguimos conversando con Martín Guzmán sobre la necesidad de construir consensos para una Argentina más fuerte, con menos desigualdad y con más oportunidades para seguir creciendo”.

Este encuentro resultó sugestivo en días en los que el Gobierno no esconde su enojo por la caída en las ventas de chacareros a exportadoras como resultado de la incertidumbre cambiaria que se agravó tras la renuncia del propio ex ministro.

De todos modos, para el empresario la salida de Guzmán “fue muy correcta”. “ Ya no tenía la espalda política para los cambios que quería y decidió dejarle el espacio a alguien que sí lo tuviera , que es Silvina Batakis, que llega con el respaldo de las tres patas del Frente de Todos”.

El Presidente habló de la renuncia de Guzmán: “Cuestiones de responsabilidad institucional recomendaban que hubiera sucedido de otro modo”

Tras el derrumbe de la deuda en pesos en junio, la renuncia de Guzmán y su reemplazo en el gabinete nacional, el dólar libre saltó hasta superar por primera vez los $300. En ese contexto, y al mismo tiempo en que se frenó la actividad en decenas de rubros que se retiraron del mercado a la espera de contar con precios de referencia, las ventas de productores agropecuarios a exportadoras se desplomaron a mínimos desde 2009.

En estos días, el ex ministro es blanco de críticas y quejas entre las filas del oficialismo. Lo responsabilizan por intensificar la inestabilidad cambiaria que ya se vivía en junio.

“Martín Guzmán se fue y él sabe lo que pienso de cómo lo hizo y con eso alcanza. Hay cuestiones de responsabilidad institucional que recomendaban que eso hubiera sucedido de otro modo. Pero bueno, ahora la ministra se llama Silvina Batakis, tenemos que hablar de ella”, señalaba Alberto Fernández el pasado 9 de julio.

En aquel momento, durante una entrevista con C5N, el Jefe de Estado fue consultado por la interna del Frente de Todos. “Tenemos un denominador que nos une. Yo puedo tener diferencias con Cristina pero en lo sustancial no tengo diferencias. Yo sé que ella representa los mismos intereses que yo. Puedo tener diferencias sobre cómo implementar una medida u otra pero no en lo sustancial. Ha habido en los últimos tiempos discursos más vehementes y discursos más contemplativos. Yo creo que estamos viviendo un momento tan particular del mundo que cuento más cuidadosos seamos en los análisis y en las palabras mejor va a ser para no predisponer a la gente en momento de turbulencia que no es tal”, explicaba.

Y también hacía referencia a la situación económica. “Hay que persistir con algunas lógicas: la lógica de ir reduciendo el déficit es necesario que lo entendamos, el déficit fiscal es nocivo”, afirmaba.

