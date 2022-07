Reapareció Guzmán tras su renuncia: se mostró reunido con un empresario vinculado al campo

Antonio Aracre, CEO de Syngenta, y el ex ministro de Economía, Martín Guzmán

El ex ministro de Economía, Martín Guzmán, dejó muy rápido el bajo perfil tras su sorpresiva renuncia del 2 de abril pasado. A pesar de haber dejado su cargo en el Palacio de Hacienda, el economista no parece haber renunciado a los contactos con empresarios como cuando era funcionario. Y el encuentro fue con un ejecutivo de una empresa vinculada al agro en medio de la polémica por las quejas oficiales respecto a que los productores de soja no venden su producción en medio de la crisis cambiaria.

El CEO de Syngenta, Antonio Aracre, publicó en su cuenta de la red social Twitter una foto con Guzmán.

“Al igual que cuando era ministro, hoy seguimos conversando con Martín Guzmán sobre la necesidad de construir consensos para una Argentina más fuerte, con menos desigualdad y con más oportunidades para seguir creciendo”, escribió el empresario junto la imagen.

El encuentro de Guzmán con Aracre es sugestivo en días en los que el Gobierno no esconde su enojo por la caída en las ventas de chacareros a exportadoras como resultado de la incertidumbre cambiaria que se agravó tras la renuncia del propio ex ministro.

Días atrás, el presidente Alberto Fernández hizo blanco en el sector agropecuario cuando se refirió a la inestabilidad financiera y cambiaria de las últimas semanas.

“La Argentina sigue creciendo en un contexto que pone otros desafíos: el desafío de enfrentar la inflación, de enfrentar a los que especulan con el dólar y el desafío de enfrentar a los que guardan 20 mil millones de dólares en el campo y no los liquidan, esperando una mejor rentabilidad cuando el país lo necesita”, dijo.

“Los necesito a todos movilizados, acompañando una oportunidad que no debemos perder, la de crecer con dignidad. Sepan los que me quieren torcer el brazo, que no me lo van a torcer”, agregó.

Tras el derrumbe de la deuda en pesos en junio, la renuncia de Guzmán y su reemplazo por Silvina Batakis, el dólar libre saltó hasta superar por primera vez los $300.

En ese contexto, y al mismo tiempo en que se frenó la actividad en decenas de rubros que se retiraron del mercado a la espera de contar con precios de referencia, las ventas de productores agropecuarios a exportadoras se desplomaron a mínimos desde 2009.

