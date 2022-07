El gobierno de Kicillof reconoció la crisis ante los intendentes del PRO, pero les negó que los fondos se hayan cortado

Más de dos horas duró la reunión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y parte de su gabinete con los intendentes del PRO Julio Garro (La Plata), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Pablo Petrecca (Junín) y Guillermo Montenegro (General Pueyrredón). El encuentro -que había sido pedido por los intendentes del partido que a nivel provincial preside el intendente en uso de licencia de Vicente López y actual ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri- tuvo sus momentos de tensión y desencuentros; en un clima bastante diferente al que hubo ayer cuando Kicillof y otros funcionarios se reunieron con intendentes de la Unión Cívica Radical. El PRO salió con los tapones de punta del Salón de Acuerdos en la gobernación bonaerense en La Plata. Piden por más fondos y actualizaciones de partido. En el gobierno bonaerense se comprometieron a tomar nota, pero antes contestaron que “nunca hubo tanta obra pública como ahora”, a la par que reconocieron que el contexto económico es “muy difícil”.

“Escuchamos la demanda, la problemática. Intentamos acercar políticas superadoras para resolver, en este contexto difícil que estamos atravesando”, explicó la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, una de las participantes del encuentro que, además de Kicillof, contó con la presencia del ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Pablo López y el vicejefe de Gabinete bonaerense y diputado provincial, Juan Pablo De Jesús.

Uno de los intendentes presentes aseguró que Kicillof se apoyó en la pandemia y la guerra de Ucrania para explicar la crisis económica. Una explicación que, sumado a la crítica al gobierno de María Eugenia Vidal, no conformó a los jefes comunales del PRO. Tras la reunión, Álvarez Rodríguez sostuvo: “Estamos en un mundo que producto de la pandemia y guerra tiene una situación de conflicto vinculado a alimentos y combustible”. También admitió: “ El problema que estamos atravesando en la Argentina se abordó en la reunión ”.

Diego Valenzuela, Julio Garro, Pablo Petrecca y Guillermo Montenegro, los intendentes que representaron al PRO

Uno de los pedidos que hicieron los intendentes del PRO -y que también habían realizado los intendentes de la UCR en el encuentro de ayer- tuvo que ver con la actualización del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), que para este año fue definido en 17 mil millones de pesos para el 2022, aunque con actualizaciones automáticas. “La economía está creciendo y estamos mostrando resultados concretos: nunca hubo un plan tan ambicioso en materia de infraestructura como el que estamos llevando adelante”, contestó Kicillof.

Los intendentes pidieron mayor celeridad en el traspaso de fondos. Los jefes comunales, tanto del PRO como de la UCR, advierten que la velocidad inflacionaria y disparada del dólar hace que ya hay licitaciones que terminan cayéndose. Garro habló sobre la complicación que genera la volatilidad del dólar libre que este jueves llegó a los 336 pesos. El intendente de la capital bonaerense detalló que, por ejemplo, un proveedor de cámaras de seguridad le cobra en valores de dolor blue a lo que el vicejefe de Gabinete Juan Pablo De Jesús le contestó que “ese no es el dólar que tenemos que tomar los que estamos en la función pública. Si no estamos dando por legítimo algo que no es”.

“Es impactante el giro de recursos automáticos que la gobernación ha hecho a los municipios; el 67,3% en el primer semestre. Esto está por encima de la inflación y esto también asegura que las obras continúan, que estamos trabajando para que todas las políticas públicas que estamos llevando adelante puedan seguir con calidad y entendiendo todo lo que aún debemos, está claro que hay muchas deudas que saldar todavía”, replicó Álvarez Rodríguez.

En la previa al encuentro se advertía que el clima político no iba a ser el mejor, entendiendo la compleja situación económica. En el PRO bonaerense descreen del llamado al diálogo con la oposición que tiene como objetivo el Gobierno. “Es muy complicado apostar al diálogo en la política cuando en el mismo momento se pega un sopapo y se convoca a dialogar. Ese es un mensaje que no le hace bien a la sociedad”, dijo Garro. Sin embargo, la reunión con jefes comunales de la UCR transitó bajo un clima más ameno. “Hay mucha incertidumbre, está todo muy complejo como para que la política agregue nuevos conflictos” había dicho el intendente de Trenque Lauquen, el radical Miguel Fernández sobre la reunión que los intendentes UCR habían mantenido con el gobierno bonaerense. “Fue en un marco de diálogo y franqueza”, describió.

