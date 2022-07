Alertaron que fue amenazada la mujer que denunció la apertura de 33 sobres con información sensible en el Consejo de la Magistratura

Alertaron que la mujer que denunció la apertura de 33 sobres con información sensible en el Consejo de la Magistratura recibió amenazas

Las oficinas del Consejo de la Magistratura registraron un extraño hecho que encendió las alarmas y generó la apertura de una investigación en Comodoro Py. Sucede que tras el fin de semana largo de finales de junio, una empleada advirtió que la puerta estaba abierta en el sector en el que se guardan en custodia las declaraciones juradas de todos los jueces nacionales y federales y de otros funcionarios del Poder Judicial de la Nación. Tras un arqueo de los documentos, se determinó que 33 sobres no estaban en su lugar y que fueron “manipulados” o “abiertos”. Ahora, uno de los consejeros denunció que la mujer que advirtió las irregularidades recibió amenazas y llamados intimidatorios.

¿A la trabajadora que denunció el hecho le empezaron a llegar mensajes intimidantes a su celular?, le preguntaron a Pablo Tonelli este mediodía en el marco de una entrevista con Baby Etchecopar en Radio Rivadavia. “Así es, hay una mujer que es la responsable de esa oficina que fue la que denunció el hecho porque cuando llegó el primer día hábil se encontró con la novedad e inmediatamente hizo la denuncia ante las autoridades del propio Consejo. Efectivamente: esa señora, según tengo entendido, ha recibido varios llamados muy amenazantes y muy intimidantes en su celular ”, aseguró el diputado nacional e integrante del Consejo de la Magistratura.

Aquel 21 de junio, una mujer que trabaja en esa repartición advirtió al llegar a trabajar después de varios días que la puerta estaba abierta y los escritorios desordenados. A raíz de esa situación llamativa, el consejero Carlos Matterson hizo la denuncia y luego se ordenó que se realizara un arqueo para determinar si faltaba alguna documentación. El resultado fue el siguiente: 33 sobres con declaraciones juradas no estaban en su lugar y de esos, 24 aparecieron “abiertos” y otros 9 fueron “manipulados”.

Así lo indica un informe que le presentó ayer María Victoria Pérez Bayonzo a Horacio Rosatti, presidente del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema de Justicia. La mujer es prosecretaria Jefe de la Oficina de Declaraciones Juradas Patrimoniales del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Sobre la información que se habría filtrado, Tonelli reflexionó: “A esta altura no tenemos más remedio que extremar las medidas de seguridad, ahora los datos que se puedan haber robado de esa oficina del Consejo vaya a saber en manos de quién están y con qué propósito ”.

“La mayoría de los consejeros no sabemos mucho de este tema porque no hemos sido adecuadamente informados, ni por el presidente del Consejo, ni por los funcionarios administrativos”, advirtió el legislador de Juntos por el Cambio. “También es gravísimo que los consejeros no hayamos sido debidamente informados”, aclaró en declaraciones al programa “Baby en el Medio”.

Luego, Tonelli advirtió sobre las personas a las cuales hacen referencia los documentos abiertos: “Aparentemente varios de esos sobres, poco más de una veintena de esos sobres, fueron abiertos, lo cual hace suponer que fueron fotografiados o copiados de alguna manera. Y, casualmente, se trataría —porque insisto, no tenemos información oficial— de jueces de tribunales en los cuales tramitan causas sensibles, como el Tribunal Oral que lleva adelante la causa de Vialidad en la cual está involucrada la vicepresidente y también de jueces de la Cámara de Casación”.

“¡Claro que con cosas que asustan! —continuó Tonelli—, son gravísimas porque se puede acceder de este modo a información muy sensible respecto a los magistrados: los nombres de sus hijos, los domicilios. En fin, toda una serie de datos, datos bancarios, financieros. Por eso es que esos datos inclusive se guardan en un sobre cerrado y se abren en caso de ser una causa que lo justifique”.

Según pudo reconstruir Infobae a través de fuentes judiciales, en el informe que entregó el Consejo de la Magistratura al juzgado federal 6 que está subrogado por Daniel Refecas se explica que 24 sobres “fueron abiertos” y nueve fueron “manipulados”. Entre los sobres abiertos aparecen los de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Guillermo Yacobucci. También fueron abiertos los sobres con las declaraciones juradas de los jueces de Tribunal Oral Federal Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que son quienes tienen a su cargo el juicio conocido como de Obra Pública, en el que está imputada, entre otros, la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El sobre con la declaración jurada del juez federal de primera instancia Ariel Lijo también está entre los que fueron abiertos. Asimismo, se halló abierto el sobre con la declaración jurada de bienes de Agustina Díaz Cordero, jueza en lo Civil y representante de los magistrados en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Según se desprende del informe -al que accedió Infobae- realizado por Pérez Bayonzo, en el Consejo de la Magistratura hay 11.485 sobres con declaraciones juradas de integrantes del Poder Judicial de la Nación. En la primera revisión luego del hecho denunciado se controlaron 6491 sobres en tanto en la segunda fueron controlados los restantes 4994.

El inicio del informe sobre las declaraciones juradas

En el informe que fue recibido por el secretario general del Consejo Mariano Péreza Roller se explica que: “Sentado lo antes expuesto, se comunica que, en la mayor cantidad de cajones que componen los ficheros que albergan la totalidad de la documentación que aquí se aloja, se encontraban desordenados respecto del orden cronológico ascendente en el cual permanecen en esta oficina”. Y respecto de los sobres abiertos se agrega que:” En este contexto se informa que, no existe expediente en la base de datos de esta oficina por el cual en cierto momento se haya ordenado la apertura de alguno de ellos, asimismo, en caso de que ella hubiera sucedido, habría un acta correspondiente a la apertura del mismo”.

