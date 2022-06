El exabrupto de Cecilia Moreau cuando creía que nadie la escuchaba en plena sesión

Polémica frase de Cecilia Moureau en la Cámara de Diputados

Cecilia Moreau, diputada nacional de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, quedó expuesta en pleno debate por la Boleta Única de Papel (BUP) debido al exabrupto que lanzó cuando ella pensaba que su micrófono estaba cerrado.

“Aunque nos comamos diez pijazos, mostramos seriedad” , dijo la legisladora mientras arengaba al jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, antes de que diera su opinión sobre la BUP. El incómodo momento quedó registrado en la transmisión oficial del debate, que fue emitido por DiputadosTV, y luego replicados en las redes sociales, donde no tardaron en aparecer comentarios al respecto.

Otro momento destacado en Diputados ocurrió cuando la diputada Graciela Camaño desplegó una boleta de más de 11 metros para defender la implementación de la Boleta Única de Papel. “Lo que estamos proponiendo, y que no es nuevo porque lo venimos discutiendo, es cómo pasamos de la boleta papel partidaria a la boleta única papel”, planteó al inicio de su presentación. Luego, la legisladora presentó tres modelos de boletas según las elecciones ocurridas en distintas localidades. En base a lo sucedido en el partido bonaerense de Moreno durante el 2021, desplegó una enorme boleta de papel en medio del recinto.

Diputados de la oposición extienden una boleta electoral durante el debate por el proyecto de Boleta Única en la Cámara de Diputados

“Es una boleta que queremos tratar y que tiene que ver con el último proceso electoral. Ya no va a estar en manos de una militancia político territorial que es la dueña de la boleta para entregar al elector, la boleta va a estar en el cuarto oscuro”, explicó Camaño.

El desliz de Moreau se dio durante el caliente debate en la Cámara Baja por el proyecto de ley para que se utilice la Boleta Única de Papel en las elecciones presidenciales de 2023. Tras las exposiciones de todos los legisladores presentes, el proyecto reunió 132 votos a favor, provenientes de la mayoría del arco opositor; 104 negativos, del Frente de Todos y otros aliados; cuatro abstenciones, de la Izquierda, y 15 ausencias.

La mayoría se conformó con los votos de Juntos por el Cambio (115), el Interbloque Federal (8), Juntos Somos Río Negro (2), Avanza Libertad (2), La Libertad Avanza (2), Ser (2), y el Movimiento Popular Neuquino, (1). El oficialismo y los diputados de la izquierda no acompañaron.

Al inicio de la sesión, la oposición logró el quórum con el número mínimo de diputados presentes (129). Más tarde, el número se incrementó debido a que la diputada libertaria Victoria Villarruel llegó demorada y el neuquino Rolando Figueroa no dio quórum pero después terminó votando a favor.

“Lo más importante acá es que hemos logrado una nueva mayoría: plural, diversa y respetuosa en una Argentina de la grieta que nos impide encontrar soluciones a los problemas que tenemos los Argentinos”, dijo Florencio Randazzo, uno de los principales impulsores del proyecto, durante su exposición. Y agregó: “Estoy convencido de que muchos de los que estamos acá, incluso aquellos que hoy no nos van a acompañar con la boleta única estarían dispuestos a acompañar una ley de estabilidad económica para combatir la inflación, una ley para fomentar las exportaciones”.

En consecuencia, ahora pasa a ser un tema a tratar en el Senado, donde el Frente de Todos posee la mayoría. Si bien la vicepresidenta Cristina Kirchner rechaza la iniciativa, otros tres miembros del oficialismo -el jujeño Guillermo Snopek, el correntino Carlos Espínola y el entrerriano Edgardo Kueider- se han manifestado en el pasado a favor de la implementación de la boleta única para reemplazar la tradicional lista sábana.

Tras la media sanción en Diputados, el Gobierno ratificó su postura de no cambiar el sistema electoral. Según pudo averiguar Infobae, en la Casa Rosada consideran que el debate se está dando sobre un sistema electoral que no está en crisis y que no padece problemas de gravedad. “La implementación a las apuradas no tiene demasiado sentido cuando el sistema actual está funcionando bien”, eplicaron a este medio.

SEGUIR LEYENDO: