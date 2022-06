Cumbre de las Américas: una drag queen vestida de Evita le cantó a Alberto Fernández y lo instó a “no claudicar ante el FMI”

Video Drag Queens con Alberto Fernández en las Cumbre de las Américas

Un quinteto de drag queens, vestidas como la icónica estadounidense Marilyn Monroe y la argentina Eva Perón, le pidió a una versión en gigantografía de los jefes de Estado que frenaran la crisis ecológica en las Américas .

La llamativa performance sucedió durante la mañana de este jueves, cerca del centro de convenciones donde, desde este lunes, se lleva adelante la Cumbre de las Américas, en el corazón de la ciudad de Los Ángeles en California.

En el video, al que accedió Infobae, se ve cómo las drags se trasladan en un bus de dos pisos hasta el centro de convenciones con las figuras de tamaño natural de los presidentes de Estados Unidos (Joe Biden), Canadá (Justin Trudeau), Argentina (Alberto Fernández), Brasil (Jair Bolsonaro) y Ecuador (Guillermo Lasso).

Al llegar al lugar, dispusieron las gigantografías (todas en blanco y negro) alrededor de un cartel que decía: “ Rescatemos el planeta ” (”Bail out the planet”). ¿Qué siguió? Ante la mirada atenta de algunos curiosos, les cantaron una versión parodia de “Feliz cumpleaños, señor presidente” y, por turnos, le fueron exigiendo a cada mandatario un pedido en particular.

Cada una de las drag queens le cantó una versión parodiada de "Feliz cumpleaños, señor presidente" a las gigantografías de los jefes de Estado

Dirigiéndose al presidente estadounidense Joe Biden, Marilyn Monroe le recordó que debe pagar el dinero prometido para abordar el cambio climático y garantizar que se cumpla la ambición en la cumbre para “salvar la naturaleza antes de que desaparezca”.

En la serenata al premier canadiense Justin Trudeau, Marilyn también lo presionó para que pagara el dinero prometido para detener el cambio climático y lo instó a terminar con las inversiones de su gobierno en combustibles fósiles.

Cuando llegó el turno de Alberto Fernández, se le exigió “no claudicar ante el FMI” y trabajar por una solución ambiciosa de canje de deuda por cuidado de la naturaleza.

Además de Marilyn, el Presidente argentino fue “recibido” por una drag queen lookeada como Evita Perón, quien le cantó una versión de la canción Don’t Cry for Me Argentina . Tras la interpretación, le pidió que hiciera un llamado a los países ricos para que paguen su deuda ecológica con las naciones en desarrollo .

Entre Marilyn y Evita, Alberto Fernández fue instado a “no claudicar ante el FMI”

Al ecuatoriano Guillermo Lasso le pidieron que dejara de aniquilar la Amazonia mediante la extracción de petróleo para satisfacer la demanda de California. Algo similar le exigieron al jefe de Estado brasileño, Jair Bolsonaro, quien se “enfrentó” a una furiosa Marilyn por la destrucción de la Amazonia y su desprecio por los derechos de los pueblos indígenas.

“Esta no puede ser otra cumbre de promesas vacías y Estados Unidos, como país anfitrión y como uno de los mayores contaminadores del mundo, debe mostrar su liderazgo para asegurar dinero real. Estamos en una emergencia, la crisis climática y de biodiversidad ya están afectando a las Américas y, esta Cumbre, es una oportunidad para asegurar los fondos necesarios para proteger la naturaleza y a los más pobres ”, sostuvo Oscar Soria, director de campañas de AVAAZ, una organización civil que promueve el activismo ciudadano en asuntos como el cambio climático y los derechos humanos, entre otros.

Jair Bolsonaro se “enfrentó” a una furiosa Marilyn por la destrucción de la Amazonia

Según Soria, Alberto Fernández debe seguir bregando por una reforma financiera que permita a los países en desarrollo acceder a recursos para una recuperación ambientalmente sustentable y socialmente justa.

“Como país del G20, la Argentina tiene la responsabilidad geopolítica de ser una voz activa y representar a las naciones menos desarrolladas y de mostrar al mundo que, sobre la base de negociaciones verdaderamente innovadoras y creativas, es posible resolver el problema del endeudamiento y recuperarse económicamente sin afectar la biodiversidad ni el clima”, concluyó el director de campañas de AVAAZ.

Durante junio, que es al mismo tiempo mes del Orgullo y del Medio Ambiente, las drag queens más talentosas de Los Ángeles seguirán llamando la atención sobre los graves impactos de la crisis ecológica que se está produciendo en las Américas, incluidas las trágicas olas migratorias, el aumento de la inseguridad alimentaria, una creciente crisis financiera y condiciones de vida precarizadas por los eventos extremos.

