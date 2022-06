El video que mostró Cristina Kirchner de Nicolás Dujovne hablando de la deuda: “Acá está la estrafalaria africana subsahariana”

Cristina Kirchner: "Acá está la estrafalaria africana subsahariana"

Durante su alocución en el acto por los 100 años de YPF, Cristina Kirchner hizo un breve repaso sobre el proceso de estatización de la empresa, se refirió al rumbo económico adoptado en sus gobiernos y apuntó, como cada vez que habla en público, contra Juntos por el Cambio por los niveles de endeudamiento que alcanzó entre 2015 y 2019. En esta oportunidad, la Vicepresidenta se subió a la polémica sobre qué gestión tomó más deuda externa y difundió un video de Nicolás Dujovne, ex ministro de Economía de Mauricio Macri, elogiando que habían recibido las cuentas fiscales en mucho orden.

“El conjunto de problemas que dejó la administración anterior también nos dejó una bendición. Era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos tanto a nivel del gobierno como a las empresas como de las familias” , comienza el ex funcionario.

Y continúa: “El gobierno argentino tiene una deuda neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión, del 20% del PIB. Si le sacamos los organismos internacionales, 16% y de esos 16%, 8% denominados en moneda extranjera. Es una deuda realmente muy baja. Las empresas tienen un endeudamiento inferior a un tercio de su patrimonio. Niveles de apalancamiento bajísimos en cualquier medida regional o internacional. Y las familias tienen un nivel de endeudamiento equivalente al 5% de su ingreso anual disponible”.

Al final, remató: “Es un nivel de deuda bajísimo, de los más bajos del mundo, no conozco un país que tenga un nivel de deuda más bajo. Tal vez un país del África subsahariana”.

Cristina Kirchner y Alberto Fernández, juntos tras 90 días (Franco Fafasuli)

Cuando finaliza el video, Cristina Kirchner comentó, a modo de chicana: “Hola, ¿qué tal? Acá está la estrafalaria africana subsahariana”.

Hablando puntualmente sobre el endeudamiento de su gobierno, la titular del Senado sentenció: “Con defectos, con errores, con modales que a algunos no les gustaban, nuestro gobierno había encontrado la forma de desendeudar a los argentinos. Recuperamos YPF y le pagamos el corralito a la primera Alianza”. No obstante, reconoció que bajo su administración no se pudo solucionar “el problema de la inflación ni de la economía bimonetaria”.

Y completó: “Debemos centrarnos en que gobernar es administrar esas tensiones en favor de las grandes mayorías. El que quiera gobernar la Argentina sin tensiones ni conflicto, que se postule a la presidencia de Suiza”.

Más adelante en su discurso, la Vicepresidenta le habló directamente a Alberto Fernández: “Te pido que uses la lapicera con los que tienen que darle cosas al país. No podemos darles USD 200 millones para que se paguen ustedes mismos a una subsidiaria. No les pedimos que pierdan plata. Yo no le pediría algo que como empresaria no haría”.

