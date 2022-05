Con el 84% de los votos, Julio Piumato logró la reelección en el gremio de los judiciales

El dirigente gremial de los judiciales tuvo un fuerte respaldo en las urnas de los afiliados.

Con el 84% de los votos de los afiliados, el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, logró hoy un nuevo período al frente del gremio del Poder Judicial. Tras la victoria en las elecciones, el dirigente sindical se pronunció en favor de sostener la unidad de los trabajadores, la Justicia independiente y tomó distancia de la “grieta” política en la Argentina.

Según los datos que trascendieron la noche de este martes, la lista Marrón, que encabeza el oficialismo de Piumato, se impuso en las urnas de todo el país por una amplia diferencia ante las listas Celeste y Blanca, de Luis Bechis; y Azul-Bermellón de Marcela Botticini. “Tenemos la confianza de la gente. Hoy se vio un clima de mucha alegría en todos lados. Fue un hermoso día de un acto electoral en el que no hubo ninguna irregularidad, fue transparente y que se demostró que todas las denuncias que se hacían eran infundadas” , explicó Piumato en diálogo con Infobae.

El secretario general reelecto también manifestó que el 84% de los votos obtenidos en la elecciones “demuestran la fortaleza de un gremio que tiene una participación muy activa de sus afiliados, que tiene un carácter federal y democrático”.

Julio Piumato al momento de votar en las elecciones de la UEJN.

Tras esas definiciones, vinculadas a los comicios en la UEJN, Piumato habló sobre la realidad institucional de su actividad, pero también sobre la actualidad política y económica que atraviesa el país. El sindicalista ocupa un rol clave en la CGT desde la Secretaría de Derechos Humanos, junto a Maia Volcovinsky, y mantiene diálogo abierto tanto con sectores del Frente de Todos como de la oposición.

“Enfrentamos un momento muy difícil, que requiere de la unidad de los trabajadores. Es un punto esencial para encarar un proyecto de país, porque sin trabajadores no hay proyecto de país posible. En cualquier lugar, actividad o sector no hay técnico o funcionario o gerente que sepa o pueda reemplazar el aporte que hacen los trabajadores”, manifestó Julio Piumato y agregó: “El sindicalismo no puede hacer nada sin unidad, ideas y proyectos por la defensa de los trabajadores, la recuperación del poder adquisitivo del salario y el mejoramiento de las condiciones de trabajo”.

La votación en el sindicato judicial terminó con una amplia victoria del oficialismo.

“En la CGT no buscamos cargo, sino que buscamos la unidad, trabajamos con muchos dirigentes y se consiguió la unidad con mucho esfuerzo en noviembre pasado y es trascendente mantener y encarar para definir el rumbo del país y reconocemos que para eso la grieta no ayuda”, continuó.

Por otra parte, en lo que se refiere al devenir del Poder Judicial, Piumato reconoció que “cambian los gobiernos pero todos quieren lo mismo: subordinar la Justicia a sus intereses políticos, pero para nosotros es fundamental defender la Justicia independiente y mantener la función de la Justicia, que es la que está en la Constitución, controlando a los otros Poderes, a los poderosos y siendo la última esperanza del ciudadano ante un derecho conculcado ”.

“Es necesario pensar una política, como gremio, impulsando un plan estratégico para mejorar la Justicia para que cumpla sus objetivos, tanto desde lo edilicio, la designación de jueces, fiscales y defensores, el mejoramiento de los procedimientos y el acceso para los ciudadanos. Aportar un plan con participación de los trabajadores y magistrados y que sea una propuesta para debatir en serio tanto en el Poder Judicial como con los otros Poderes del Estado”, continuó el secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación. “ Que no haya un Cromañón judicial es un milagro , por eso pedimos que se trabaje en serio por la Justicia y no con proyectos que no llegan a ningún lado, como cuando se habla de Reforma Judicial, que son ideas que no traen soluciones para los problemas reales de la gente”, concluyó.

