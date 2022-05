El reclamo de Fernanda Vallejos a Martín Guzmán en medio de la interna del FdT: “Lo mínimo que puede hacer es explicitar un objetivo”

La ex diputada disparó contra las medidas económicas de Martín Guzmán (Maximiliano Luna)

Desde afuera, desde adentro, de propios y extraños, las críticas a Martín Guzmán no cesan. Esta vez, los “disparos” llegaron de otra economista, Fernanda Vallejos, quien se metió en la interna del Frente de Todos y apuntó contra las medidas del Ministro: “Lo mínimo que puede hacer es explicitar un objetivo”.

De esta manera, la interna del Gobierno suma un nuevo round en la puja de poder. La ex diputada se sumó a la ola kirchnerista que apunta contra uno de los hombres de confianza de Alberto Fernández. Y que principalmente se encuentra en el ojo de la tormenta por la dura situación económica del país.

Vallejos pone su mirada sobre toda la gestión económica y cuestionó la caída del poder adquisitivo y el bolsillo de la gente: “Por este camino de Guzmán no vamos a recuperar el salario. Porque el paquete de políticas que impone el FMI son inflacionarias. La suba de tarifas erosiona el salario”. “No es momento para aumentar tarifas”, señaló la dirigente cristinista.

Martín Guzmán sostiene que el salarios deben ganarle a la inflación, sin embargo Vallejos le critica su falta de coherencia entre medidas y objetivos (Maximiliano Luna)

Uno de los puntos que la ex diputada no le deja pasar a Guzmán es su “falta de coherencia” entre sus dichos y las medidas tomadas. “Hace rato que lo escucho insistir, que coincido, que los salarios le ganen a la inflación, pero tengo un problema con eso: hace más de un año que lo dice y no pasó. No vale solo decir ‘quiero que los salarios mejoren’. Tiene la obligación de rectificar esa política, la medida más contundente es lo que pasó en 2021, los salarios perdieron 9 puntos de participación en ingreso nacional”, sostuvo fervientemente la economista en una entrevista con C5N.

Pero esta mirada de la ex presidenta de Finanzas de la Cámara de Diputados sobre el albertismo no es nueva. Luego de la derrota electoral en las PASO del año anterior se filtró un audio suyo en el que criticó la falta de legitimidad del mandatario y donde lo trató de ‘ocupa atrincherado’ y ‘mequetrefe’.

Mientras algunos funcionarios de confianza del Presidente tratan de poner paños fríos a la situación, otros buscan marcar aún más las diferencias en el oficialismo. Es que Vallejos no solo criticó las medidas del ministro de Economía, sino también que se ocupó de sacarle valor a su palabra.

El ministro de Economía reconoció las internas del Frente de Todos y que lo atacan de todos lados (REUTERS/Agustin Marcarian)

En las últimas horas Guzmán también se refirió a la reestructuración de la deuda externa y aseguró que en aquel momento no tenía a nadie a su izquierda y que no tuvo alternativa en firmar el programa del Fondo Monetario Internacional. Al respecto, Vallejos fue tajante y respondió: “Eso no es cierto y yo misma promoví muchas de las iniciativas que pusieron sobre la mesa alternativas de cómo creíamos que podía encararse la negociación. Le propuse a Guzmán reunirnos en varias oportunidades”.

Todavía con mucho camino para recorrer, de cara a las elecciones de 2023, prima la incertidumbre dentro del Frente de Todos. Más aún cuando figuras como la economista -que responde políticamente a Cristina Kirchner- admiten que el Poder Ejecutivo no logra responder a las necesidades del pueblo. ”La gente ya nos dio la respuesta de que este no es el rumbo que se votó en 2019. Estoy dolida con el Gobierno, porque todos los que formamos parte de este partido trabajamos fuerte para recuperar el Gobierno. Me duele haber perdido esa confianza del pueblo y ver que la misma no es honrada”, concluyó.

