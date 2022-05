El pedido de Luis D’Elía a Máximo Kirchner en medio de la interna oficialista: “Dejalo manejar los tiempos al Presidente”

Luis D´Elía: "Máximo dejalo manejar los tiempos al Presidente"

El dirigente del partido MILES, Luis D’Elía salió al cruce de Máximo Kirchner por su proyecto presentado en la Cámara de Diputados para que se adelanten los aumentos pautados por el Consejo del Salario.

Las iniciativas del hijo de la Vicepresidenta y una vinculada a las jubilaciones que senadores oficialistas anunciarán este viernes fueron interpretadas como parte de una nueva ofensiva del kirchnerismo duro contra Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

“El Presidente tiene un estilo que no lo va a cambiar ni D’Elía, ni Máximo Kirchner, es un extremista de la moderación y el diálogo, además de ser un buen tipo y no ser un ladrón”, defendió el dirigente social al mandatario y le señaló a “los compañeros de La Cámpora” que “Guzmán no está desguazando al Estado, ajustando, dolarizando, haciendo reformas previsionales o laborales; lo veo ordenando la catástrofe macrista que nos dejó más de 100 mil millones de dólares de deuda externa”.

“Guzmán está ordenando el futuro”, enfatizó D’Elía y remarcó que estarán “todos en la calle” si alguna vez el ministro de Economía “hace un ajuste”.

El referente del partido MILES respaldó el rumbo económico y, convencido, manifestó que el oficialismo puede reelegir en 2023. Pero para ello, “hay que parar la estúpida pelea interna, hay que trabajar por la unidad, redescubrirnos y revalorizarnos”. “Hay que respetar la investidura presidencial”, reclamó hacia los propios.

En medio de las críticas, apoyo a Guzmán (Maximiliano Luna)

En declaraciones a C5N, al ser consultado por el proyecto para que se adelanten los aumentos pautados por el Consejo del Salario, respondió que estaba de acuerdo pero le hizo un pedido al autor de la iniciativa: “Máximo, dejalo manejar los tiempos al Presidente. El Presidente maneja la complejidad de la acción política, dejá que maneje él los tiempos, no lo metamos en complicaciones innecesarias” .

“Máximo es parte del oficialismo, su mamá fue la que armó esta historia. No intentemos ponerle tiempo al Presidente, que por ahí son incompatibles con la construcción de la realidad cotidiana”, agregó y pidió “respetar las complicaciones de la realidad”.

Máximo Kirchner

Desde que estallaron las diferencias en el Gobierno, D’Elía salió en defensa de Alberto Fernández. El dirigente social explicó que se metió en la interna “por convicción” y porque considera que “hay que abrir el debate, democráticamente, sin romper”.

Este jueves, el referente de MILES apuntó también contra el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés Larroque, quien esta semana manifestó que el Gobierno pertenece a La Cámpora y que “el Presidente no se lo va a llevar a la mesita de luz”. “El dueño del Gobierno es el pueblo argentino”, contestó D’Elía. “Tiene una visión corporativa y autoritaria, como si fuera el CEO de una empresa”, arremetió.

“Entiendo que nos critiquen desde el trotskismo y desde Juntos por el Cambio; son opositores y está bien, pero no entiendo semejante grado de descalificacion de un ministro de la provincia de Buenos Aires”, continuó.

Buscando traer calma al oficialismo, advirtió que Alberto Fernández y Cristina Kirchner “no tienen futuro el uno sin el otro”. “Hay que cuidar la estabilidad de Alberto, la estabilidad democrática e institucional”, planteó. “En un país con tanta grieta, menos mal que tenemos un tipo que aguante el diálogo y la negociación permanente”, siguió con su defensa hacia el Jefe de Estado.

“Ojalá Cristina esté escuchando”, señaló el dirigente social que le pidió a la vicepresidenta “no hacerle el juego a nada” y abogar por la “calma y tranquilidad”. “Me gustaría que se tomen un tiempo y dialoguen. En favor de Alberto, no lo veo tirando la primera piedra. En general es él, el que se aguanta los piedrazos”, concluyó.

