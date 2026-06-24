Se confirma la primera víctima mortal tras derrumbe en la capital de Honduras

Bomberos y rescatistas trabajan de forma ininterrumpida en el Anillo Periférico. (FOTO: Hondudiario)

Los equipos de rescate localizaron este lunes el cuerpo sin vida de una mujer que permanecía desaparecida tras el derrumbe registrado en el sector del Anillo Periférico, a la altura de la salida al sur de la capital hondureña, mientras continúan las labores para encontrar a otras dos personas que permanecen soterradas.

La víctima fue identificada como Claudia Suyapa Garay, de 46 años, quien se desempeñaba como aseadora en las bodegas afectadas por el colapso de una ladera que provocó el derrumbe y posterior incendio de varias estructuras.

Las autoridades informaron que aún permanecen desaparecidos Karen Dinora Girón, de 41 años, y Félix Núñez Flores, quienes se encontraban en la zona al momento del incidente.

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La emergencia mantiene movilizados a elementos del Cuerpo de Bomberos, Copeco, Cruz Roja, Policía Nacional y personal de distintas instituciones que trabajan de forma ininterrumpida en la remoción de tierra y escombros.

Las labores se desarrollan bajo riesgo permanente de nuevos deslizamientos. (FOTO: Hondudiario)

Rescate avanza entre alto riesgo

El teniente del Cuerpo de Bomberos, Marco Antonio Artica, explicó que los equipos han logrado avanzar entre cinco y seis metros hacia el área donde se presume podrían encontrarse las personas desaparecidas.

Los rescatistas señalaron que durante las labores se han detectado espacios conocidos como “huecos de vida”, cavidades que podrían haber servido de refugio durante el deslizamiento y que mantienen la esperanza de encontrar sobrevivientes.

Sin embargo, las condiciones del terreno continúan siendo extremadamente peligrosas.

La emergencia mantiene movilizadas a distintas instituciones de socorro. (FOTO: X)

La mezcla de tierra, estructuras colapsadas, escombros y materiales potencialmente tóxicos dificulta las operaciones y obliga a realizar los trabajos con extrema precaución.

Además, el movimiento constante del terreno genera preocupación entre los especialistas debido al riesgo de nuevos deslizamientos.

Las lluvias pronosticadas para las próximas horas también podrían obligar a suspender temporalmente las operaciones por razones de seguridad.

Familiares esperan noticias

Mientras continúan las labores de rescate, familiares de las víctimas permanecen en las cercanías del lugar esperando noticias sobre sus seres queridos.

Decenas de personas se han mantenido en la zona desde que ocurrió la tragedia, acompañando a los cuerpos de socorro y solicitando que las labores continúen hasta encontrar a todos los desaparecidos.

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El hallazgo del cuerpo de Claudia Suyapa Garay incrementó el dolor y la incertidumbre entre las familias que aún esperan noticias de las otras dos personas.

Las autoridades no han confirmado oficialmente el estado en que podrían encontrarse Karen Dinora Girón y Félix Núñez Flores, aunque mantienen activos todos los protocolos de búsqueda.

El terreno inestable dificulta las operaciones de búsqueda y rescate. (FOTO: Hondudiario)

Ingenieros piden investigación técnica

El vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), Mario Matamoros, pidió realizar una investigación técnica especializada para determinar las causas del derrumbe.

El profesional señaló que preliminarmente podría tratarse de un problema relacionado con el empuje de suelos, aunque aclaró que cualquier conclusión debe estar respaldada por estudios geotécnicos y análisis especializados.

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“Hay que hacer las investigaciones correspondientes con un equipo de especialistas y verificar que todos los permisos requeridos estuvieran en orden, tanto de construcción como ambientales”, manifestó.

El derrumbe ocurrió en la salida al sur de Tegucigalpa, a la altura de Loarque. (FOTO: Hondudiario)

Matamoros explicó que deben revisarse los estudios de suelo, la estabilidad del terreno y los permisos otorgados para las construcciones ubicadas en la zona afectada.

Revisarán permisos y estudios de suelo

Las autoridades también investigarán si las bodegas contaban con las licencias de construcción y los permisos ambientales correspondientes.

El Colegio de Ingenieros recordó que existen normas nacionales e internacionales que obligan a realizar estudios geotécnicos antes de ejecutar proyectos en terrenos con características complejas.

Los especialistas consideran que esta tragedia debe servir como una advertencia sobre la importancia de realizar análisis técnicos adecuados para prevenir deslizamientos y otros eventos que puedan poner en riesgo vidas humanas.

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Mientras continúan las investigaciones, los cuerpos de socorro mantienen las operaciones en el Anillo Periférico con la esperanza de encontrar a las dos personas desaparecidas.