Política

El PRO explicó la ausencia en la sesión de Diputados para interpelar a Adorni: “Convocada la comisión, se termina el show”

El partido amarillo explicó a través de un comunicado el motivo por el que no dieron quórum en la Cámara Baja. Hablaron de “show mediático” y apuntaron contra el kirchnerismo

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Martín Menem y Cristian Ritondo
Tras un acuerdo con el oficialismo, el PRO no dio quórum en Diputados para la interpelación de Adorni que buscaba la oposición

Luego de la sesión que no se llevó a cabo este jueves en la Cámara de Diputados, donde la oposición buscaba lograr la interpelación a Manuel Adorni, el PRO sacó un comunicado en el que explicó la decisión de no dar el quórum y plegarse al oficialismo.

En el escrito que publicó la cuenta del bloque amarillo en la Cámara Baja titulado "Convocada la comisión, se termina el show“, señalaron que la sesión ”no buscaba remover a Adorni” y agregaron: “La sesión de hoy no buscaba remover a Adorni: su único objetivo era forzar la Comisión de Asuntos Constitucionales a tratar los expedientes de interpelación, censura y remoción”.

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“Fue el PRO, junto al resto del interbloque Fuerza del Cambio, quien logró que esa comisión se convocara por su propia iniciativa para el martes 30 de junio, con todos esos expedientes en temario. La sesión quedó sin objeto”, continuó.

Y lanzaron: “No nos sumamos a operaciones del kirchnerismo y sectores que prefieren el show mediático al resultado concreto”.

Comunicado PRO Diputados

En tanto, remarcaron: “Nuestra postura no cambia: los argentinos llevan años apostando a una transformación real y ese esfuerzo merece cuidado. Seguir generando ruido innecesario, contradicciones evitables y escándalos que desgastan la gestión no es una opción. El cambio se defiende con hechos”.

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Este martes estaba convocada la sesión por la oposición para avanzar con la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que finalmente fracasó. Si bien los bloques aliados del Gobierno se han mostrado críticos con el jefe de Gabinete -investigado por irregularidades en su declaración patrimonial-, el PRO, la UCR y bloques provinciales afines decidieron no bajar al recinto como parte de un acuerdo con Martín Menem.

Para frenar la embestida contra Adorni los libertarios tuvieron que ceder, aunque lo hicieron a medias. Convocaron para la semana que viene a la comisión de Asuntos Constitucionales donde comenzará el debate de la posible interpelación. Sin embargo, aún no se oficializó ninguna convocatoria para la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, la otra instancia que debe atravesar el dictamen.

La interpelación contra Manuel Adorni no llegó al quórum
La interpelación contra Manuel Adorni no llegó al quórum

Tanto el PRO como la UCR argumentaron que el objetivo original de la sesión era emplazar a las comisiones para tratar la interpelación de Adorni. Por lo tanto, dado que el oficialismo habilitó el tratamiento en comisión, señalaron que la sesión de este martes “dejó de tener sentido”.

Los libertarios en Diputados habían logrado así ganar por lo menos dos semanas, pero finalmente el jefe de Gabinete no irá al Senado para la presentación de su informe de gestión que estaba prevista para el próximo 2 de julio.

La imprevista decisión generó suspicacias porque fue el propio Adorni el que, hace tan solo 12 días, el 11 de junio, anunció por redes sociales que iría a la Cámara alta a responder preguntas.

Los motivos de la suspensión no están claros. Infobae consultó tanto en el entorno de la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, como del ministro coordinador y las respuestas varían. Por el lado de la senadora explican que fue ella quien le pidió a Adorni que no fuera al Senado porque “no tiene sentido que se exponga a una carnicería”. Sin embargo, quienes rodean al funcionario argumentan que no hubo preguntas de los bloques y los plazos vencieron.

Además, la decisión se da en medio de una interna entre ambos dirigentes. Bullrich fue la única miembro del Gobierno que criticó abiertamente los gastos que Adorni no puede justificar y por los que está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Como contrapartida, hoy hubo reuniones son senadores en la Casa Rosada que las encabezó Adorni y la ex ministra de Seguridad decidió no asistir. En el Ejecutivo se encargaron de aclarar que los legisladores que fueron “pertenecen a La Libertad Avanza y no son de nadie”.

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