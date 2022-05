“Es increíble que no esté enterado siendo Canciller”: la dura crítica de Felipe Solá a Cafiero por la relación con Venezuela

Felipe Solá, ex ministro de Relaciones Exteriores (EFE)

No hay paz en el Frente de Todos. Esta vez la crítica provino de un ex miembro del gobierno: Felipe Solá, una de las primeras víctimas de la conflictiva relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que fue removido de su cargo como ministro de Relaciones Exteriores luego de la derrota del oficialismo en las PASO de 2021. El ex Canciller apuntó contra quien lo reemplazó, Santiago Cafiero, por su posición sobre Venezuela tras la exposición este martes en el Senado de la Nación.

Cafiero expuso ayer por primera vez, desde que asumió en Cancillería, frente a los senadores que integran la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara Alta. Allí repasó los puntos principales de la política exterior del Gobierno.

Venezuela es un capítulo en sí mismo. “La tarea diplomática se tiene que llevar adelante a partir de la conversación con el gobierno de turno pero también con la oposición, los medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, empresarios o intereses empresariales de capitales argentinos en ese territorio... Es una tarea mucho más integral, no hay que pensar la tarea diplomática parcializada, se complementa a partir de reunir información y que mejor que estar en territorio para reunir información fidedigna”, comenzó argumentando Cafiero para luego señalar que a la hora de “completar la misión diplomática en Venezuela”, antes Argentina tenía un encargado de negocios y “ahora vamos a tener un embajador” .

El actual Canciller, Santiago Cafiero (Foto: Luciano Ingaramo/Comunicación Senado)

“Se recupera la misión diplomática porque las relaciones se hacen a partir del diálogo y la información”, insistió para reafirmar que “con Venezuela queremos avanzar en recomponer la relación diplomática”. “Francia, Alemania y Suiza tienen sus embajadores ahí, si el cuestionamiento es para Argentina, también deberíamos cuestionarlos a ellos”, respondió a las críticas de la oposición. En ese sentido, enfatizó que “las misiones diplomáticas tienen funciones que no son partidarias”.

Además, Cafiero consideró que “fue algo muy nocivo perder la relación durante el Gobierno anterior”. Al respecto, apuntó contra la gestión en política exterior de Mauricio Macri porque según su mirada “Argentina se privó de tener información de primera mano, de tener un vínculo con argentinos que están viviendo allí, y con empresarios argentinos que desarrollan negocios allí”. “Como Gobierno tenemos que avanzar en las misiones diplomáticas que tenemos en todo el territorio de América Latina y el Caribe”, completó.

El mensaje con críticas de Solá

Luego de la exposición en el Senado llegó la crítica de Solá. A través de su cuenta de Twitter, anoche a última hora el ex Canciller citó la frase de Cafiero en la que calificó de “nocivo” haber roto relaciones con el régimen bolivariano durante la gestión de Macri. Arrobando al ministro, Sola manifestó: “La RA (República Argentina) nunca rompió relaciones con Venezuela. Tiene un Encargado de Negocios que siempre nos mantuvo bien informados. Es increíble que usted no esté enterado siendo Canciller” .

Solá fue uno de los funcionarios que tuvo que dejar su cargo luego de la derrota del oficialismo en las PASO de 2021, tras la furibunda carta de Cristina Kirchner que tensó al máximo la relación con Alberto Fernández. Él recibió del propio Cafiero la noticia de su salida del Gobierno cuando ya estaba viajando hacia México para representar a la Argentina en la cumbre de la CELAC. Cafiero terminó ocupando su lugar. “Fue por WhatsApp -recordó en una entrevista que brindó meses después de su salida-. Yo estaba en un avión en El Salvador. Le pedí que no anunciaran la noticia así no quedaba desapoderado en México, pero la necesidad de anunciar el gabinete era muy grande, y me contestó (Cafiero) que los tiempos eran distintos y que lamentaba mucho que así fuera”

“La forma en la que me sacaron fue inapropiada”, consideró y luego admitió que le “dolió” haber sido echado el Poder Ejecutivo: “Pensaba que estaba haciendo las cosas bien, trabajé duro”.

En aquella oportunidad, opinó que su sucesor tenía como “desventajas” su “inperiencia en la política y en lo diplomático”.

