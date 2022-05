Santiago Cafiero dijo que “en Venezuela hay violaciones a los derechos humanos, como en Chile, Colombia o Argentina”

El cruce del canciller Santiago Cafiero y el senador Martín Lousteau

El canciller Santiago Cafiero expuso hoy por primera vez desde que asumió en el ministerio ante los senadores que integran la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, en donde hizo un recorrido sobre los ejes de la política exterior.

El encuentro se desarrolló en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo y comenzó con la exposición de Cafiero sobre los ejes principales del Palacio San Martín enumerándolos en cinco puntos. El primero apuntó a la recuperación del impacto de la pandemia y el fortalecimiento de las políticas del Estado en una agenda multidireccional que, según su mirada, el COVID-19 “lo puso en tela de juicio”. “Las ideas que se repetían con respecto a una solidaridad global cuando vemos el capítulo de la accesibilidad a la vacuna no fue así. Las potencias mostraron que la normativa multilateral la utilizaban cuando les convenía y, cuando no era así, buscaban herramientas o atajos para no cumplir con los derechos internacionales. Un ejemplo de eso es el caso Malvinas”, consideró.

El segundo punto “es el aumento del comercio exterior. y generar inversiones directas. La recuperación de la Argentina está relacionada con la recuperación de las exportaciones que vienen creciendo y la tarea de la cancillería es abrir mercados y trabajar en la oferta exportable del país”.

En tercer lugar señaló que tiene que ver con “la integración y para la Argentina la integración por excelencia”. Según Cafiero el cuarto punto es “la defensa de los derechos humanos. Argentina logró a partir de la presidencia, mostrar el liderazgo en defensa de derechos humanos y se avance con políticas relacionadas con minorías, con la libertad de expresión”. Y el quinto punto fue un eje que en el transcurso de la presentación se retomó y fue la causa Malvinas “no solo porque se cumplieron los 40 años, sino porque es parte estructurante de la política exterior. Argentina reclama que Reino Unido se siente a dialogar”.

El Canciller Santiago Cafiero participo de la Reunion de la Comision de Relaciones Exteriores y Cuto del Senado de La Nacion, el 03 de mayo del 2022

Luego de este breve repaso, un relajado y sonriente Cafiero se abrió a las preguntas de los senadores en donde la oposición fue la que formuló la mayoría de los cuestionamientos y la que se mostró más intransigente. Buena parte de los cuestionamiento giraron al posicionamiento argentino respecto de la invasión de Rusia.

Sin embargo, la primera consulta llegó de la senadora de JxC por Mendocina Mariana Juri, que le cuestionó los cierres de la pandemia y le preguntó si no le parecieron “exageradas las restricciones a las libertades individuales de las personas”. Frente a esto, Cafiero señaló que “lo volveríamos a hacer. La pandemia no tenía un manual y golpeó al mundo. El tiempo se utilizó para fortalecer al sistema de salud argentino que de otro modo se hubiera saturado. La única forma de ganarle tiempo al virus fue restringir la circulación de personas, acá y en todos lados”,

Pero luego llegó el turno del senador radical Julio Martínez, que preguntó si la Cancillería “aconsejó al presidente sobre su viaje a Rusia, si estaban de acuerdo con él y si tuvieron en cuenta las consecuencias que podía traer”, en relación al encuentro que tuvo Fernández con Putin en la previa a la guerra. “En el análisis no sería justo estirar ese encuentro con lo que pasó después. La Argentina apostaba a desescalar el conflicto y vuelvan a una mesa de negociación y se evite una guerra y muertes. Tal es así que el punto de inflexión fue el 23 de febrero y la Argentina plantea esto y al día siguiente empezaron las acciones militares. Ese mismo día el gobierno argentino rechaza ese uso de la fuerza el mismo 24 de febrero”.

El Canciller Santiago Cafiero participo de la Reunion de la Comision de Relaciones Exteriores y Cuto del Senado de La Nacion, el 03 de mayo del 2022

Martínez que planteó un ida y vuelta con el Canciller repreguntó si todos en el gobierno nacional estaban de acuerdo con el posicionamiento de la Argentina. “No existe un ala interna o un sector del gobierno en contra, la posición del gobierno es la posición de la Cancillería y la condena se da en los foros competente”

Frente a la consulta de por qué la Argentina no sancionaba a Rusia, Cafiero dijo que el país “no tiene norma para generar sanciones unilaterales sino para avanzar y acompañar las sanciones de la ONU”. Y explicó que el país “no acompaña la expulsión de Rusia del G20 porque no se puede practicar un multilateralismo sin países”.

A su turno, el senador Romero fue quien abrió la ronda respecto de lo que Cafiero más tarde señaló como una “obsesión”. El salteño preguntó: “Dadas las denuncias que hubo en las últimas elecciones en Venezuela, ¿cómo compatibilizamos la trayectoria argentina en derechos humanos, desde la recuperación de la democracia hasta ahora, con esta actitud tan tolerante por parte de las autoridades?”.

Cafiero cuestionó la decisión del Gobierno del ex presidente Mauricio Macri de cortar relaciones con Venezuela. ”Pensamos que fue algo muy nociva esa política exterior del Gobierno anterior. Se privó tener información primera mano. Complicó a empresarios argentinos que hacen sus negocios ahí”, enfatizó. La Argentina “busca recomponer y completar las misiones diplomáticas en todos los países; y con Venezuela también, porque lo que queremos es avanzar en recomponer la relación diplomática con ese país”, respondió.

Además, dijo que “en Venezuela hay violación de derechos humanos, también en Colombia, en Chile y en nuestro país. Es fundamental que tengamos presente que es lo que podemos hacer. No nos debemos obsesionar con uno porque sino repetimos un encuadre de la prensa dominante y nos obsesionamos siempre con lo mismos: Nicaragua, Venezuela y Cuba, como si en el resto no pasara nada”.

El Canciller Santiago Cafiero participo de la Reunion de la Comision de Relaciones Exteriores y Cuto del Senado de La Nacion, el 03 de mayo del 2022

Por su parte, el senador radical Martín Lousteau dijo que le parecía “raro comparar la situación de las violaciones de derechos humanos en Venezuela con la violación en Argentina”. A pesar de las explicaciones de Cafiero, para el senador radical “haberse demorado en una respuesta contundente a la invasión de Rusia a Ucrania” y sostuvo “no es comparable el viaje de Alberto Fernández a Rusia con el que hizo Macron”, para responder a una referencia que hizo Cafiero quien dijo que “dos días después del encuentro entre Putin y Fernández, estuvo el presidente de Francia en esa misma mesa. “Nuestra posición en Rusia no fue coherente con la de Argentina frente a Malvinas”, añadió Lousteau.

Uno de los primeros cruces se sucedió frente a la pregunta de la senadora opositora Carolina Losada quien, luego de decir que le generaba “sorpresa” que el Gobierno haga referencia a los informes de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet “porque el gobierno argentino siempre defendiendo a Maduro”, la senadora se refirió a un posible acuerdo con Alemania por la energía, pidió por una baja de las retenciones y se mostró descreída de las respuestas del Canciller.

Cafiero, que siempre respondió tuteando a todos los senadores se mostró sonriente frente a lo que entendía era una búsqueda de la senadora de intentar enojarlo, tanto que Losada le preguntó cómo iban a hacer para “aumentar la oferta exportable si al mismo momento aumentaron las retenciones a la harina” y, además, la senadora le leyó un artículo de un diario de la India y lo hizo en inglés para luego preguntarle “¿se lo traduzco?” frente a la sonrisa de varios de sus compañeros de bancadas..

“Me parece que no está informada con respecto a lo de Bachelet. Este gobierno y el presidente ha declarado que está de acuerdo” y respecto a las retenciones, Cafiero sonrió y le dijo “las retenciones no afectan los precios internacionales”.

Malvinas

El oficialismo se mantuvo en silencio durante las casi cuatro horas que duró la comisión y sólo tomó la palabra la senadora de Tierra del Fuego, María Eugenia Duré. Y lo hizo para consultarle a Cafiero en que estado el pacto Foradori-Duncan luego de que este último publicara un libro en donde señala que el ex vicecanciller firmó un acuerdo con ese país por Malvinas, y que lo hizo en el sótano de la embajada del Reino Unido en la Argentina, en una cava de vinos y en estado de ebriedad.

Duré que dijo que no iba a hacer referencias “ni a los vinos, ni a la bodega ni a que se firmó en tierra de los usurpadores -porque se hizo en la embajada inglesa- sino que solo quisiera saber si se encuentra vigente el pacto Foradori-Duncan”.

Esto generó una aireada defensa de parte de la senador Crexell y del senador Martínez. La primera hizo referencia a que “a las memorias Duncan no les podemos dar entidad oficial” y anunció que iba a “defender el buen nombre y honor del embajador Foradori”.El jefe del interbloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, cruzó a Crexell y habló de una “violación flagrante de la soberanía argentina”. El senador Martinez acompañó a a Crexell y se mostró bastante ofuscado y en el medio del griterío calificó a la política exterior actual como “pedorra”.

Duré, quien habló de “cuatro años de desmalvinización” en referencia a la gestión de Cambiemos afirmó que “se entregaron recursos naturales de pesca, comercio e hidrocarburos” citando el libro de memorias de Duncan quien deslizó que durante la discusión del acuerdo Foradori no habría estado sobrio.

“El comunicado que se dio a conocer en aquel tiempo no tiene firma, pero lo publicaron los dos países al mismo tiempo. Asimismo, 13 veces dice la palabra acuerdo. El documento nunca pasó por un área técnica de la Cancillería y eso es parte del sumario que se está haciendo sobre la situación del comunicado y no sobre la persona”, explicó el Canciller.

“Lo que hizo la Cancillería fue empezar un sumario de investigación sobre la situación del comunicado, no sobre la persona y, en paralelo, se desarticularon los dos ejes más duros que tenía el acuerdo: el punto que habilitaba la explotación pesquera y de recursos naturales, y el de los vuelos”, respondió.

