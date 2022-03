“Fue desacertada”: Felipe Solá cuestionó la foto entre Alberto Fernández y Vladimir Putin

Entrevista a Felipe Solá

Felipe Solá fue el primer Canciller del gobierno de Alberto Fernández y, también, fue uno de los primeros funcionarios en dejar el gabinete luego del impacto político que representó la derrota del Frente de Todos en las PASO de 2021. Ahora, varios meses luego de ser reemplazado por Santiago Cafiero, el dirigente peronista volvió a marcar sus diferencias con el Presidente en materia de política exterior.

“ Yo me encontré muchas veces en la situación difícil de no saber qué quería ”, aseguró Solá que, además, hizo hincapié en la gira del Jefe de Estado por Rusia y la foto oficial junto a Vladimir Putin semanas antes de ordenar la invasión a Ucrania. “ Fue desacertada, creo que sentía una deuda personal por la llegada más rápida de las vacunas Sputnik. (El presidente ruso) era el hombre más mirado y no se sabía que después iba a hacer lo que hizo”, consideró en una entrevista con A24.

Alberto Fernández viajó a Rusia a principios de Febrero, en medio de la tensión bélica en la frontera con Ucrania, antes del inicio de los ataques. En ese marco, le dijo a su par ruso que quiere dejar atrás “la dependencia” con los EEUU y ofreció que Argentina sea “la puerta de entrada” de su país a América Latina.

En aquel momento, durante su presentación, Fernández añadió: “Argentina particularmente vive una situación muy especial producto de su endeudamiento y de la situación económica que me tocó heredar. Desde los años 90 en adelante, Argentina ha puesto su mirada, ha volcado su mirada muy firmemente, en los Estados Unidos. Y depende mucho la economía argentina de la deuda que tiene con los Estados Unidos. Con el Fondo Monetario y la influencia que Estados Unidos tiene en el Fondo”.

Alberto Fernández y Felipe Solá

“Yo estoy empecinado en que Argentina tiene que dejar esa dependencia tan grande que tiene con el Fondo y con Estados Unidos. Y tiene que abrirse camino hacia otros lados. Y ahí es donde me parece que Rusia tiene un lugar muy importante”, completó en febrero.

En cuanto a Solá, además de la política exterior, también cuestionó la división interna dentro del Frente de Todos. “ Hasta marzo del año que viene, todo lo que sea desunión lo debilita al Presidente . tenemos muchos problemas, y graves, muchos problemas económicos como la inflación, pero no es el único”, explicó.

“(Máximo Kirchner) hizo bien en renunciar (como presidente del bloque FdT en Diputados) si no creía en el proyecto (de acuerdo con el FMI), pero también dijo ese día que no iba a poner palos en la rueda, y no fue el 1 de marzo (el día de apertura de sesiones ordinarias del Congreso), un palito chiquito, pero votar en contra sí tiene importancia. ¿Por qué no se abstuvieron? Prefieren pagar costos y hacerles pagar costos al presidente ahora con tal de apostar a algo distinto en el futuro ”.

En esta línea, y en un contexto político de cara a la estrategia para las próximas elecciones, sentenció: “Dependen como estén las cosas habrá internas, si las cosas están mal, posiblemente no haya internas, lo cual es un error”.

Hace un mes, en otra entrevista periodística, Solá ya hacía referencia a sus diferencias con Alberto Fernández. “La forma en la que me sacaron fue inapropiada”, recordó en aquel momento, en relación a que recibió la noticia cuando ya estaba viajando hacia México para representar a la Argentina en la cumbre de la CELAC. “Para mí ya pasó, no quiero hablar de esto desde el punto de vista personal pero me dolió, pensaba que estaba haciendo las cosas bien, trabajé duro”, agregó.

Frente a las evidentes diferencias que sacuden internamente al Gobierno, planteó en el mismo reportaje que “lo malo de la interna es cuando la gente de abajo se la compran, algunos son muy albertistas, otros muy kirchneristas... Cuando los de abajo se compran la interna, los de arriba tienen que parar eso inmediatamente porque eso es ponerse la camiseta de un ´clubcito´”, criticó.

SEGUIR LEYENDO: