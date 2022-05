Con agenda parlamentaria, Massa se reunió con Cristina Kirchner en el Senado y después con Alberto Fernández en Gobierno

Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa en la apertura de sesiones ordinarias

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se encontró esta mañana con la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, y luego con el presidente Alberto Fernández, con quien almorzó durante más de una hora. Si bien la interna cada vez más aguda entre los protagonistas principales del Frente de Todos es el tema dominante, desde el entorno del líder del Frente Renovador aclararon que sólo se abordaron temas vinculados a la agenda parlamentaria.

Apenas se conoció la existencia de las dos reuniones se especuló con que los interlocutores hablaron acerca de las disputas en el seno de la coalición de gobierno, pero fuentes del massismo aclararon que sólo se abordaron cuestiones vinculadas a los proyectos que están en trámite en el Congreso. Tanto en la reunión con la Vicepresidenta, como en la que mantuvieron en la sede del Ejecutivo.

En la misma línea, en la Casa Rosada buscaron bajar el tono a las reuniones y aseguraron que por lo pronto no habrá ningún cambio o novedad en la tensa relación política de Fernández y Kirchner. Dijeron que la reunión entre Massa y el Presidente estaba programada previamente , para discutir la conformación de las comisiones y la agenda legislativa. Y destacaron que no están al tanto de lo conversado con Cristina Kirchner previamente. Tampoco si hubo un nexo entre ambos encuentros. Pero no descartaron que se haya discutido la interna. “Todos tenemos mensajes de todos, porque todos hablamos de todo. Obviamente, no hay temas prohibidos. Todos hablan de todo”, dijo una alta fuente del entorno del Presidente pasadas las 14.

Los temas abordados en las reuniones

Según explicaron los voceros, la reunión de Massa con Cristina Kirchner había sido programada la semana pasada para hoy y tenía de temario el giro del Senado a Diputados y viceversa de una serie de iniciativas que, o cuentan con media sanción o esperan su aprobación definitiva. Se destacaron las leyes sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la promoción de la construcción y el impulso a la industria automotriz. En tanto, el almuerzo con Alberto Fernández, según explicaron las mismas fuentes, iba a ser la próxima semana pero “se aceleró por la convocatoria del Frente de Todos y de la oposición para la sesión de mañana, para discutir en comisión con Boleta Única de Papel”.

“ Quedaron combinadas las reuniones pero no tienen ninguna correlación con el funcionamiento del Frente de Todos ni la cuestión del debate interno ”, explicó Massa en un audio que trascendió entrada la tarde.

Lo cierto es que, antes de los encuentros de este miércoles, el líder del Frente Renovador evitó quedar en medio de los enfrentamientos entre los dos socios del Frente de Todos. Las declaraciones cruzadas, que venían escalando, se enardecieron a un punto sin antecedentes ayer, cuando el ministro de Desarrollo Comunitario y dirigente kirchnerista, Andrés “Cuervo” Larroque, subió el tono de los cuestionamientos que viene lanzando desde hace un mes, al decir, directamente, que el Gobierno “es nuestro”. En paralelo, la propia Cristina Kirchner volvió a cuestionar la legitimidad de Alberto Fernández, a través de Twitter.

Larroque subió la temperatura de la interna del Gobierno (Nicolás Stulberg)

Y esta mañana, la fractura se evidenció durante la primera reunión del Gabinete en meses, encabezada por el ministro coordinador, Juan Manzur. En calidad de vocero del albertismo, luego del cónclave, pidió no darle trascendencia a las críticas del kirchnerismo, aunque resaltó, como lo había dicho previamente en varias ocasiones el mismo Alberto Fernández, que el Presidente es quien toma las decisiones en la gestión pública. Fue una respuesta a Larroque, que se sumó a la reacción de ayer del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que también responde al Presidente.

En el agitado contexto, la presencia de Massa en el Senado y luego en Balcarce 50 disparó las especulaciones en el oficialismo, donde la mayor parte de los dirigentes espera un encauzamiento de la crisis entre el Presidente y la Vicepresidenta, enfrentados abiertamente desde que se firmó el acuerdo con el FMI. Entre ambos se cortó el diálogo hace meses, como admitieron en distintas oportunidades en ambos campamentos. En el Instituto Patria esperaban un acercamiento de parte del Presidente, que no llegaba, mientras continuaban con las presiones en público. Mientras que en la Casa Rosada la postura era no contestar a las críticas y “enfocarse en la gestión”.

El pico de ayer en la interna pareció sentar el terreno para un acercamiento, deslizaron ayer, en diálogo con Infobae, dos alfiles de La Cámpora y del “albertismo”. Sin embargo, no se habían registrado señales de una conversación hasta esta mañana. Más allá de las desmentidas, las reuniones de Massa, tercer integrante del FDT que mantiene buenas relaciones con los dos representantes del Ejecutivo, son los primeros movimientos de diálogo hacia el interior de la coalición de gobierno. Mientras se desarrollaba la reunión del líder del Frente Renovador y el Presidente, en el Senado no habían dejado trascender los detalles de la conversación previa con Cristina Kirchner.

La reunión de Gabinete en Casa Rosada

SEGUIR LEYENDO