Boleta Única Papel: “Si el sistema electoral actual no se cambia es por picardía, cobardía o ignorancia”

El sistema de Boleta Única Papel será discutido esta semana en la Cámara de Diputados.

Mientras las negociaciones para avanzar con la aprobación de la Boleta Única Papel (BUP) empiezan a tomar vuelo en el Congreso Nacional, el director regional para Latinoamérica de IDEA Internacional, Daniel Zovatto, sumó su opinión a favor de impulsar una reforma al sistema vigente en la Argentina para elegir cargos nacionales -de presidente a gobernadores y legisladores- al tiempo que vinculó el rechazo a los cambios a “una picardía, cobardía o ignorancia” .

“El sistema actual es claramente un sistema deficiente que debe ser cambiado y que no ha sido reformado por picardía o por cobardía o por ignorancia o por algún otro objetivo. Hay intereses perversos que lo mantienen pese a que es claramente ineficiente respecto del que estamos proponiendo. Desde el punto de vista institucional estoy abierto a hacer el debate para demostrar que el sistema actual comparado con este es claramente deficiente y debe ser cambiado y sino ha sido cambiado es por las razones que he mencionado”, afirmó Zovatto en un video difundido por la Red de Acción Política (RAP), quien integra el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) y también el Consejo Asesor del programa para América Latina del Woodrow Wilson International Center for Scholars.

En Argentina, según reseña IDEA Internacional, Zovatto es académico correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Buenos Aires, Argentina; miembro consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI); asesor de Red de Acción Política Argentina y del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento de Argentina (CIPPEC).

Daniel Zovatto, Director Regional De Idea Internacional, Sobre Boleta Única

En el video difundido por RAP, la organización no gubernamental que preside Alan Clutterbuck, Zovatto reveló, sin dar nombres, que “un personaje de un partido político” le manifestó que ese tipo de propuestas de establecer la Boleta Única Papel (BUP) implica que “se suiciden nuestros partidos políticos” y reconstruyó un sugestivo diálogo: “Nosotros le ponemos la boleta partidaria debidamente marcada en el bolsillo al elector y el elector lo único que tiene que hacer, cuando va al centro de votación, es sacar la boleta y la deposita. Yo le dije, que eso es feudalismo del siglo XVI”.

“ Este es un sistema que, independientemente de que las elecciones se hacen y los resultados se aceptan, no tiene un piso de equidad en la competencia electoral, ya que no le doy a cada ciudadano la posibilidad cierta de que cuando entra al cuarto oscuro que va a tener frente a él o ella toda la oferta electoral, y eso es gravísimo, no hay ningún elemento o excusa para mantenerlo ”, manifestó.

El debate en Diputados

La reforma del sistema de votación que impulsa la oposición en la Cámara baja tendrá el próximo jueves un día clave. Es que los legisladores de tienen previsto discutir en sesión especial las diversas iniciativas que tienen estado parlamentario en un debate que fue impulsado, entre otros, por Florencio Randazzo. El pedido para convocar a sesión fue firmado por los principales bloques de la oposición: Cristian Ritondo (PRO), Mario Negri (UCR), Juan Manuel López (CC), Javier Milei (La Libertad Avanza), José Luis Espert (Avanza Libertad), Randazzo (Encuentro Federal), Alejando “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense), Emilio Monzó (Encuentro Federal), Ignacio García Aresca (Córdoba Federal) y Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), entre otros.

¿En qué consiste la Boleta Única Papel? La BUP es una boleta que contiene los nombres y las fotos de todos los candidatos, divididos por casilleros (Presidente, diputados, senadores, dependiendo de la elección). Los electores con este sistema pueden optar a sus postulantes preferidos o no marcar a ninguno y votar en blanco si así lo prefieren. Entre los beneficios también está que se garantiza que no falten boletas y que por lo tanto el elector siempre encuentre a los candidatos que quiere votar. En ese sentido, se simplifica y acorta el proceso de votar.

A su vez, el Estado se ahorraría $3.000 millones sólo en impresión de boletas y el comicio sería más respetuoso del medio ambiente ya que se usaría mucho menos papel. Actualmente los partidos imprimen hasta 10 veces más boletas de las necesarias y la gran mayoría terminan en la basura. En tanto, en la plataforma change.org existe una petición impulsada por la Red Ser Fiscal que ya cuenta con más de 250 mil firmas de personas que piden la implementación de la Boleta Única de Papel, según informó Infobae la semana pasada.

