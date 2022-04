Espionaje por el ARA San Juan: las querellas pidieron ratificar el procesamiento de Macri

Al cumplirse un año de la desaparición del ARA San Juan, el entonces presidente Mauricio Macri participaba de la ceremonia realizada en la base naval de Mar del Plata (archivo Foto NA)

La investigación en la que quedó procesado el ex presidente Mauricio Macri, acusado de haber espiado a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, comenzó a ser analizada en Comodoro Py 2002. Hoy, las querellas que impulsan la causa reclamaron en una audiencia oral que la Sala I de la Cámara Federal ratifique el procesamiento del ex jefe de Estado y que Macri y el resto de los acusados vayan a juicio oral por espionaje. Las defensas del ex jefe de Estado y el resto de los funcionarios de la AFI mantuvieron por escrito el pedido de sobreseimiento y el rechazo de las acusaciones, indicaron a Infobae fuentes judiciales.

Por zoom, en el segundo piso de Comodoro Py, los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia escucharon durante más de una hora a los abogados Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes del ARA San Juan; y Valeria Carreras, que reúne a otro grupo de familiares.

“Los tres jueces nos escucharon. Fue una audiencia muy técnica en donde dijimos que hay pruebas suficientes para que Macri vaya a juicio. Hablamos de los documentos, las imágenes y los testimonios de los familiares con sus experiencias personales de seguimiento. Creemos que se probó la presunción de responsabilidad de esta actividad de espionaje ilegal. Macri, como cabeza de la AFI, era máximo responsable”, dijo a Infobae Tagliapietra. “Han politizado esta causa. Esperamos que los jueces sean objetivos”.

Por su parte, Carreras afirmó: “Probamos el cuándo, el cómo, el porqué y el móvil de los delitos por los cuales se procesó a Macri. Esta es una causa de gravedad institucional y de interés de la sociedad y pedimos que los jueces estén a la altura”. A su criterio, “la chance de justicia es ínfima”.

El abogado Pablo Lanusse detalló a través de un memorial los argumentos que había planteado ante el juez de Dolores Martín Bava luego del procesamiento. La defensa no solo dijo que Macri era ajeno a los hechos sino que al magistrado de Dolores es “un escritor fantasma” al que le habían dictado los términos del procesamiento.

“Quedó demostrado que el Sr. Mauricio Macri no tenía relación directa con las tareas propias que realizaba la Agencia Federal de Inteligencia, ni recibía información de la misma”, se afirmó. “Es tan brutal lo escrito que a veces no deja de retumbar en mi cabeza la inquietud de si detrás de todo esto puede existir un inaceptable ghostwritter. Pero resulta tan repulsiva y estremecedora la barbaridad que se conjetura y que no se detiene en exponer infundadamente en la resolución que impugno, que aquella duda no necesita siquiera, de momento, ser develada”, habia dicho en su momento.

Según Lanusse, hubo en el procesamiento un intento de “análisis novedoso” de pruebas que resultó “parcial, sesgado, tergiversado y acomodaticio a los prejuicios, al encono, a la funcionalidad extra procesal que significó y guionó el ingreso por la ventana del Sr. Mauricio Macri”.

En este expediente, no solo fue procesado Macri. También fueron procesados los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, los ex jefes de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste y los responsables y empleados de la base de operaciones de Mar del Plata encabezadas por Nicolás Iuspa Benítez, que dependía de la dirección de Reunión Interior, comandada por Eduardo Winkler. la Cámara Federal de Mar del Plata nunca resolvió las apelaciones y por lo tanto la suerte de esos ex funcionarios también está a la espera, confirmaron a Infobae las fuentes consultadas.

El juez Bava -que reemplazó al juez Alejo Ramos Padilla cuando éste se convirtió en juez federal electoral de La Plata- encontró responsable al ex jefe de Estado y al resto de los seguimientos y ciberpatrullaje que se hizo sobre un grupo de familiares del submarino que pedían que se buscara a la embarcación que estuvo desaparecida entre noviembre de 2017 y fines de 2018. “Fue Mauricio Macri quien no solo permitió la realización de esas tareas ilegales, sino utilizó esa información para tomar decisiones”, dijo.

La causa pasó a Comodoro Py cuando la Cámara Federal de Casación Penal decidió que el expediente D’Alessio, que llevaba casi tres años de trámite en Dolores, era competencia de los tribunales de Retiro. Esa resolución selló la mudanza de de todos los expedientes. Es que la investigación que tuvo como epicentro al falso abogado fue la que permitió que en Dolores se abrieran otras dos causas de espionaje sobre las bases AMBA y el ARA San Juan. Y entonces, al pasar una, pasaron todas.

El caso está ahora en manos del juez Julián Ercolini, que ya mandó a juicio la trama principal del caso D’Alessio, mientras que la Cámara Federal defina la suerte de los otros dos expedientes de espionaje. Los familiares de las víctimas del ARA San Juan habían intentado, infructuosamente, apartar a los jueces Bertuzzi y Llorens, porque eran los mismos que se habían pronunciado sobre el espionaje de Lomas de Zamora y allí sostuvieron que la AFI no constituyó una asociación ilícita. Esos planteos fueron rechazados.

