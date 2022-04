Axel Kicillof marca la cancha en el Frente de Todos: aparecieron pintadas pidiendo su reelección

Axel gob 2023, una de las pintadas que apareció en La Plata

Todavía no lo dirá. Pero el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ya lo analizó y a su alrededor motorizan ir por un nuevo mandato a cargo de la gobernación bonaerense . Antes, claro, deberá revalidar el lugar que consiguió en 2019 y, pese a aquel llamado a las internas en el oficialismo que hiciera el presidente Alberto Fernández, Kicillof sabe que no tendría rivales propios que le pidan una PASO. Los caminos conducen a ir por una reelección, siempre y cuando su última terminal no sea la composición de una fórmula nacional. Pero hoy, a más de un año de las elecciones, y con el programa de gestión 6x6 en marcha y con fecha de caducidad en 2027, Kicillof se ve gestionando otro período más desde La Plata. En ese esquema aparecieron pintadas que lo postulan.

En la capital bonaerense ya hay pintadas que rezan ” Axel Gobernador 2023″ . Aparecieron este fin de semana y son parte de un operativo del que en gobernación no se hacen cargo, pero tampoco deslegitiman. “Nuestra voluntad es continuar con el proceso de transformación que venimos llevando a cabo, nuestro programa 6x6 lo dice bien claro”. El plan 6x6 es la herramienta de relanzamiento de gestión que Kicillof anunció a finales del año pasado.

Las pintadas no tienen firmante . Si bien La Plata es gobernada por Julio Garro, intendente de Juntos, todavía sostiene algo de territorialidad política el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense y ex intendente de la ciudad capital bonaerense, Julio Alak. El funcionario es uno de los enlaces del peronismo de la ciudad con el Ejecutivo bonaerense.

El gobernador no lo dijo en público pero tiene decidido ir por la reelección

Semanas atrás, en una entrevista con Infobae, el jefe de asesores de Kicillof y ex jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, había dicho que “lo más natural”, era que el mandatario vaya por otro mandato y que no había intenciones de crear el kicillofismo, aunque sí “trabajar con todos los compañeros y fundamentalmente en los distritos donde nuestra fuerza política no es gobierno”, como en el caso de La Plata, donde aparecieron las pintadas que claman por la reelección de Kicillof.

En medio de la discusión que asomó por el desdoblamiento electoral, Kicillof no iría detrás de esta iniciativa que no descartan algunos intendentes K . El gobernador cree que desengancharse de la elección nacional implicaría también no ir en la misma boleta sábana con la hoy vicepresidenta Cristina Kirchner, la principal electoral del FdT en la provincia de Buenos Aires. Según lo que estima el mandatario, CFK será candidata. No se sabe aún qué camino tomará el presidente del PJ bonaerense y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner. Sin embargo, todo el escenario de conjeturas está atravesado por la realidad. Es que en el Frente de Todos bonaerense ya deslizan que si no se encarrila la economía doméstica la elección del 2023 estará perdida por más campaña que se haga.

Marcas PRO

Y si bien todavía falta tiempo para tener definiciones, uno de los primeros avisos para la instalación de nombres siguen siendo las tradicionales pintadas, arraigadas a una jerga electoral. Así funciona en el peronismo, pero también en otras fuerzas políticas.

Es que en el conurbano -y también en La Plata- empezaron a aparecer otras pintadas, aunque por el lado de Juntos. “ Hacemos- Garro- Grindetti” ya se lee en paredones al costado de la autopista La Plata-Buenos Aires, en distintos puntos de la capital bonaerense y con algunos carteles en las rutas 2 y 3. Hacen mención a los intendentes de La Plata, Julio Garro y de Lanús, Néstor Grindetti que formalizaron el frente político Hacemos dentro Juntos con el que buscarán darle la discusión interna al diputado naciona,l y vencedor en las elecciones legislativas del 2019, Diego Santilli a la hora de las candidaturas dentro del PRO.

Pintadas de Garro Grindetti en la Autopista Buenos Aires -La Plata

“Tenemos muchos intendentes en el PRO que pueden llegar a la gobernación”, le dijo Grindetti a Infobae. El jefe comunal de la tercera sección electoral es una de las opciones, al igual que Garro. Quedará demostrado esta semana cuando lancen formalmente el espacio político desde el distrito de Lobos. El plan es ensanchar el espinel opositor. Buscar peronistas que no comulguen con el Frente de Todos. Para nada inocente la locación elegida para activar la búsqueda: en Lobos se encuentra el museo de la casa natal de Juan Domingo Perón.

El resto de las opciones que tiene el PRO, como contó Infobae, son: Cristian Ritondo (auspiciado por Vidal), Diego Valenzuela y Javier Iguacel (con el apoyo de Patricia Bullrich). Hoy por hoy, una especie de dilema. Días atrás, Santilli mantuvo un encuentro con el expresidente Maurucio Macri en el que le dio su aval para ser el candidato para darle la pelea electoral al peronismo y recuperar la provincia que gobernó María Eugenia Vidal entre 2015 y 2019, hasta que Kicillof le ganó.

