María Eugenia Vidal recorre el país y busca ganar volumen político para su proyecto presidencial

“No me desvela otra cosa que ser presidenta”. Esa frase es la que usa María Eugenia Vidal para responderle a sus colaboradores cuando le consultan sobre su futuro político. La ex gobernadora ambiciona su foto con la banda presidencial y no lo oculta.”Mauricio (Macri) la subió a ese lote y ella ya está jugando el segundo tiempo”, admiten en su entorno.

Desde febrero empezó una gira nacional que la lleva a recorrer una provincia cada 21 días. La semana restante de cada mes la destina a caminar por el interior bonaerense junto a Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO en Diputados y el dirigente que Vidal impulsa para competir en el territorio que ella gobernó hasta 2019.

A comienzo de año, la ex gobernadora organizó a su equipo y empezó a recorrer el país para darle “volumen político” a su figura nacional. Ritondo tiene un papel clave, porque es quien articula sus contactos en las provincias para coordinar los viajes. En febrero, el primer destino fue Chubut y al mes siguiente, San Juan.

Hay algo particular que caracteriza a este tour presidencial de Vidal. La ex vicejefa de Gobierno porteña no hace visitas fugaces, sino que aterriza en el territorio elegido y permanece entre tres y cuatro días. La estadía implica un itinerario de reuniones con dirigentes provinciales, recorrida de varias ciudades (no sólo las capitales) y visita a industrias y comercios. Si bien los diputados nacionales suelen viajar por el país en el ejercicio de su rol, el objetivo de Vidal es recobrar la agenda de dirigente nacional.

En este marco, esta noche aterrizará en el Aeropuerto Internacional “Presidente Perón” de Neuquén. La diputada tiene prevista una agenda productiva y social, más allá de consolidar el armado de JxC a nivel local. Fuentes de su equipo le confirmaron a este medio que además de la ciudad capital, la ex gobernadora visitará Villa la Angostura, Centenario, San Patricio del Chañar y Añelo.

En esa última localidad se encuentra el yacimiento Vaca Muerta, donde Vidal se reunirá con empresarios petrolíferos, de oil y gas. A su vez, mantendrá un encuentro con el diputado nacional Francisco Sanchez y la legisladora provincial Leticia Estévez, ambos del PRO, quienes la acompañarán en las recorridas por la provincia patagónica. “Ella siempre tenía muy buena imagen a nivel nacional, pero nunca disponía el tiempo para recorrer el país”, se sincera un ex funcionario de Vidal en Buenos Aires.

En busca del voto joven

Las cifras que difunde la Cámara Nacional Electoral indican que los jóvenes de 16 y 17 años representan un 2,5 por ciento del total de los votantes. A su vez, más de 6 millones y medio de personas habilitadas a votar en las últimas elecciones se ubicaron en la franja etaria de 16 a 24 años. Es decir, el voto joven representa un 20 por ciento del padrón nacional. Vidal lo sabe muy bien y no descuida ese sector.

El lunes de la semana pasada, Vidal fue invitada a conocer “Maycam Evolve”, una office gaming de eSports (deportes electrónicos), en el barrio porteño de Devoto. Hernán Stambulsky, director operativo del emprendimiento, contó que la visita duró una hora y media y Vidal se prestó a probar los distintos juegos y dialogar con los jóvenes que entrenan en ese club.

“Un equipo de ESports es como un medio de comunicación que llega a miles de jóvenes que no consumen noticias”, explica Stambulsky. “La única forma de llegarles es a través de lo que ellos hacen. Todos los políticos deberían estar en esto”, sostuvo Mariano Di Letto, propietario de la office gaming. Vidal llegó al lugar acompañada por Santiago López Medrano, su ex ministro de Desarrollo Social bonaerense, y por Ignacio do Rego, que fue director de Eventos deportivos durante su gestión. En 2018, ambos funcionarios impulsaron a los eSports para sumarlos como deportes a los Juegos Bonaerenses.

En este eje, una semana antes Vidal había accedido a una entrevista con Rosendo Grobo, joven que coordina la comunicación del PRO, en un formato inusual para la política: fue una charla distendida, de más de una hora, que se transmitió por Twitch, la plataforma de streaming más popular entre los jóvenes. El encuentro fue en el living de la casa de la propia Vidal. “Hubo un tiempo durante mi gobernación que me alejé de la gente, principalmente, porque el poder es peligroso”, reconoció la diputada en un tramo de la conversación.

María Eugenia Vidal con Rosendo Grobo

La interna en el PRO

Las discusiones por las candidaturas para el 2023 al interior del espacio no dan tregua. Dirigentes de peso de ese partido admiten que todavía hay “secuelas y heridas” que dejaron las últimas elecciones legislativas. A principios de la semana pasada, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Vidal cenaron en Happening, el restaurante de la Costanera. El cónclave tuvo como objetivo “ordenar el espacio y limar rispideces”.

Los líderes del PRO discutieron sobre candidaturas y acordaron sostener la unidad de JxC. Vidal está dispuesta a acompañar lo que resuelva su partido, pero “hasta fin de año no se va a bajar” de la competencia nacional, confiesan en su entorno.

Desde principios de año, la ex gobernadora mantiene encuentros con intendentes y dirigentes del PRO para reconciliar vínculos políticos. Hubo mandatarios bonaerenses que le pasaron factura porque Vidal se opuso a la Ley de reelecciones. “Ya está todo hablado”, le reconoció un intendente del PRO a Infobae.

En JxC todavía hay rumores sobre la posibilidad de que la diputada compita por la jefatura de Gobierno porteño. “Ella siempre jugó donde el equipo pidió”, desliza alguien que trabaja con la exgobernadora hace 20 años. Pero en su equipo político reiteran que el horizonte al que mira Vidal hoy es Balcarce 50. “Ella siempre prefiere el camino largo, aunque cueste más”, matizan.

“Gobernó la provincia más grande del país a los 40, le sobra hilo en el carretel”, se entusiasmó uno de sus colaboradores de mayor confianza. Vidal cumplirá 49 años en septiembre.”Va a ser presidenta. Si no es esta, será en 2027″, sentenció.

