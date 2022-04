Empresarios pidieron que se cumpla el fallo de la Corte Suprema que desactivó la reforma kirchnerista del Consejo de la Magistratura

Los jueces de la Corte Suprema desactivaron la reforma kirchnerista del Consejo de la Magistratura.

Varias entidades reclamaron hoy a través de un comunicado que el Congreso cumpla con el fallo de la Corte Suprema sobre el Consejo de la Magistratura y designe a los representantes para el organismo antes del 15 de abril.

“Cumplir el fallo de la Corte no puede estar en discusión y constituye un elemento clave para un país republicano y equitativo. Consolidar equilibrios en espacios como el Consejo de la Magistratura implica fortalecer instituciones, algo necesario para pensar y construir desde el presente, el futuro de todos los argentinos”, dice el comunicado firmado por el Colegio de Abogados, Amcham e IDEA.

En diciembre, la Corte declaró inconstitucional la composición actual de 13 miembros y resolvió que en 120 días debe haber una nueva integración, ya sea por una ley reformada por el Congreso o por su regreso a la integración de 20 integrantes. El plazo de los 120 días vence este viernes. Para llegar de 13 a 20 se deben sumar el presidente de la Corte -hoy Horario Rosatti-, dos abogados, un juez, un representante de los académicos, un diputado y un senador.

La semana pasada se eligieron las dos abogadas y la jueza que formarán parte del nuevo Consejo tras el fallo de la Corte Suprema. La “Lista Bordó”, que llevaba a la jueza civil Agustina Díaz Cordero, ganó las elecciones de los jueces. En los comicios de abogados se impuso Jimena de la Torre, la candidata de Juntos por el Cambio, con la “Lista 1. Abogacía para la Independencia Judicial” por sobre María Fernanda Vázquez, de la “Lista 2.

El cronograma electoral se completará el lunes 18 de abril cuando en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se haga la elección con colegio electoral para elegir a una representante.

La Corte dijo en su fallo que los nuevos consejeros “iniciarán su mandato de manera conjunta y simultánea”. Es decir, los siete juntos. Si no hay están los legisladores no hay Consejo. El máximo tribunal también resolvió que si para el 15 de abril no hay un nuevo Consejo todo lo que se haga de ahí en adelante será nulo.

En ese marco, la UCR y el PRO elevaron hoy formalmente la presentación de los dos legisladores que ocuparán los cargos restantes -en representación de la oposición- a Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados, y a Cristina Kirchner, presidenta del Senado.

Por un lado, el titular del bloque radical en la Cámara baja, Mario Negri, presentó este mediodía una nota formal dirigida a Massa, con copia a la Corte Suprema y al Consejo, en la que propone a Roxana Reyes para ser designada. En la Cámara alta, el senador del PRO Humberto Schiavoni hizo lo propio y propuso a Luis Juez (PRO-Córdoba) para que sea designado por Cristina Kirchner. El propio Schiavoni quedó como suplente.

Además, la oposición decidió ignorar el fallo de un juez federal de Entre Ríos porque considera que es simplemente una medida para ganar tiempo, dado que el juez es incompetente frente a lo que ordenó la Corte Suprema de la Nación.

En el comunicado, las entidades reclaman que el Congreso avance con sus designaciones ante el vencimiento del plazo. “Parece altamente improbable que el Congreso logre los acuerdos políticos necesarios para la sanción de la nueva ley. Por ello y dada la proximidad del vencimiento del plazo establecido por la Corte, de darse esta situación, las entidades firmantes solicitan al Congreso Nacional que elija quiénes serán los representantes del Senado y de la Cámara de Diputados, para que se incorporen al Consejo, conforme dispuso la ley 24.937, texto conforme a la ley 24.939″, dice el comunicado que lleva el título “Cumplir con la justicia para una mejor Argentina”.

