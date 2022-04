La lista más crítica del kirchnerismo ganó las elecciones de juezas para el Consejo de la Magistratura

La jueza Díaz Cordero ganó la elección del Consejo de la Magistratura

La Lista Bordó, crítica del kirchnerismo, ganó hoy las elecciones para elegir al representante de los jueces ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de la selección y acusación de magistrados y de la administración del Poder Judicial.

La “Lista Bordó” llevaba como candidata a Agustina Díaz Cordero, jueza civil de primera instancia, obtuvo 289 votos. En tanto, la “Lista Celeste”, que proponía a Viviana Dobarro, magistrada laboral de primera instancia; sumó apenas 216 votos. En tercer lugar, con 145 votos, terminó la lista “Compromiso Judicial”, con Jimena Monsalve, jueza de ejecución penal.

En total estaban habilitados para votar 750 magistrados, muchos de ellos lo hicieron por correo.

Las tres candidatas que compitieron en la elección de juezas para el Consejo de la Magistratura.

Esta elección completa la que ocurrió el martes entre los abogados. Se impuso Jimena de la Torre, la candidata de Juntos por el Cambio, con la “Lista 1. Abogacía para la Independencia Judicial” por sobre María Fernanda Vázquez, de la “Lista 2. Abogacía Federal”, por 60 a 40 por ciento con una muy baja participación. Votaron 14724 abogados de todo el país de los caso 180 mil que estaban habilitadas para hacerlo.

Por las abogadas ingresan dos al Consejo y por la distribución de votos ingresaron tanto de la Torre como Vázquez. Así no hay un desequilibrio de poder en el cuerpo. En el caso de los juezas, sólo ingresará la ganadora, Díaz Cordero.

La lista Bordó mantiene la hegemonía en los últimos 20 años: ganó todas las elecciones. La Celeste achicó la diferencia en los últimos dos comicios pero hoy no pudo revertir la tendencia.

El cronograma electoral se completará el 18 de abril cuando en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se haga la elección con colegio electoral para elegir a una representante.

Los comicios surjen después del fallo de la Corte que en diciembre declaró inconstitucional la composición actual de 13 miembros del Consejo. El máximo tribunal resolvió que en 120 días debe haber una nueva integración, ya sea por una ley reformada por el Congreso o por su regreso a la integración de 20 integrantes. El plazo de los 120 días vence el 15 de abril. Para llegar de 13 a 20 se deben sumar el presidente de la Corte -hoy Horario Rosatti-, dos abogados, un juez, un representante de los académicos, un diputado y un senador.

Rosatti ya está designado, abogadas, juezas y académicas se está en el proceso. El problema aparece con los legisladores. Allí no hay acuerdo político entre oficialismo y oposición respecto a quien le corresponde. Y hoy no es una discusión en el Parlamento, por lo que todo indica que no enviará al Consejo a los legisladores.

La Corte dijo en su fallo que los nuevos consejeros “iniciarán su mandato de manera conjunta y simultánea”. Es decir, los siete juntos. Si no hay están los legisladores no hay Consejo. El máximo tribunal también resolvió que si para el 15 de abril no hay un nuevo Consejo todo lo que se haga de ahí en adelante será nulo.

Así, la perspectiva hoy es que el 15 de abril no haya un nuevo Consejo. Por lo que además estas elecciones son en vano ya que las candidatas electas no podrán asumir.

