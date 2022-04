Ofelia Fernández criticó la parálisis del Gobierno: “Tengo más afinidad con Máximo y Cristina”

Ofelia Fernández se mostró de acuerdo con Cristina Kirchner y Máximo en la interna del Frente de Todos

La legisladora porteña del Frente de Todos, Ofelia Fernández, se posicionó en la interna en la coalición oficialista y ratificó “su afinidad con Máximo y Cristina” Kirchner, tras deslizar críticas al Gobierno nacional por la “parálisis” en la gestión y la falta de “confrontación” a la hora de impulsar medidas.

“Las cosas están muy complicadas. Es algo que no se puede esquivar, sobre todo para mi generación es la que está muy complicada. Hay un momento de gran parálisis y falta de creatividad en terminos de gestión ”, expuso de manera crítica la joven dirigente de 21 años que integra el Frente Patria Grande.

“Se está tratando de contener conflictos que son de un gran tamaño, como el FMI, la inflación, la guerra... Hay algo que los hace inabarcables. Estamos perdiendo la capacidad de pragmatismo y de resolver los problemas concretos y cotidianos”, amplió en diálogo con radio Mitre.

Consultada sobre su opinión sobre la interna en la fórmula presidencial, la legisladora indicó que “no se siente cómoda” con la dicotomía entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, pero aclaró: “ Tengo más afinidad con la sensibilidad de Máximo o de Cristina, que quieren hacer más o buscar cambios más profundos ”.

Ofelia Fernández, junto a Máximo Kirchner y dirigentes del Frente Patria Grande

Ofelia Fernández forma parte del Frente Patria Grande, la agrupación que encabeza Juan Grabois y que cuenta con una pequeña bancada de tres diputados nacionales (Itai Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli). Según fundamentó la joven dirigente, su mayor cercanía con el kirchnerismo en la disputa sobre la orientación del Frente de Todos se debe a su “filosofía de transformación”: “Entre consenso y conflicto, yo creo más en el conflicto. Me parece una filosofía más honesta”.

“Para gobiernos como los nuestros, la filosofía tiene que ser más confrontativa porque en general nuestra propuesta generan resistencias y hay que bancársela. Hoy no es que estamos perdiendo peleas: no las estamos dando”, sostuvo Ofelia Fernández.

Y remató, acerca de la tensión entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner: “Tal vez por estar peleando mucho adentro profundiza el malestar que hay y no genera confianza, con las dificultades que la gente está atravesando. Tenemos que salir de la dicotomía personalista y pasar a la discusión programática”.

Ofelia Fernández sostuvo que hay una "parálisis" en el Gobierno por la interna oficialista

Un proyecto de ley y el estado de la educación

A lo largo de la entrevista, Ofelia Fernández consideró que la educación “está en un momento complicado de recuperación del tiempo perdido” y que “la pandemia dificultó mucho el proceso de aprendizaje, no solo por la modalidad sino también por la situación particular que además atravesaba cualquier estudiante”.

En ese contexto, planteó que los alumnos atraviesan un “proceso de recuperación de la rutina” e indicó que luego se discutirán cuestiones “más pedagógicas”. “Estamos en un momento muy complicado. Mi partido el Frente Patria Grande está desarrollando unidades educativas en todo el país y cada vez hay que alfabetizar pibes más grandes, es una realidad”.

Además, se mostró de acuerdo con que se incremento una hora la duración de las clases en las escuelas, “mientras se pueda planificar responsablemente, intercambiando con los docentes para que sea algo realista y no se genere un conflicto”.

Ofelia Fernández anunció ayer un proyecto para mejorar la alimentación escolar, una iniciativa para modificar el sistema de los comedores escolares de los establecimientos públicos, al asegurar que los alimentos que reciben las y los estudiantes “intoxican y son de pésima calidad”.

La legisladora porteña Ofelia Fernández impulsa cambios en el sistema de alimentación escolar.

Con críticas hacia la asistencia ofrecida por la Ciudad, Fernández entendió necesario “pensar en universalizar el servicio” y que “consideren otras modalidades de contratación, que no concentren el servicio en una empresa grande sino que se incentiven la posibilidad de gestión directa de las asociaciones de cooperadoras”, y la inclusión de pautas nutricionales para cuidar a los niños, niñas y adolescentes.

“Los pibes se intoxican comiendo en la escuela o no comen por asco. Que la comida esté en pésima calidad es grave. Y no hay una cosa de ajuste presupuestario, se pone mucha plata en empresas que no lo hacen bien. Es un sistema que está muy podrido y me interesa reformularlo”, concluyó.

